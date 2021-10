CONTINUA A SCENDERE IL NUMERO DEI NUOVI VACCINATI

Marcello Pamio – 7 ottobre 2021

Continua a scendere il numero di nuovi vaccinati in Italia. A rilevarlo è il consueto monitoraggio settimanale sul Covid a cura della Fondazione Gimbe. I nuovi vaccinati settimanali hanno avuto una riduzione di oltre il 17%.

Lo scopo del green pass non è sanitario ma politico: spingere le persone per esaurimento a farsi il siero. Il GP però sta perdendo mordente, visto che ha avuto solo modesti effetti sulla curva dei nuovi sierizzati. Se diamo per veri i dati aggiornati: il 76,8% della popolazione (45.493.296 persone) avrebbe ricevuto almeno una dose e il 72,4% (42.921.024 di persone) avrebbe completato il ciclo. Significa che 2.500.000 non sono ancora andati a fare la seconda punturina e forse non ci andranno. Riepilogando ci sono ancora in Italia 16 milioni di persone, compresi i bambini, che non hanno sacrificato il loro corpo sull’altare di Big Pharma. A questi si potrebbero aggiungere altri 2 milioni e mezzo di persone stanche di subire che hanno compreso il vero progetto criminale del governo. Non siamo pochi!

Sto attendendo tutti quelli che avevano creduto nella narrazione ma che ora hanno aperto gli occhi, ricordando infine che chi ha ceduto con il ricatto, avrà sempre il dente avvelenato.

Tutti assieme potremo far crollare l’impalcatura della dittatura…

https://www.agi.it/cronaca/news/2021-10-07/gimbe-continua-frenata-nuove-vaccinazioni-covid-14106626/

