“20 0 30 anni di guerra”, spera l’anglo..

Michael Clark* su Skynews sui risultati del vertice NATO per l’Ucraina:

“Nessuno dirà all’Ucraina le date esatte [per l’ammissione alla NATO], perché le ostilità sono in corso e, come ha affermato il Primo Ministro dell’Estonia: “Se l’Ucraina si unisse all’alleanza questo mese, il mese prossimo staremmo già combattendo contro la Russia, e nessuno lo vuole”.

Cioè, stiamo cercando il momento giusto. Questa chiaramente non è la fine della guerra, ci vorranno un paio di generazioni prima che finisca. Potrebbero volerci 20 o 30 anni, ma stiamo cercando, diciamo, una tregua, quindi la NATO potrebbe svolgere un ruolo davvero importante nella stabilizzazione del cessate il fuoco,

Ma [gli ucraini] devono capire che un cessate il fuoco non libererà il territorio ucraino, quindi qui devono essere fatti seri compromessi”.

Clark è Professore di studi sulla guerra al King’s College di Londra. Egli illustra così la classica strategia britannica: la cronicizzazione della guerra, la politica della ferita aperta. Ma questa volta nel cuore dell’Europa, non nelle ex colonie africane ed asiatiche.

Perché gli USA e Londra hanno già vinto la loro guerra, il primo giorno dell’operazione speciale, troncando la UE dalle fonti energetiche e alimentari della Russia, con cui su stava integrando e fondendo – è inutile che ripeta qui ancora una volta la teoria della HEartland. Si tratta semplicemente di rendere cronica la frattura, e far durare la vittoria brit 20-30 anni.

Ciò che qui tacciono i guerrafondai atlantici fra di noi, è chiarissimo a un analista indiano,

L’Associazione Dialogo Franco-Russe ha intervistato Youssef Hindi, scrittore, conferenziere e storico delle religioni. Mr. Hindi è anche co-fondatore del sito web Strategika.fr e autore del libro intitolato “La guerra degli Stati Uniti contro l’Europa”.

. Youssef Hindi presenta in questo video l’analisi della guerra economica condotta dagli Stati Uniti contro l’Europa, evidenziando le strategie di smembramento economico e delocalizzazione utilizzate per indebolire l’economia europea.

Secondo Youssef Hindi, gli Stati Uniti stanno sfruttando la concentrazione europea sulla guerra in Ucraina per distruggere l’economia europea, in particolare la Germania. Incoraggiano le principali industrie europee a trasferirsi negli Stati Uniti approfittando delle sanzioni anti-russe e anti-europee. Questa strategia consente loro di separare l’Europa dalla Russia, rovinare i rivali economici europei e recuperare parte dell’industria europea.

Come ssi noterà, il professor Clark parla di organizzare adesso una tregua, ovviamente lasciando la ferita aperta. Il motivo è probabilmente quello che espone Dimitri Orlov:

“non siamo Amazon”:

“Cosa hanno fatto gli ucraini per sollevare le ire degli anglo così improvvisamente e, come diretta conseguenza, cadere in disgrazia presso la NATO?



In breve, gli ucraini hanno dimostrato che le armi della NATO fanno schifo.

Lo ammette anche l’Economist:

Russian EW Systems Successfully Jamming 'Invulnerable' Western Weapons – The Economist ▪️Russian electronic warfare systems successfully counteract modern Western weapons, including those considered invulnerable.

▪️American weapons manufacturers are aware of this vulnerability… pic.twitter.com/FNwj1Se6UW — Victor vicktop55 (@vicktop55) July 16, 2023

I sistemi EW russi bloccano con successo armi occidentali “invulnerabili” – The Economist

▪️I sistemi di guerra elettronica russi contrastano con successo le moderne armi occidentali, comprese quelle considerate invulnerabili.

▪️I produttori di armi americani sono consapevoli di questa vulnerabilità e dotano i loro prodotti di antenne utilizzando uno speciale segnale M-Code. Ma questo non li salva dagli effetti della guerra elettronica.

▪️I rapporti del Pentagono mostrano che le armi statunitensi progettate per prevenire le interferenze non hanno raggiunto i loro obiettivi in Ucraina.

