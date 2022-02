Cina: prima al mondo nel Nucleare di pace

L’Occidente intero ha preso la direzione retrograda; in Usa la dittatura della “cancel culture” devasta le università e cancella cultura, scienza civiltà ; in Europa impera il totalitarismo del fanatismo ecologista anti-industriale ed anti-scientifico. Nel complesso il futuro di Usa ed Europa sarà uno “ieri” arretrato con tecniche superate e senza sbocco, come le pale eoliche e le pile elettriche per auto…. Nel frattempo, che fa la Cina?

“In meno di 10 anni, la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Cina si posizionerà al primo posto mondiale, davanti a Stati Uniti e Francia”, Michel Gay, analista francese del settore.

La Cina prenderà il primo posto nel panorama nucleare internazionale in meno di 10 anni.

Il quattordicesimo piano quinquennale cinese prevede di sviluppare un impressionante programma nucleare in Cina e… nel mondo.

100 gigawatt (GW) nel 2025 e 200 GW nel 2035 per il nucleare cinese!

Il secondo reattore cinese Hualong-one (“Dragon”) di terza generazione è stato collegato alla rete in Cina il 1 gennaio 2022, diventando il terzo reattore a produrre elettricità, il primo in funzione in Pakistan dal giugno 2021.

Questo reattore da circa 1,2 gigawatt (GW), pensato come punta di diamante per l’export, è stato designato come una delle dieci “apparecchiature di grande importanza strategica nazionale”. Con 53 reattori collegati alla rete e una capacità installata totale di 54 GW, la Cina è oggi al terzo posto mondiale subito dopo Stati Uniti (93 reattori e 95 GW) e Francia (56 reattori e 61,3 GW). Fessenheim). Ma la Cina è già al secondo posto per produzione di elettricità nucleare (410 terawattora (TWh) nel 2021 contro i circa 350 TWh della Francia, che prevede solo 300 TWh nel 2022). Tale produzione ha raggiunto per la prima volta la soglia del 5% nel suo mix elettrico, che è ancora essenzialmente derivato dal carbone, ovvero circa il 70%. La sua produzione nucleare complessiva ha evitato il consumo di 125 milioni di tonnellate di carbone, il che rappresenta una riduzione delle emissioni di 328 milioni di tonnellate di CO2, un milione di tonnellate di ossido di zolfo (SO2) e 930.000 tonnellate di ossidi di azoto. Nel 2025 la Cina supererà la Francia e si occuperà del secondo posto mondiale in termini di capacità installata nucleare con una potenza di 70 GW. Inoltre saranno in costruzione 30 GW, per un totale di 100 GW, che rappresenteranno un incremento di quasi il 60% rispetto al 2019. Il “Blue Book” edito dalla China Nuclear Energy Association (CNEA) e intitolato “Report on the development of nuclear energy in China for the year 2020” sottolinea che l’energia nucleare svolgerà un ruolo importante nella sostituzione dei combustibili fossili in Cina e ne prevede 6 a 8 nuovi reattori all’anno durante il 14° Piano quinquennale. Infine, nel 2035 è prevista una potenza nucleare (in servizio e in costruzione) di 200 GW. Un aumento “a tutto campo” del nucleareQuesto paese non si accontenta più di costruire e far funzionare reattori progettati all’estero. Traendo ispirazione dalle tecnologie francesi e americane, ha acquisito una maturità industriale che le consente ora di progettare e costruire reattori entro scadenze che nessun Paese può più raggiungere (da 5 a 6 anni). Il loro costo annunciato, circa 5 miliardi di euro, è molto inferiore a quello di altri reattori di terza generazione nel mondo.

—

I reattori cinesi di terza generazione come Hualong-1 e CAP1400 equipaggeranno principalmente nuove centrali nucleari in Cina e forse altrove nel mondo. Attualmente si propone di equipaggiare la Gran Bretagna in parallelo con le EPR francesi. Il 1 ° febbraio 2022, Argentina e Cina hanno firmato un accordo per la costruzione di un Hualong-1 nel sito nucleare di Atucha vicino a Buenos Aires. Il finanziamento del progetto sarà in gran parte fornito da un prestito di un gruppo di banche cinesi. Dopo il Pakistan, la tecnologia dei reattori cinesi sta quindi mettendo piede in America Latina… L’arrivo di un quarto operatore nucleare in Cina (Huaneng dopo CNNC, CGN e SPIC) conferma il forte desiderio della Cina di accelerare lo sviluppo della propria flotta nucleare promuovendo la costruzione nazionale al fine di aumentare la propria indipendenza in un contesto di crescenti continue tensioni con gli Stati Uniti Stati. La Cina sta anche investendo in reattori autofertilizzanti di quarta generazione e combustibili nucleari al torio. Si occupa inoltre della costruzione di reattori ad alta temperatura (HTR) per la dissalazione dell’acqua di mare e l’eventuale produzione di idrogeno.

