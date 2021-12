Così i miliardari tagliano il ramo su cui sono seduti?

Un lettore mi scrive:

Carissimo Direttore,

Temo che il piano che ha in mente l’elite per il cambiamento della

società sia per lo più ancora incompreso a noi comuni mortali che ci

arrabattiamo tra un decreto e un tampone appellandoci finanche ai

diritti costituzionali negati.

Nulla di tutto ciò colpisce la loro attenzione.

Loro viaggiano su altre dimensioni temporali e spaziali. E molto

probabilmente hanno altri referenti di cui noi nella migliore delle

ipotesi possiamo vedere solo dal nostro punto di vista come il

demonio.

È dal 2020 infatti che secondo molte scuole di pensiero

(l’informazione l’ho presa da Wikipedia, quindi è abbastanza risaputa

ormai) l’universo, seguendo il ciclo della precessione degli equinozi,

è entrato nell’era dell’acquario. Sarà per questo che stanno

destrutturando la società tradizionale? Sarà per questo che stanno

portando avanti l’idea di condivisione che senza il suo corollario

della perdita di sovranità – prima nazionale e poi via via sempre

più calata nella dimensione del soggetto con la perdita della

proprietà privata, poi dell’identità di genere e ora con la perdita

di sovranità sul proprio corpo (vaccino) – non può applicarsi?

La riflessione mi è sopraggiunta notando che le loro azioni portano

al tracollo della tradizionale forma di arricchimento della quale si

sono giovati per centinaia di anni. Insomma starebbero tagliando il

ramo su cui sono seduti.

Ma fuori da queste preoccupazioni mondane, loro sembrano conoscere i

nuovi paradigmi epocali entro cui dovrà correre l’umanità per i

prossimi 2 millenni ed evidentemente avevano bisogno di un rituale di

iniziazione per l’uomo del futuro: il vaccino iniettato a tutti i

corpi è il battesimo che cercavano?

Parlare di transumanesimo senza capire questa cessione di sovranità e

allontanamento da se stessi per confluire in una entità

superindividuale (sentita come tale più che concreta..) mi sembra

come andar per farfalle.

Una nuova era si apre all’orizzonte e loro vogliono esserne i

sacerdoti.

Resta da considerare che l’uso della menzogna e il nascondere alla

gente che il loro fine ultimo ha qualcosa di millenaristico/esoterico

(anziché medico sanitario…) non è assolutamente un buon segno.

La ringrazio come sempre per l’attenzione.

Buona notte

Rino Amedoro

Delle varie riflessioni e divagazioni (l’Acquario..) prendo una frase essenziale: l’idea che distruggendo l’economia i miliardari che hanno architettato il progetto si taglino il ramo su cui sono seduti. In realtà, con l’Impostura Covid, i lockdown e la distruzione dell’economia mondiale, hanno aumentato i loro profitti in misura senza pari nella storia.

Ma soprattutto bisogna capire chi sono questo capi, per comprendere la loro mentalità ed ideologia. Sono poche centinaia di persone (se fossero 3 mila mi stupirei) che s’incontrano e frequentano da decenni nei 7-8 consigli d’amministrazione che contano – pensi ai due maggiori colossi finanziari globali onnipotenti, BlackRock che dispone di 8 mila miliardi di dollari, la Vanguard che supera i 7 mila miliardi – che si possiedono l’un altro via partecipazioni incrociate e danno ordini a tutte le imprese di cui hanno preso quote azionarie – e BlackRock ha investito letteralmente in tutto , dagli alimentari ai tecnologici; che s’invitano a vicenda nei castelli e nei loro luoghi esclusivi di piaceri proibiti (tipo Epstein)..Oltre che al World Economic Forum di Davos, che è la loro centrale ideologica e strategica per l’attuazione del Piano, ossia il Grand Reset .

Ebbene: questo gruppo di “amici” – da Bill Gates a Soros a Larry Fink, dai Rotschild a Bourla e ai Rockefeller, per citare i pochi di cui conosciamo i nomi – ciascuno dei quali con decine di miliardi disponibili – hanno deciso che i popoli sono per loro ormai “superflui”, come ha scritto Marco Della Luna (Oligarchie per popoli superfui): non hanno più bisogno di masse giovani, vigorose e sane per le guerre (bastando poche migliaia di mercenari e i robot), né sane e istruite per diventare tecnici ed operai della produzione di massa: anzi essi aborrono la produzione di massa – la produzione di auto ad esempio in milioni – di cui non hanno bisogno loro, ciascuno di loro potendosi far fabbricare da robot dotati di intelligenza artificiale una singola auto da 650 hp, o uno yacht con motore nucleare come pezzo unico. La produzione di massa per le masse? Inquina e “bisogna salvare il Clima” (una ossessione dei miliardari) – così come il turismo di massa, dove anche milioni della classe media ormai possono passare una settimana alle Maldive, grazie ai voli charter riempiti da 350 persone e la riduzione dei prezzi che ne consegue. Alle Maldive, le masse inquinano e rovinano la barriera corallina; non devono poterselo più permettere. Avrete notatao tutti che hanno fatto colpire dai loro lockdown soprattutto il turismo (ristoranti, palestre, alberghi) e compagnie aeree di massa: è una strategia deliberata. Allo stesso modo stanno abolendo sotto i nostri occhi la pubblica istruzione universale (con DAD) e i servizi sanitari gratuiti: servivano quando i popoli non erano superflui e dovevano essere mantenuti sani e istruiti per poter lavorare; oggi la sanità pubblica è un “costo” senza contropartite. La sanità se la paghi chi può permettersela – loro e i loro servitori di concetto, capi di governo e di banche centrali (che loro possiedono), anchormen televisivi da 2 milioni di euro perché utili a loro per addormentare le masse con le menzogne.

Stanno attuando un progetto di spopolamento che hanno elaborato da molto tempo: Henry Kissinger diceva da 40 anni che la popolazione andava ridotta.

L’hanno fatto cambiando i costumi sessuali e diffondendo la pillola, che però ha ridotto l a demografia in Occidente soltanto. Adesso, gli avanzamenti tecnologici (a cui credono molto) danno loro la speranza di “sfoltire” l’uomo con sieri mRNA , sostituirlo con robot, bio-controllarlo a distanza con la rete digitale, sorvegliarlo col riconoscimento facciale, e così via. Così hanno cominciato ad attuare il proigetto che vevano in canna da decenni.

Le masse devono essere non solo ridotte demograficamente – il vaccino vi provvede – ma rese ammallazzate (effetti avversi) e ignoranti (DAD) e non addestrate, ossia incapaci di mantenersi da sé col lavoro, per renderle dipendenti da “reddito universale di base” che lorsignori hanno progettato di assegnare a tutti gli obbedienti, ossia coloro che si faranno vaccinare due volte l’anno.

La vaccinazione di massa al 100 per cento delle bocche inutili è loro necessaria per passare alla fase ulteriore del progetto, l’eliminazione del contante: serve un qualche tipo di puntura sottopelle che va rinnovata spesso per creare il portafoglio digitale. Fino a ieri chi diceva questo era un complottista allucinato. Oggi un a ONG chiamata ID2020 ha giusto lanciato il suo Good Health Pass Collaborative» – il Pass Buona Salute che contiene tutti, “dai pass elettronici ai portafogli digitali, da online banking agli account social; Digital ID consente di viaggiare, accedere a documenti finanziari e sanitari, ecc.”. Stupirà sapere che ID2020 è finanziata da Bill Gates?