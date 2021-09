Discorso di Orban agli studenti

In un’intervista a Euronews, Timothy Garton Ash, professore all’Università di Oxford, ha espresso ancora una volta le sue pesanti critiche all’Ungheria e al suo governo. Il professore ha un’ottima conoscenza dell’Europa centrale. Ha ispirato molti di noi durante i nostri anni di resistenza contro il comunismo e l’occupazione sovietica, negli ultimi anni ’80. Inoltre, i membri dell’attuale leadership politica ungherese hanno avuto la possibilità di assistere personalmente alle sue lezioni, che hanno preso posizione per la libertà, all’Università di Oxford.

Timothy Garton Ash parla di un “tipo diverso di Europa”, che trova pericoloso per l’unità dell’Unione europea. Esiste a mio avviso un’entità culturale, intellettuale e politica mitteleuropea che si differenzia sempre più dall’Europa occidentale; ma questo non è pericoloso, non è una minaccia. È, infatti, una benedizione per l’Unione Europea e anche per l’Europa occidentale. È stata la pesante critica di Timothy Garton Ash a ispirare una delle mie recenti conferenze, che tenta di esplicitare – in categorie comprensibili per il pubblico occidentale – l’essenza intellettuale dei dibattiti europei di oggi, così come li vediamo. A tal fine, pubblico qui di seguito il testo della mia conferenza.

“Nel mondo di lingua inglese, è ampiamente diffuso e insegnato che ci dovrebbero essere almeno tre battute in una buona lezione; in un elogio ne basta uno. Ma oggi non farò nulla del genere, il che significa che non passerei non solo gli esami di docente del Christ Church College del professor Ferguson, ma anche gli esami del college molto più piccolo situato proprio di fronte a dove io stesso ho avuto l’opportunità di trascorrere qualche mesi. Pertanto, ho ascoltato con amicizia e con una certa tristezza ciò che il nostro principale oratore, Niall Ferguson, ha detto qui oggi sullo stato attuale del mondo accademico in Occidente.

Quello che mi sforzerò di fare qui è tracciare una linea intellettuale dai pensieri del nostro oratore ospite, attraverso lo stato del mondo occidentale e dell’Europa centrale, fino alla sua situazione personale. Questo sarà più breve di quanto possa sembrare a prima vista.

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per l’invito, che sono stato felice di accettare. Sono stato felice di accettarlo principalmente grazie a voi studenti. Sono felice di vederti e di dirti perché le tue prestazioni personali, il tuo impegno e la tua aspirazione ad essere il migliore sono importanti per l’Ungheria. Posso dirvi ora di persona quali decenni grandi e difficili senza precedenti attenderanno la vostra generazione.

E sono stato anche felice di accettare questo invito a causa della persona del nostro principale oratore. I suoi libri avevano per me un significato straordinario. Alla fine, qual è il lavoro dei leader politici? Forse è per aiutare la propria gente a prepararsi per le sfide che devono affrontare. Ma questo lavoro può essere svolto solo se i leader sanno, capiscono o almeno fanno un’ipotesi plausibile su quale forma prenderà il mondo che ci circonda. E poiché nessuno può saperlo con certezza, abbiamo bisogno di grandi menti, menti formidabili che siano in grado di decifrare lo scenario più probabile del futuro dalle molte opinioni diverse, e quindi fare di quella visione il fulcro del loro lavoro. Le opere, i libri del nostro principale oratore di oggi – i suoi libri che sono stati pubblicati anche in ungherese – mi sono stati di grande aiuto e fonte di ispirazione.

Per esempio, è stato dal suo libro The West and the Rest che ho capito che non c’è niente di straordinario nell’ascesa dell’Oriente e della Cina. Guardando alla storia dell’umanità, è logico che il centro dell’economia mondiale si trovi in ​​Oriente.

Il fatto che il 21° secolo sarà il secolo dell’Asia non è affatto insolito.

Naturalmente questo sta mettendo a dura prova un’Europa così orgogliosa del suo primato intellettuale, e anche gli Stati Uniti, abituati a essere il leader economico e militare del mondo. La domanda a cui rispondere – a cui il Professore ha risposto nel suo libro – è come sia stato possibile che per quattrocento anni l’Occidente sia stato davanti al resto del mondo, che l’Occidente sia stato in cima al mondo. Questa è più la domanda che deve essere spiegata.