Teleriscaldamento nucleare Inoltre, la Cina continua a promuovere la diversificazione degli usi nucleari attraverso la produzione di calore industriale e urbano da grandi reattori di potenza AP1000 (ad Haiyang), CAP1400, e anche con piccoli reattori SMR (Small Modular Reactor), soprattutto nell’entroterra. Diversi reattori dimostrativi SMR sono previsti per il teleriscaldamento e come centrali elettriche galleggianti. Le 9 novembre 2021, elle a inauguré le « chauffage nucléaire » de la totalité de la zone urbaine de la ville de Haiyang (200 000 habitants et 4,5 millions m2) qui devient ainsi la première ville entièrement à « chauffage zéro carbone » en Cina. Le 12 caldaie a carbone sono state sostituite senza alcuna modifica per i consumatori. Il calore del vapore (non radioattivo) estratto dopo la produzione di energia elettrica viene utilizzato per produrre acqua calda trasportata dalle tubazioni alle stazioni prima di essere distribuita ai privati. Anche un’altra città della Cina meridionale utilizza parzialmente il riscaldamento nucleare (460.000 m2 riscaldati e circa 4.000 abitazioni). Ci sono anche piani per il “riscaldamento nucleare” per altre città (Qingdao, Yantai e Weihai).

Il riscaldamento nucleare non è stato utilizzato in precedenza a causa della maggiore complessità tecnica e della redditività economica incerta. Ma i cinesi scommettono che sarà più redditizio che bruciare combustibili fossili… a lungo termine. Una visione a lungo termine del nucleare cineseOggi il prezzo del riscaldamento nucleare in Cina si avvicina a quello del carbone. Tuttavia, i prezzi dei combustibili fossili continueranno a salire a causa di fattori geopolitici e della mercificazione delle emissioni di carbonio (tassa sul carbonio). Tuttavia, se l’energia nucleare richiede un investimento iniziale elevato nella costruzione, il costo del combustibile nucleare rappresenta solo una parte molto piccola dopo la messa in servizio (dal 3% al 5% del costo di produzione). Il costo di esercizio delle centrali nucleari non è quindi influenzato anche se il prezzo del combustibile nucleare aumenta bruscamente come quello dei combustibili fossili. Pertanto, il costo della produzione di energia nucleare è stabile.

Mentre l’Europa ha scelto di spararsi sui piedi scommettendo sulle energie rinnovabili, non sul nucleare, la Cina sta facendo progressi nei settori dell’arricchimento dell’uranio, degli assemblaggi di combustibili nucleari, del ritrattamento, dello stoccaggio e dello smaltimento geologico del combustibile esaurito. In un contesto politico di riduzione del nucleare, sarà difficile per la Francia mantenere il proprio vantaggio tecnologico. Sarebbe saggio sviluppare la cooperazione con i partner cinesi per sfruttare un effetto a catena ed evitare lo stallo tecnologico perché la Cina sarà il leader mondiale in tutti i giacimenti nucleari tra 15 anni, e probabilmente anche prima. Nel 2021:Sono stati avviati 6 reattori nucleari e 4 sono stati collegati alla rete.14 I reattori Hualong-1 sono in costruzione o in funzione.

Alla fine del 2021, la Cina aveva 16 reattori in costruzione (di cui 12 Hualong-1), più dell’India (6 unità e 42 GW installati) e della Corea del Sud (4 unità e 53,6 GW installati).Il primo impianto cinese di vetrificazione dei rifiuti liquidi radioattivi è stato messo in servizio l’11 settembre, segnando la svolta della Cina nel trattamento dei rifiuti altamente radioattivi. La Cina è ora uno dei pochi paesi (insieme alla Francia) che ha padroneggiato questa tecnologia.Il numero di unità nucleari in funzione in Cina è aumentato dell’8% e la capacità installata è aumentata del 7% rispetto al 2020. Cinque siti di centrali nucleari in costruzione (Xiapu, Zhangzhou, Taipingling, San’ao e Xudapu) sono nuovi di zecca e non hanno ancora reattori operativi. Lo sviluppo economico prioritario rispetto all’ambienteLa Cina vuole impegnarsi in una transizione energetica dinamica e armoniosa senza sacrificare la sua crescita sull’altare dell’ambiente.

Secondo il suo presidente Xi Jinping al forum “virtuale” di Davos nel gennaio 2022, la Cina desidera continuare a costruire la civiltà ecologica ma “neanche lo sviluppo economico dovrebbe essere sacrificato alla protezione dell’ambiente”. La Cina effettuerà una graduale e ordinata riduzione dei combustibili fossili verso nuove valide energie alternative (compreso il nucleare), “in modo da garantire la stabilità dello sviluppo economico e sociale”. ” L’anno della tigre è appena iniziato in Cina il 1 febbraio 2022 secondo il calendario lunare. “Nella cultura cinese, la tigre è il simbolo del coraggio e della forza. I cinesi parlano spesso della vitalità e del dinamismo del drago che sale al cielo e della tigre che salta in alto. Di fronte alle gravi sfide che l’umanità deve affrontare, dobbiamo, come una tigre alata, superare valorosamente gli ostacoli nella nostra marcia in avanti” (Xi-Jinping al forum di Davos il 17 gennaio 2022). In meno di 10 anni la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Cina si posizionerà al primo posto mondiale, davanti a Stati Uniti… e Francia. fonte: https://www.counterpoints.org/