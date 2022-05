Vaiolo delle scimmie: l’esercitazione di un anno prima

Il 18 marzo 2021, oltre un anno fa, la Nuclear Threat Initiative (NTI) e la Munich Security Conference hanno simulato una esercitazione che immaginava “un attacco di armi biologiche con un virus del vaiolo delle scimmie geneticamente modificato inizia nel paese immaginario di Brinia. In 18 mesi, lo scenario si evolve in una pandemia catastrofica a livello globale. Il due think tank “hanno convocato 19 leader ed esperti globali in carica e no per far avanzare il dialogo sulla politica di sicurezza sulle priorità per una nuova agenda transatlantica.

Come si vede da questa foto, nella simulazione la data della prima comparsa del vaiolo delle scimmie era il 15 maggio 2022: più o meno esattamente la data in cui i media hanno cominciato ad allarmare su questa malattia

“Il 13 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata informata per la prima volta di due casi confermati e uno probabile di vaiolo delle scimmie nella stessa famiglia nel Regno Unito”.

Sarà dunque istruttivo vedere le altre date nella simulazione :

Il 10 gennaio 2023 lo scenario “prevedeva” 70 milioni di casi e 1,3 milioni di morti in 83 paese

10 maggio 2023: 480 milioni di malati, 27 milioni di morti. “Il virus è stato ingegnerizzato per essere resistente al vaccino”

Primo dicembre 22023, “previsti” 3,28miliardi di casi e 271 milioni di morti. Viene rivelato che la nuova psico-pandemia è stata provocata da un gruppo terrorista che si è infiltrato nei laboratori di bio-sicurezza.

Oltre al nostro Paese l’Oms cita Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti

reicominciano gli immunologhi, ancora e ancora, semnza fine

Un altro caso di pre-scienza:

Lo sapevate che l'Italia ha autorizzato il 25 marzo 2022 il primo farmaco attivo per il vaiolo delle scimmie e l'autorizzazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in aprile? Un tempismo davvero perfetto.

Apparentemente, la psico-pandemia di “vaiolo delle scimmie” verrà usata come motivo per cedere tutti i poteri di emergenza sanitaria degli stati all’OMS, ossia a Bill Gates, che la paga e copre quasi tutte le spese.