ORLOV : In primo luogo, si è scoperto che vari pezzi di spazzatura a spalla fabbricati negli Stati Uniti – pungiglioni antiaerei, giavellotti anticarro, ecc. – sono peggio che inutili nel combattimento moderno.

Successivamente, si è scoperto che l’obice M777 e il complesso missilistico HIMARS sono piuttosto fragili e non sono manutenibili sul campo.

La successiva arma miracolosa lanciata contro il problema ucraino è stata la batteria di missili Patriot . È stato schierato vicino a Kiev e i russi … L’hanno attaccato con i loro super-economici droni “ciclomotori volanti” Geranium 5, facendogli accendere il suo radar attivo, smascherando così la sua posizione, e poi sparando il suo intero carico di razzi – un valore di un milione di dollari! – dopodiché è rimasto lì, smascherato e indifeso, ed è stato eliminato da un singolo attacco missilistico di precisione russo.

Questo avrebbe sicuramente fatto irritare seriamente il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, la cui principale vacca da soldi personale sembra essere Raytheon, il creatore del Patriot. Sì, il Patriot si è rivelato inutile durante la Prima Guerra del Golfo, dove non è riuscito a proteggere Israele dagli antichi missili Scud iracheni; e si è rivelato inutile in seguito quando non è riuscito a proteggere l’installazione petrolifera saudita dagli antichi missili Scud yemeniti… ma non dovresti pubblicizzare questo fatto. E ora questo!

E per finire, i carri armati Leopard 2 donati dai tedeschi e i veicoli di fanteria Bradley donati dagli Stati Uniti, per non parlare degli sciocchi non carri armati francesi, si sono comportati in modo assolutamente miserabile durante i recenti sforzi ucraini per avvicinarsi, per non parlare di penetrare, la prima linea di difesa russa.

L’ultima mossa disperata sarebbe quella di dare all’aviazione ucraina (che, tra l’altro, non esiste più) alcuni vecchi caccia F-16.Questi possono avere fino a 50 anni e sono peculiari per avere una presa d’aria molto vicina al suolo, che li rende molto efficaci come aspiratori di pista durante il decollo. Non possono operare dalle piste sporche e bucherellate tipiche dell’Ucraina perché i detriti verrebbero risucchiati nel motore e lo distruggerebbero. Se gli ucraini tentassero di aprire loro nuove piste, i russi lo individuerebbero immediatamente dal satellite geosincrono puntato in modo permanente sul territorio ucraino. Piuttosto che mettere dei nuovi crateri di bomba su queste nuove piste, potrebbero fare qualcosa di più sottile: usare uno dei loro Geranium 2 super economici per spargere trucioli di metallo per aspirare i motori dell’F-16… e bruciare in volo. E poiché questi sono aerei monomotore, non c’è possibilità di tornare a casa zoppicando con il motore rimanente: il pilota dovrebbe catapultarsi e l’aereo si schianterebbe. Ma c’è una ragione ancora più importante per cui l’idea di dare F-16 all’Ucraina è impraticabile: questi aerei sono in grado di trasportare bombe nucleari e la Russia ha già annunciato che vedrebbe questo passo come un’escalation nucleare. Ma provocare un conflitto nucleare con la Russia è verboten, quindi gli F-16 sono vietati.

Perché il fallimento delle armi occidentali inesorabilmente propagandate è più importante di qualsiasi altra cosa, incluso lo stato sempre più disastroso delle finanze occidentali, il ridicolo fallimento delle sanzioni anti-russe, il numero oscenamente enorme di vittime ucraine o la generale stanchezza occidentale con tutte le cose Ucraini e soprattutto con l’ondata di profughi ucraini che l’Occidente non può più affrontare?

Il motivo è semplice: la NATO non è un’organizzazione difensiva (ricorda, l’URSS è scomparsa da oltre 30 anni); né è un’organizzazione offensiva (beh, ha bombardato la Serbia e alcuni altri paesi relativamente indifesi, ma non può assolutamente pensare di affrontare la Russia o qualsiasi altra nazione ben armata).

