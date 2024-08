E Le Kul sta facendo il colpo di Stato

“Per difendere la democrazia instaurare la dittatura”.

Una mossa davvero incredibile nella politica francese odierna, che potrebbe rivelare che stiamo assistendo a niente meno che un colpo di stato da parte di Macron.

Ricorderete che il 7 luglio in Francia si sono tenute le elezioni, perse malamente da Macron e vinte dal “Nuovo Fronte Popolare” della sinistra.

Sono passati 48 giorni e Macron e il suo governo stanno ancora governando il Paese, ignorando sostanzialmente i risultati delle elezioni, cosa senza precedenti nella storia della Quinta Repubblica francese.

Normalmente, come da regola stabilita dai precedenti, Macron avrebbe dovuto nominare un Primo Ministro del Nuovo Fronte Popolare, i vincitori delle elezioni

Inizialmente Macron ha sostenuto che non era opportuno cambiare governo subito prima delle Olimpiadi e ha auspicato una “tregua olimpica”. Il che è un po’ bizzarro perché è stato lui a decidere di tenere le elezioni subito prima delle Olimpiadi

Ad ogni modo, sono passate quasi due settimane dalla fine delle Olimpiadi e la situazione è ancora la stessa, quindi tutti hanno iniziato a chiedersi “ma che cavolo?”

Soprattutto perché il Nuovo Fronte Popolare ha già un Primo Ministro pronto: Lucie Castets, un’alta funzionaria pubblica.

Ora la scusa del campo di Macron è che rifiutano un governo con qualcuno del LFI (“La Francia è indomita”, il partito di Mélenchon), il principale partito di sinistra e quindi il partito principale della coalizione Nuovo Fronte Popolare (Lucie Castets non è del LFI ma alcuni ministri potrebbero esserlo).

Macron ha demonizzato LFI in modo molto simile a come Jeremy Corbyn è stato demonizzato nel Regno Unito, con accuse di antisemitismo per il suo sostegno a Gaza. Solo che, a differenza di Corbyn, LFI non si piega – dopotutto sono la “Francia indomita” – e respingono le accuse

Ciò costringe Macron a intervenire: se dicesse “no”, come ha scritto lo stesso Mélenchon, dimostrerebbe che il rifiuto di Macron di avere LFI al governo è “solo un pretesto per negare i risultati delle elezioni”. In effetti, se dice di no, ammette apertamente che semplicemente non accetta i risultati delle elezioni.

Olivier Faure, alla guida del partito socialista (l’altra grande forza politica del Nuovo Fronte Popolare), sostiene Mélenchon e afferma che “il pretesto della presenza dei ministri del LFI” non è più valido.

n un certo senso, un governo del Nuovo Fronte Popolare senza LFI sarebbe di per sé una negazione della democrazia, perché la maggior parte degli elettori ha votato per loro *perché* LFI faceva parte della coalizione. Ma questo è anche un atto di coraggio politico da parte di Mélenchon e un modo per mettere Macron di fronte alle sue contraddizioni.

Abbiamo già ricevuto la risposta di alcuni luogotenenti di Macron, come Benjamin Haddad (ex portavoce del partito di Macron nel parlamento francese), che ha affermato testualmente che un governo Nuovo Fronte Popolare è inaccettabile in entrambi i casi perché sarebbe un male per la Francia.

Possono deciderlo loro?

Vedremo cosa farà Macron alla fine, ma stiamo davvero assistendo a qualcosa di straordinario che dimostra quanto la Francia sia diventata antidemocratica: il popolo ha votato e il risultato del suo voto è stato finora semplicemente respinto perché non piace a chi detiene il potere

Ed ecco qua! #Macron getta la maschera: sua dichiarazione dell’Eliseo riportata questa mattina da Libération: “Il voto dei francesi non impegna Emmanuel Macron”! (vedi: https://liberation.fr/idees-et-debats/premiere-ministre-de-gauche-une-pression-un-deni-20240825_JN3OIT7B5NG6ZN5EVYZHC7RSOI/ ) Macron sta facendo un colpo di stato. Un colpo di stato oligarchico per far uscire dal cilindro qualsiasi governo tecnico che possa servire le richieste dei Rotschild e di Bruxelles. Tutto sta andando come annunciato. E le “opposizioni” sono totalmente complici della partecipazione a tutto questo circo!

Dopo che Macron ha respinto la candidatura dell’alta funzionaria statale Lucie Castets a guidare il governo proposta dalla coalizione che ha vinto le elezioni francesi, la France Insoumise annuncia il ricorso all’articolo 68 della Costituzione: l’impeachment del presidente.

L’arcivescovo di Edimburgo attacca Macron: “I voti hanno un significato e se perdiamo non possiamo dire senza mentire che abbiamo vinto e se siamo in minoranza non possiamo rivendicare l’egemonia, solo Satana lo fa!”

Si avvicina la profezia di Irlmaier?