Ho capito che al di là e dietro tutte le attrezzature tecniche, le nuove istituzioni e le scoperte scientifiche, c’era anche il senso dell’eccezionalità e della missione dell’Occidente, che gli davano ispirazione e fiducia. La convinzione che l’uomo occidentale ha una missione nel mondo e con il mondo, e deve agire per compiere quella missione. Naturalmente sappiamo che la missione occidentale ha fondamenti intellettuali e spirituali che vanno ricercati nel cristianesimo. ‘Andate e ammaestrate tutte le nazioni’, dice Matteo. Questa mentalità, anche se in forma mutata, è sopravvissuta in Occidente anche durante l’Illuminismo, i periodi dell’ideale umanistico dell’uomo, i diritti umani e le scoperte della scienza moderna.

In un periodo di indiscutibile sviluppo e di brillante successo – nonostante evidenti errori, svarioni e gravi mancanze – è rimasta a lungo la convinzione che l’equilibrio complessivo della missione della civiltà occidentale e dell’Occidente fosse fondamentalmente positivo. Tuttavia, qualcosa era cambiato all’inizio del 21° secolo. E questo avvenne proprio nel momento in cui l’Occidente, guidato da America e Gran Bretagna, aveva ottenuto la sua vittoria più brillante, avendo vinto la Guerra Fredda. Come descritto in modo così vivido nell’ultimo libro del Professore, il pensiero delle società occidentali è sempre più caratterizzato da uno stato d’animo apocalittico. E in effetti, la civiltà occidentale sta affrontando sfide serie, persino gravi.

In America, dopo un’egemonia liberale che ha rimosso i conservatori ei loro pensieri dall’equazione, il neomarxismo – laggiù chiamato “svegliato” – sta prendendo il controllo delle istituzioni che modellano il pensiero e il pensiero pubblico. In Europa, per molti secoli, le ondate di masse a volte per lo più cristiane, altre per lo più musulmane sulle due sponde del Mediterraneo hanno dettato l’ordine della vita. Ora hanno indotto un diluvio demografico, politico ed economico musulmano, creando così una nuova situazione in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Germania e Austria. Ciò significa che per la prima volta nella storia europea, sono riusciti a irrompere in Europa anche a nord della Spagna. Sembra che l’Occidente non sia in grado di fornire risposte politiche adeguate a questi problemi su entrambi i lati della “Grande Acqua”. E aggiungi a questo,

Paralisi

Qual è la ragione della paralisi dell’Occidente? In sintesi, noi centroeuropei riteniamo che l’Occidente abbia gradualmente perso la fiducia nella propria missione. Non cerca più un senso nella propria storia; invece, continua a dire che finirà presto.

Reinterpreta o cancella interi capitoli della sua storia, trovandoli vergognosi e quindi da cancellare, e nel frattempo non riesce a sostituirli con altro.

E quelli che non sono paralizzati, ma in realtà molto attivi, sono forze talmente decostruttive e negative che farebbero meglio a essere paralizzati. Nell’omonimo libro di Popper, che pone le basi dell’ideologia della società aperta, si legge che coloro che attribuiscono un valore e una missione speciali alla propria nazione o comunità politica sono effettivamente nemici della società aperta e sono di fatto – che ne siano consapevoli o meno – costruendo tirannia e oppressione.

Questa visione è forse la conclusione più influente e più distruttiva del pensiero occidentale del secondo dopoguerra. La sua importanza è straordinaria, poiché oggi la società aperta – possiamo tranquillamente affermare – è l’unica scuola di pensiero intellettuale dell’Occidente che può essere considerata ideologicamente coerente. Tuttavia, il concetto di società aperta ha privato l’Occidente della sua fede nei propri valori e missione storica, e con questo ora – al tempo del diluvio musulmano e dell’ascesa dell’Asia – impedisce all’Occidente di impostare la propria missione contro i nascenti centri di potere intellettuale e politico. Questo è come scegliere la lenta agonia della vita senza azione al posto dei successi e dei difetti di una vita attiva solo perché c’erano difetti ed errori in quella vita.

Noi qui in Europa centrale crediamo che senza una missione siamo destinati al fallimento. Non pensiamo che qualcuno possa fare progressi perdendo la fiducia in ciò che sta facendo è importante, e non solo importante, ma di un significato più alto.

Coloro che perdono la fede nella propria eccellenza e missione perdono l’ispirazione, la motivazione per lottare per il meglio e alla fine diventeranno privi di significato.

