Bill Gates: ” germ games” necessari per prepararsi agli attacchi bioterroristici

Scritto da Jack Phillips tramite The Epoch Times,

Martedì, il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha avvertito che le autorità internazionali, inclusa l’Organizzazione mondiale della sanità, devono agire contro la minaccia rappresentata dal bioterrorismo e ha affermato che i “giochi di germi” sono il modo migliore per prevenirlo.

“Ci vorrà probabilmente circa un miliardo all’anno per una task force sulla pandemia a livello dell’OMS, che sta facendo la sorveglianza e in realtà fa quelli che chiamo ‘giochi dei germi’ dove ti eserciti”, Gates durante un’intervista con il presidente del Health Select Committee, Jeremy Hunt, per il think tank Policy Exchange, secondo Sky News.

I germ games (giochi di germi) sono quando le agenzie governative e le forze armate praticano scenari di pandemia.

Gates ha poi chiesto: “….. e se un bioterrorista portasse il vaiolo in 10 aeroporti? Sai, come reagirebbe il mondo a questo?”

Il quarto uomo più ricco del mondo ha osservato che per prepararsi a uno scenario apocalittico, gli Stati Uniti e il Regno Unito dovrebbero spendere “decine di miliardi” in ricerca e sviluppo.

“Ci sono epidemie causate naturalmente ed epidemie causate dal bioterrorismo che potrebbero anche essere molto peggiori di quelle che abbiamo vissuto oggi e tuttavia, i progressi della scienza medica dovrebbero darci strumenti che, sai, potremmo fare notevolmente meglio”, ha anche osservato Gates.

Durante la sua intervista con Hunt, Gates ha anche affermato che dovrebbe esserci un “nuovo modo” per produrre vaccini in grado di fermare meglio la trasmissione di un virus. Ciò richiederebbe anche ricerca e sviluppo globali, ha affermato.

“Sai, non avevamo vaccini che bloccano la trasmissione. Abbiamo vaccini che ti aiutano con la tua salute, ma hanno solo leggermente ridotto la trasmissione”, ha spiegato. “Abbiamo bisogno di un nuovo modo di fare i vaccini”.

“La cosa bella è che gran parte della [ricerca e sviluppo] che dobbiamo fare per essere pronti per la prossima pandemia sono cose come fare vaccini a buon mercato, avere grandi fabbriche, sradicare l’influenza, liberarci del comune raffreddore, fare vaccini solo un piccolo cerotto che ti metti sul braccio , cose che saranno incredibilmente utili anche negli anni in cui non avremo pandemie”, ha detto Gates, senza elaborare come potrebbe essere realizzato.

Guarda l’intervista completa qui sotto: