ECCO IL PIANO SEGRETO PER FARE DELLA SARDEGNA LA PIU’ GRANDE CENTRALE AL LITIO D’EUROPA

ECCO IL PIANO NEFASTO DELLE CENTRALI AL LITIO CINESE

✔️29 megacentrali, dislocate in ogni angolo dell’Isola, con l’obiettivo di immagazzinare la potenziale energia della mega speculazione energetico-finanziaria pianificata in Sardegna!!

✔️Tutto questo attraverso pericolosissime centrali di accumulo elettro-chimico al litio, sino ad oggi tutte di provenienza cinese!

✔️Il piano è nelle carte del Ministero dell’Ambiente che nei giorni scorsi ha già approvato la centrale di Mogorella, proposta da una multinazionale milanese!

✔️Si tratta di un piano con progetti in due stadi procedimentali, da una parte quelli in corso di approvazione e l’altra ancora non avviati nell’iter amministrativo!

✔️Molti di questi sono proposti da società straniere, tutte criptate da paradisi fiscali, compagini affidate a nomi di ogni genere, da sauditi a inglesi, spagnoli e rumeni, turchi e quant’altro!

✔️Spiccano tra tutti gli assalti all’agro di Sassari con un megaprogetto da 456 megawatt, il più grande mai presentato nell’Isola, uno dei più grandi in Italia e in Europa, secondo solo a quello di Urus Storage di Uta, 478,8 megawatt, che sembrava essere stato bocciato, ma che invece prosegue il suo iter di approvazione!

✔️C’è l’assalto straniero a Furtei con 3 centrali, di cui due registrate a Londra!

✔️C’e la devastazione di Codrongianus, trasformata in una vera terra di nessuno con altri 4 insediamenti ciclopici!

✔️Le centrali nell’area di Uta Monte Arcosu si moltiplicano con altre centrali al litio di dimensioni rilevanti oltre a quella del primato di Urus!

✔️Non si ferma il disastro nell’agro di Selargius con ulteriori centrali a Litio, come se anche in questo caso si volesse attentare all’intera area metropolitana!

✔️Questo è un piano da 3.061 megawatt di accumuli elettrochimici con una potenzialità di incidenti di grave entità segnalati da tutti gli studi e gli eventi che si sono registrati!

✔️Il litio ha caratteristiche nefaste, oltre all’elevata infiammabilità, le conseguenze su ambiente e salute sono nefaste!

✔️Tutto questo piano non ha niente a che vedere con la transizione energetica: è un piano speculativo per accaparrarsi incentivi miliardari sulla testa della Sardegna!

✔️Un piano che trasformerebbe l’Isola in un’immensa zona industriale, deprezzando per sempre il valore ambientale, naturalistico, paesaggistico e turistico!

✔️Stanno trasformando un’Isola Paradiso in una pericolosissima megacentrale elettrochimica!

✔️Vanno fermati, in ogni modo!

✔️La Regione continua ad essere inutile e incapace!

✔️Denunciare questo piano, rendere i cittadini edotti di quel che sta accadendo può fare la differenza

ESCLUSIVA MAURO PILI

✔️Si tratta di un piano “blindato” nelle stanze di Terna e del Ministero dell’Ambiente, una parte di questo ha già avuto il via libera della società di trasmissione elettrica e una parte è nella fase avanzata di approvazione!

✔️Siamo dinanzi al più grave e devastante attentato all’ambiente della Sardegna, ad una disseminazione in ogni angolo dell’Isola di pericolosissime e potentissime centrali al Litio, prive di qualsiasi garanzie sia sul piano della sicurezza per i gravi incidenti che per la salute umana!

✔️Nelle prossime ore pubblicherò le riservatissime carte cinesi sui pericoli di questi accumuli elettrochimici.

☑️29 CENTRALI ELETTROCHIMICHE

✔️Il piano di cui sono entrato in possesso prevede la realizzazione di 29 megacentrali di accumulo elettrochimico, pianificate nel silenzio più assoluto in tutta la Sardegna, andando a devastare interi territori identitari, che verrebbero trasformati in vere e proprie zone industriali, con distese infinite di container pieni di litio cinese!

☑️INIZIATE LE PROCEDURE PER 23 CENTRALI

✔️Il ministero ha già iniziato le procedure di approvazione per 23 di queste centrali disseminate ovunque nell’Isola, compresa quella di Mogorella che nel segreto del Ministero è stata già approvata nei primi giorni di agosto!

✔️Il blitz messo in atto è talmente rilevante che si sta imprimendo un’accelerazione proprio nel periodo estivo per evitare ricorsi e possibili contestazioni, approfittando della stagione estiva!

✔️ I 23 progetti in fase avanzata istruttoria hanno una potenza di ben 2.466,6 megawatt, ovvero molto più elevata delle stesse tre centrali termoelettriche sarde!

✔️La dislocazione di queste centrali che pubblicherò nel dettaglio nelle prossime ore, riguarda gran parte della Sardegna, dal nord dell’isola alle zone interne, sino a progetti devastanti per lo stesso Campidano!

✔️A questi 23 progetti se ne devono aggiungere altri sei non ancora avviati all’esame, che dovranno essere ancora protocollati nell’istruttoria ministeriale!

✔️Anche in questo caso si tratta di potenze rilevanti per complessivi altri 594,5 megawatt!

☑️CENTRALI PER 3.061 MEGAWATT

✔️In tutto, il piano segreto, prevede di installare in Sardegna centrali elettrochimiche di accumulo al LITIO per ben 3.061 megawatt!

✔️Un vero e proprio agguato alla sicurezza, all’ambiente e all’identità dell’Isola!

✔️Tutte centrali con gravi rischi di “INCIDENTI RILEVANTI” disseminate in tutta l’isola, trasformandola di fatto in una vera terra industriale!

✔️Il piano riserva anche progetti ancor più sospetti, con società straniere delle quali sto ricostruendo legami e interessi, compresi quelli con Paesi in conflitto!

✔️La Sardegna è sotto attacco, e tutti dormono, se ne fregano!

✔️Il piano integrale dell’assalto all’Isola, con tutti i dettagli, domattina!

DERMATITE BOVINA – VACCINI – ABBATTIMENTO CAPI SANI ANCHE VACCINATI PER UN FUTURO SENZA TERRE COLTIVATE NÉ ALLEVAMENTI: SARÀ TEMPO DI CIBO SINTETICO E DISTESE DI FOTOVOLTAICO ED EOLICO IN TUTTA ITALIA: DA SEMPRE TUTTO INIZIA IN SARDEGNA: MA È GIÀ SCRITTO ED È NELLE CARTE A VOI GIÀ MOSTRATE CHE SARÀ COSÌ IN TUTTA ITALIA: ECCO PERCHÉ CIÒ CHE ACCADE IN SARDEGNA NON DEVE E NON PUÒ ESSERE IGNORATO

✔️In Sardegna la situazione è questa: si ingrassano le tasche delle case farmaceutiche per vaccinare il bestiame che poi nonostante sia sano viene abbattuto. Lo dico sempre, tutto rientra nella logica di fare in modo che con il tempo nessuno possa o voglia coltivare la terra o avere animali. Sulla terra distese si pale eoliche e impianti fotovoltaici, come cibo insetti o il cosiddetto cibo sintetico: tempo al tempo e sarà così.