In politica, questo significa che essere un leader non è che una meschina carriera invece di far parte di un grande destino. Se ciò accade, i nostri rivali correranno avanti e l’individuo o la comunità saranno lasciati soli nella loro debolezza. Non ti annoierò con troppi fatti. Ne evidenzierò due. Nel 2007, la quota dell’Unione Europea sul PIL mondiale era superiore al 25%; entro il 2020 – in tredici anni – si era ridotto ad appena il 18%. Nel 2007, l’81 per cento degli investimenti mondiali è stato effettuato in Occidente, o è stato diretto da Occidente a Oriente, e solo il 17 per cento degli investimenti mondiali è stato effettuato con fondi orientali. I dati per il 2019 mostrano che la quota dell’Occidente è del 31 per cento, mentre la quota dell’Oriente è del 66 per cento. Quindi i fatti rivelano che i nostri concorrenti che hanno più grinta, quelli che sono meglio organizzati e sono in grado di organizzarsi in modo più efficace stanno correndo davanti a noi paesi occidentali. Per quanto posso vedere, oggi questo processo determina la vita dell’Occidente. Sono ricchi e deboli. La combinazione più pericolosa. Quelli che stanno emergendo non vedono nulla di rispettabile in noi, non siamo altro che facili prede per loro.

Europa centrale

Qual è la risposta dell’Europa centrale a questa situazione? Finora noi ungheresi non abbiamo mai perso di vista la nostra missione. Sarebbe stato difficile. Siamo anche fortunati perché parliamo una lingua unica al mondo, e sulle sue fondamenta abbiamo costruito un’enorme cultura popolare e alta: una cultura della musica, della letteratura, dell’amministrazione politica e statale e persino delle arti. Sono convinto che i nostri attuali dibattiti con l’Occidente – per semplicità chiamiamolo Bruxelles – le controversie tra Bruxelles e l’Ungheria derivino proprio da questa differenza. Per il pubblico occidentale istruito, un senso di missione condiviso da una comunità politica, una nazione è ora inaccettabile, persino sospettosa. Intanto, per noi, questa è una condizione elementare dell’esistenza; è naturale come respirare. La nostra cultura, cultura nazionale ungherese, documentato da molte centinaia di anni e le cui origini risalgono ai millenni trascorsi nella steppa, può esistere solo dentro di noi, attraverso di noi e da noi. Senza di noi, si perde per sempre per l’intera umanità. Questa non è una missione facile.

E da quando gli ungheresi hanno formato la loro prima organizzazione statale tribale, hanno sempre avuto un solo obiettivo e hanno perseguito un unico obiettivo: organizzare il bacino dei Carpazi insieme ai popoli che qui vivono, e garantire la convivenza e il progresso del popoli che vivono qui. A questo proposito, non è il quadro di uno Stato che conta; se cerchiamo la lezione della storia che sia rilevante per il presente, il quadro statale è secondario. Ciò che conta è la cooperazione e l’organizzazione dei popoli che vivono nella regione.

Gli ungheresi che organizzavano la vita nel bacino dei Carpazi erano adatti a questo compito perché eravamo, ovviamente, un popolo multilingue con una diversa composizione etnica; questa era la forma naturale di esistenza per le alleanze tribali dei popoli nomadi a cavallo che nascevano nelle steppe. Per molte centinaia di anni, difendere l’indipendente bacino dei Carpazi è stata la nostra missione e chiamata, non permettendo a nessuno di inserirci nella struttura politica, culturale e statale del mondo germanico o dell’Impero ottomano.

Allo stesso tempo, le incursioni tartare, l’ascesa del mondo musulmano nel Medioevo, l’occupazione nazista, l’occupazione sovietica e la natura anticristiana degli anni del comunismo si combinarono per rendere la protezione del bacino dei Carpazi e del cristianesimo un enorme missione di portata nazionale, mitteleuropea e persino europea. Mutatis mutandis, processi simili si sono verificati anche nel regno del popolo polacco e nei territori dei Balcani. Anche quelle aree sono abitate da popoli che sono in grado di rispondere alla domanda su quale sia la loro missione e chiamata nazionale.

Quando parlo di cristianesimo, devo fare una deviazione, attirando la vostra attenzione su una minaccia. Quando sentiamo parlare di politica democratica cristiana, dobbiamo essere consapevoli che il cristianesimo consiste di due cose: la fede e le forme di esistenza ispirate e create dalla fede. Quando in politica si parla di cristianesimo e democrazia cristiana, si intende quest’ultima. Sulle questioni di fede, i governi non hanno competenza. La salvezza e la perdizione – che sono le vere questioni della fede – sono semplicemente al di là dei confini del regno in cui la politica del giorno ha una legittima autorità. Quando si parla di cristianesimo e di democrazia cristiana, difendiamo le forme di esistenza nate dalle società imbevute di fede cristiana. Difendere la dignità personale, la libertà dell’uomo creato a immagine di Dio, la famiglia come è stata creata nel cristianesimo, la comunità nazionale e le comunità di fede. Questa è l’essenza della politica democratica cristiana, non la difesa delle credenze religiose e dei dogmi.