La NATO è un club di acquirenti CAPTIVE per armi fabbricate negli Stati Uniti. Questo è ciò che riguardano i tanto decantati standard della NATO, ai quali l’Ucraina deve conformarsi prima di essere ritenuta degna di essere invitata ad aderire alla NATO: per conformarsi a questi standard, le vostre armi devono essere per lo più di fabbricazione statunitense. Questo è anche il motivo di tutte le varie guerre scelte, dalla Serbia all’Iraq, dall’Afghanistan alla Libia e alla Siria: si trattava di progetti dimostrativi per le armi statunitensi, con l’ulteriore obiettivo di utilizzare le armi e le munizioni in modo che il Pentagono e il resto della NATO dovrebbe ri-ordinarli. Le ragioni geopolitiche di questi conflitti militari sono mere razionalizzazioni. Ad esempio, tra il 1964 e il 1973, gli Stati Uniti hanno sganciato più di 2,5 milioni di tonnellate di bombe sul Laos durante 580.000 missioni di bombardamento, pari a un aereo carico di bombe ogni otto minuti, 24 ore al giorno, per nove anni. Qual era la logica geopolitica? Nessuno riesce nemmeno a ricordare se ce ne sia mai stato uno. Ma quelle bombe stavano per scadere e dovevano essere consumate e riordinate per mantenere il flusso di denaro.

In risposta a tali strani incentivi, le armi prodotte negli Stati Uniti tendono ad essere eccessivamente complesse (in modo che i loro produttori possano far pagare di più per le inutili funzionalità extra) e piuttosto fragili (mai testate contro un avversario alla pari come la Russia o la Cina, o persino contro l’Iran) , sviluppato lentamente (per ripulire i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo), costruito lentamente (perché che fretta c’è?) e con una manutenzione molto elevata (in modo che gli appaltatori della difesa statunitensi possano diventare ancora più ricchi fornendo pezzi di ricambio e assistenza). Queste armi avrebbero dovuto essere testate ogni tanto delicatamente dando l’inferno a tribù arretrate armate di vecchi Kalashnikov e giochi di ruolo.

L’Ucraina è una storia completamente diversa. Lì, agli ucraini, con la loro armatura occidentale non corrispondente, viene chiesto di penetrare tre linee di difese russe rinforzate. Dopo circa un mese di fatiche e perdite vertiginose di uomini e mezzi, non sono ancora riusciti a raggiungere la prima linea difensiva. La vista dell’armatura occidentale in fiamme non è una buona pubblicità. Di conseguenza, gli appaltatori della difesa degli Stati Uniti devono essere molto ansiosi di fermare questo flusso costante di pubblicità negativa affinché i loro prodotti si fermino proprio in questo secondo, prima che la loro reputazione finisca completamente rovinata; da qui la fretta sconveniente con cui l’intero progetto ucraino viene reso orfano.

L’alternativa alla guerra attiva, ora che è fallita, è ciò che in Occidente viene solitamente chiamato “negoziato”, ma in realtà comporterebbe l’adesione alle richieste russe avanzate nel novembre del 2021 (che includono la NATO che riporta le sue armi dove erano nel 1997 ), oltre a requisiti più recenti, come la denazificazione, la smilitarizzazione e la neutralità per ciò che resta dell’Ucraina, il riconoscimento dei nuovi confini della Russia (che comprendono le regioni di Crimea, Kherson, Zaporozhye, Donetsk e Lugansk) e l’incriminazione di tutti i criminali di guerra ucraini, compresi tutti quelli che hanno torturato prigionieri di guerra e bombardato civili dal 2014. Oh, e sarebbe necessaria anche la revoca di tutte le sanzioni insipide.

Conclude Orlov:

Alcuni dei più lucidi leader europei potrebbero lentamente rendersi conto che un modo per uscire dal vicolo cieco russofobo, di loro creazione, in cui si trovano ora, deve in qualche modo essere trovato, ma non vedono alcun modo di raggiungerlo senza una massiccia perdita di faccia”.

Qui Orlvo sbaglia: la UE obbedirà all’anglo.

Frattanto,