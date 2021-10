AUSTRIA: Sebastian Kurz indagato per corruzione

Il sospetto in questa indagine è che, a partire dal 2016 quando Kurz era ministro degli Esteri e cercava di diventare leader del partito, e successivamente quando è diventato cancelliere, il ministero delle Finanze guidato dai conservatori ha pagato per la pubblicità su un giornale in cambio di sondaggi e copertura favorevole a lui.

VIENNA, 6 ottobre (Reuters) – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato messo sotto inchiesta con l’accusa di corruzione e abuso di fiducia, hanno detto mercoledì i pubblici ministeri anticorruzione dopo le incursioni negli uffici del partito conservatore di Kurz e di diversi alti aiutanti.

L’inchiesta, che i pubblici ministeri hanno confermato ore dopo i raid alla Cancelleria, al ministero delle Finanze e agli uffici del partito di Kurz, è una nuova minaccia politica per Kurz, che i pubblici ministeri anticorruzione hanno posto sotto inchiesta separatamente a maggio con l’accusa di falsa testimonianza. Per saperne di più

Kurz e il suo Partito del Popolo (OVP) hanno respinto l’indagine come politicamente motivata.

Il sospetto in questa indagine è che, a partire dal 2016 quando Kurz era ministro degli Esteri e cercava di diventare leader del partito, e successivamente quando è diventato cancelliere, il ministero delle Finanze guidato dai conservatori ha pagato per la pubblicità su un giornale in cambio di sondaggi e copertura favorevole a lui.

“La Procura per gli affari economici e la corruzione ha posto sotto inchiesta Sebastian Kurz e altri nove e tre organizzazioni con l’accusa di abuso di fiducia … corruzione … e concussione …, in parte con diversi livelli di coinvolgimento, “, ha detto l’ufficio in una nota.

Le incursioni mattutine hanno avuto luogo in luoghi tra cui le case e le scrivanie della Cancelleria di tre alti aiutanti di Kurz.

“Sono convinto che anche queste accuse si riveleranno false”, ha detto Kurz in una breve dichiarazione, aggiungendo che gli scambi di messaggi di testo sono stati presi fuori contesto per “costruire” un caso contro di lui.

La vicepresidente dell’OVP Gaby Schwarz ha liquidato il raid nella sua sede come “messa in scena politica” volta a ottenere un “effetto spettacolo” per danneggiare sia Kurz che il partito. L’OVP ha ripetutamente accusato i pubblici ministeri anticorruzione di parzialità nei suoi confronti e nei confronti di Kurz, cosa che le organizzazioni dei pubblici ministeri e dei giudici negano.

Quella reazione ha messo in luce le tensioni nella coalizione di governo tra i conservatori di Kurz e i Verdi di sinistra, che hanno fatto una campagna sulla “politica pulita” e hanno evitato di dire fino a che punto sosterranno Kurz se le cause contro di lui progrediranno.

“L’accusa di politica dello spettacolo è vuota semplicemente perché è richiesta l’approvazione di un giudice per questo strumento, vale a dire l’esecuzione di un raid come parte di un’indagine”, ha detto in una conferenza stampa il leader dei Verdi e vicecancelliere Werner Kogler, aggiungendo che i pubblici ministeri dovrebbero essere in grado di continuare a lavorare liberamente.

POLLING MANIPOLATO

Il quotidiano tabloid Oesterreich, che i media austriaci hanno identificato come il quotidiano al centro dell’indagine, mercoledì ha rilasciato una dichiarazione in cui negava di aver preso denaro statale per la pubblicità in cambio della pubblicazione di sondaggi.

Senza nominare il giornale, i pubblici ministeri hanno affermato di sospettare che dal 2016 fino almeno al 2018 i fondi del ministero delle Finanze abbiano pagato sondaggi politicamente motivati ​​e talvolta manipolati pubblicati sul giornale e che alcuni degli indagati possano influenzare ciò che è stato riportato.

Kurz ha assunto la carica di leader dell’OVP nel maggio 2017 e ha portato il suo partito alla vittoria elettorale nello stesso anno.

Il ministro delle finanze Gernot Bluemel ha detto in una conferenza stampa che l’indagine riguardava un periodo precedente al suo insediamento l’anno scorso e che non era un obiettivo. Kurz doveva apparire al telegiornale serale di ORF TV alle 22:00 (2000 GMT).

I tre principali partiti di opposizione austriaci hanno chiesto una sessione speciale della camera bassa del parlamento per affrontare le indagini e hanno invitato Kurz a dimettersi.

Segnalazione di Francois Murphy