Una questione di cuore

Per tornare al mio argomento dopo questa breve deviazione, stimato professore, cari studenti, nel complesso, nell’Europa centrale questo processo storico ha portato a una mentalità diversa da quella occidentale, in termini di autostima nazionale e diverse nozioni di vita . Quando oggi parlo ai leader dei paesi dell’Europa occidentale di genere, migrazione, sovranità nazionale e pericolosi tratti imperiali di Bruxelles – perché nonostante le apparenze, puoi parlare loro di cose del genere – vedono questi dibattiti e differenze mentre noi siamo in ritardo, bloccato in una fase precedente di sviluppo. Credono che poiché siamo stati lasciati fuori dalla comunità occidentale per decenni, siamo semplicemente dietro di loro, ma sicuramente li raggiungeremo. Non capiscono che, in realtà, c’è una profonda cultura,

Qui al confine della spiritualità latina e ortodossa, alla frontiera del mondo occidentale e russo, al confine delle civiltà cristiane e musulmane, qui la vita è più seria, la posta in gioco è sempre più alta, l’immagine di sé dei popoli e delle nazioni è sempre più sagomato.

In Occidente, una decisione mal adottata, una scelta sbagliata di carriera o un lavoro completato sulla base di principi errati è un errore che può essere facilmente rettificato. Qui in Europa centrale, ogni errore o sbaglio può benissimo essere l’ultimo mai commesso. Qui, la vita è tale che il lavoro e le prestazioni personali complessive di ogni membro della comunità, della nazione, si sommano a un grande sforzo congiunto per realizzare la nostra missione. Ogni bambino è un nuovo posto di guardia, ogni lavoro svolto bene e ogni vita produttiva è un contributo a una più ampia impresa comune ungherese: il compimento della nostra vocazione di molte centinaia di anni. Questo è il motivo per cui siamo ciò che siamo. Ecco perché da queste parti ogni cittadino ungherese è orgoglioso e ha un alto senso di autostima. Sono consapevoli dell’importanza della propria vita e del proprio lavoro. Forse, non molti sono in grado di vocalizzarlo correttamente,

Questo è un grande dono del destino; per questo potremmo vivere in un paese in cui ogni singolo ungherese – dallo spazzino all’operaio industriale, dall’impiegato al dirigente aziendale – tende a considerare il proprio lavoro come una missione personale da cui dipende la propria vita. Questo è ciò che misteriosamente ci lega in un destino comune. Il mio consiglio a chi è più incuriosito da questa domanda – che consiglio anche ai miei colleghi occidentali – è questo: Leggi Kundera, o forse Márai. Qui in Europa centrale è la propria vocazione che determina se saremo stati trovati carenti o meno nella resa dei conti finale. E questa è la fonte della quasi infinita autostima che costringe gli ungheresi a impegnarsi anche nei più insignificanti dibattiti intellettuali e professionali. Questo è anche il motivo per cui in Ungheria quasi tutti sono politici.

Tuttavia, l’élite intellettuale ungherese del giorno deve essere riconosciuta dal fatto che non solo percepisce, ma è profondamente consapevole di questa specifica missione ungherese. È qui che entri in scena tu. Pertanto, qui – in sintonia con i propri obiettivi di carriera professionale – è compito delle persone di intelligenza comprendere questa missione, riflettere su di essa in relazione alle questioni che riguardano la vita pubblica, coglierne e descriverne le forme e le ampliare il contenuto di tale missione e offrirlo ai membri della nazione che esercitano professioni di natura diversa e non intellettuale. In altre parole, in Ungheria, lo status e le prestazioni dei membri dell’intellighenzia ungherese – alla quale voi stessi appartenete – sono sempre una questione strategica per la nazione, non una mera questione per l’individuo. All’interno di questo, sostenere il talento,

Ciò significa che, grazie alle eccezionali capacità intellettuali che il Signore ti ha conferito, hai una responsabilità speciale per il futuro del popolo ungherese. Il peso di millecento anni grava pesantemente sulle tue spalle. Sii grato per questo e fai quello che devi fare.

Viktor Orban

# EUROPA CENTRALE# EUROPA# IDEOLOGIA# SAMIZDATI# OVEST