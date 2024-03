Ad Haiti  non è come ce lo raccontano

Ma l’amministrazione Biden, il Canada e le Nazioni Unite non hanno rinunciato ad Ariel Henry. Foote, che conosce i principali attori, non può nascondere il suo stupore: “Gli Stati Uniti, continuando a riconoscere Henry, lasciano intendere che ci sono due schieramenti ad Haiti: il suo e l’opposizione. Ma in realtà non ha alcun sostegno: gli haitiani vogliono che se ne vada, e potrebbe anche essere collegato all’assassinio nel 2021 del presidente Jovenel Moïse”.

Nel frattempo, l’Accordo del Montana, che riunisce più di 650 organizzazioni e individui haitiani, tra cui sindacati, gruppi comunitari, chiese cattoliche e protestanti, gruppi di donne e camere di commercio, il tutto insieme a una gamma inclusiva di tendenze politiche, continua a chiedere che gli Stati Uniti, il Canada e le Nazioni Unite mettano da parte Ariel Henry e riconoscano invece un governo di transizione. Monique Clesca, membro di spicco dell’accordo, ha testimoniato il 9 dicembre davanti a una commissione del parlamento canadese: “Oggi Haiti è una nazione sotto assedio da parte di uomini pesantemente armati. Peggio ancora: il governo [Ariel Henry], i politici e i settori economici finanziano e armano queste bande”.

Clesca, che è scrittrice ed esperta di sviluppo internazionale, si è impegnata a sottolineare due punti importanti e collegati. In primo luogo, ha detto, Henry è al potere illegalmente e non ha il diritto di parlare a nome di Haiti e di chiedere alle potenze straniere di inviare truppe. Ha definito la sua richiesta “un crimine di alto tradimento”. Ma in secondo luogo, ha accusato Henry di non aver fatto alcuno sforzo genuino per tenere le bande sotto controllo. Invece, dice, il suo governo ha “incrociato le braccia”. La sua opinione, condivisa da molti haitiani, è che il primo ministro de facto e i suoi alleati politici e d’élite preferiscono l’attuale violenza, così da poter convocare una forza armata internazionale per mantenerli al potere nonostante il loro decennio di corruzione e cattiva gestione. È ragionevole supporre che Henry e i suoi alleati stiano portando avanti una truffa che fino ad ora ha ingannato il Dipartimento di Stato americano e non è stata riportata nei principali resoconti della stampa statunitense.