Ai cittadini statunitensi sono stati assegnati punteggi segreti di “violazione del decreto” Covid

PredictWise utilizza i dati che raccoglie per creare punteggi su 13 gruppi di preferenze dei problemi e 7 quadri di valori o gruppi psicometrici. Questi cluster utilizzano più di 30 milioni di punti dati comportamentali. PredictWise afferma anche di essere in grado di utilizzare questi dati per prevedere il partito degli elettori non registrati.

I dati sulla posizione e i dati dei sondaggi sono solo due dei molti tipi di dati a cui PredictWise afferma di avere accesso. Secondo il suo white paper, PredictWise tiene traccia anche dei “dati di telemetria” (che sono “dati del cellulare di origine passiva”), dei dati sul consumo dei media e dei dati degli elettori non registrati (che contengono d ati verificati su oltre 50 milioni di elettori non registrati aggiornati quotidianamente e provenienti da file di credito e dati di registrazione al portale). Inoltre, PredictWise afferma che “Crate&Barrel” (che sembra essere un riferimento al portale per lo shopping online di mobili e decorazioni per la casa Crate & Barrel) è una delle fonti di dati di registrazione del portale a cui ha accesso.

PredictWise non fornisce le date esatte in cui sono stati raccolti questi dati sulla posizione, ma il suo white paper rileva che i dati sono stati raccolti durante i lock di Covid e utilizzati durante la campagna elettorale del senatore Kelly del 2020. Il blocco a livello statale degli Stati Uniti è iniziato il 15 marzo 2020 e Kelly è stata eletto il 4 novembre 2020, quindi i dati sembrano essere stati raccolti durante i primi mesi di questo periodo di 11 mesi.

Nel suo white paper , PredictWise afferma che i Democratici sono stati in grado di “distribuire questo modello di posizione in tempo reale per aprire poco più di 40.000 obiettivi di persuasione che normalmente sarebbero caduti” per Mark Kelly, che all’epoca era candidato al Senato e ora è stato eletto.

PredictWise ha quindi utilizzato questi dati per aiutare i democratici in diversi stati oscillanti a prendere di mira più di 350.000 repubblicani “preoccupati per il Covid” con annunci di campagne legate al Covid.

Non solo PredictWise ha utilizzato questi dati sulla posizione altamente sensibili per monitorare la conformità di milioni di americani ai decreti di blocco Covid, ma ha anche combinato questi dati con sondaggi di follow-up per assegnare punteggi di “preoccupazione Covid” alle persone che venivano sorvegliate.

( Natural News ) Una giuria che consiglia i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) sui vaccini ha votato all’unanimità la scorsa settimana per raccomandare l’aggiunta di vaccini contro il coronavirus di Wuhan (Covid-19) al programma ufficiale dei vaccini per l’infanzia. Il risultato, molti si aspettano , sarà un vero e proprio esodo di bambini dalle scuole pubbliche americane.

In molti stati, qualunque iniezione raccomandata dal CDC finisce per diventare un requisito per ottenere un’istruzione.

i vaccini SONO richiesti in più di una dozzina di stati affinché i bambini possano frequentare la scuola

Di conseguenza, milioni e milioni di bambini americani finiranno per essere costretti ad accettare la penetrazione dell’influenza Fauci come condizione per rimanere iscritti e andare a lezione, a meno che i loro genitori non li ritirino, ovviamente.

Ci viene detto che circa 30 milioni di bambini americani rimangono non vaccinati. A tutti questi bambini e alle loro famiglie potrebbe essere presto detto che per evitare di essere espulsi, tutti gli studenti devono rimboccarsi le maniche per l’editing genetico e la riprogrammazione del DNA. (Correlato: Ricordi quando il CDC stava progettando di sviluppare campi di concentramento covid per coloro ritenuti “impuri?”)

I dati dello studio Pfizer rivelano che le persone vaccinate hanno il 400% di probabilità in più di morire per arresto cardiaco

