Commissario Ue mette in guardia sulle conseguenze del divieto dei motori a combustiuone interna

Meno di una settimana dopo che i politici a livello UE hanno promosso il divieto delle auto con motore a combustione interna in Europa a partire dal 2035 , un alto commissario avverte delle gravi conseguenze della decisione.

Thierry Breton, commissario francese Ue per il mercato interno e l’industria, ha elencato le conseguenze negative della decisione in un’intervista alla rivista Politico. Secondo questo, circa 600.000 posti di lavoro saranno vittime del passaggio imposto politicamente alle auto elettriche nell’UE, in particolare tra i fornitori e nell’ingegneria meccanica.

Crescente domanda di elettricità nella crisi energetica

Particolarmente preoccupanti sono le conseguenze della decisione vista la dipendenza dell’Europa dalle materie prime e l’attuale crisi energetica. Secondo Breton, entro il 2030, cinque anni prima dell’entrata in vigore del divieto, le case automobilistiche europee avrebbero bisogno di 15 volte più litio, quattro volte più cobalto, quattro volte più grafite e tre volte più nichel per produrre batterie di trazione rispetto a quelle che acquistano attualmente.

Questa moltiplicazione delle quantità di acquisto di queste materie prime non è ovviamente garantita, come mostra uno sguardo al litio, classificato come critico per le auto elettriche: i prezzi di mercato sono esplosi qui nel recente passato perché l’offerta non riusciva più a tenere il passo con domanda.

A fronte dell’attuale crisi energetica dilagante, le previsioni di Breton sui consumi elettrici futuri sono particolarmente degne di nota. In Europa dovrebbe essere disponibile dal 20 al 25% di elettricità in più rispetto a oggi per rifornire le crescenti flotte di auto elettriche sulle strade. Inoltre, questo deve essere prodotto in modo “climaticamente neutro” – secondo le attuali normative UE, ad esempio, non deve provenire da centrali elettriche a carbone. In considerazione del fatto che dopo oltre due decenni di transizione energetica in Germania, tra il 20 e il 50 percento dell’elettricità generata quotidianamente in Germania proviene ancora da centrali elettriche a carbone , gli obiettivi sono un progetto incerto.

Breton ha anche affrontato il problema delle infrastrutture di ricarica inadeguate. Nel continente saranno necessari sette milioni di stazioni di ricarica in pochi anni, il numero è attualmente di 350.000. A sua volta, il 70% di questa stazione si trova in soli tre paesi: Germania, Francia e Paesi Bassi. In molti altri paesi dell’UE non esiste alcuna infrastruttura corrispondente.

Sulla base di questi numeri, diventa chiaro un altro dilemma: ovvero che l’elettromobilità, spesso presentata come “rispettosa del clima”, non può essere “rispettosa del clima”. La costruzione di un’enorme rete di punti di ricarica ad alta tensione, la costruzione estremamente energivora della batteria di azionamento e l’estrazione, la lavorazione e il trasporto dei metalli industriali e delle materie prime necessarie per questo stesso portano a enormi emissioni e danni ambientali in altri Paesi.

Breton lascia aperta la porta sul retro

Breton chiede inoltre che l’industria automobilistica europea sia ancora in grado di costruire motori a combustione in Europa per paesi extraeuropei dopo il 2035, ad esempio per i mercati di vendita in Asia, Sud America e Africa. “Raccomando alle aziende europee di continuare a costruire motori a combustione interna”, ha detto il commissario a Politico.

Date le prevedibili difficoltà, Breton ha annunciato che istituirà rigidi criteri per controllare da vicino l’andamento degli sviluppi. Il passaggio forzato alla mobilità elettrica è un “gigantesco sconvolgimento” per l’industria principale europea. “Devi esaminarlo attentamente”, dice il francese. Questo importante inventario avrà luogo nel 2026. Se poi si scopre che gli obiettivi non possono essere raggiunti, la data di uscita deve essere posticipata “senza tabù”.