Una guida di consultazione a The Great Reset

dell’ex pastore John Isaacson

Così s’intitola la raccolta, la più completa e ragionata vista fino ad ora, che fornisce i links ad articoli di informazione e avvertimento sugli eventi tragici in corso, che costituiscono “ uno sforzo coordinato per realizzare un nuovo ordine globale tramite il cavallo di Troia della risposta alla pandemia”.

L’autore, che si definisce “un ex pastore, oggi cristiano, padre, marito, amante della grazia nonché investitore contrarian” – (non è cattolico), ha inteso fornire una guida a “leader cristiani troppo occupati” per informarsi da sé del vasto e malvagio disegno che si sta realizzando.

“Ogni giorno nuovi titoli segnalano le idee e le tecnologie orwelliane che minacciano di definire la nostra nuova normalità: ID digitali globali; un vaccino globale obbligatorio accompagnato da certificati digitali per dimostrare l’immunità; l’incapacità di condurre una vita normale senza certificati digitali; tecnologia subdermica per portare questi dati sotto la pelle; e una sorveglianza sempre crescente e in tempo reale di tutto e di tutti.

Credo che i prossimi mesi e anni saranno contrassegnati da una spinta globale per un ” Great Reset” pilotata dai massimi potenti in tutto il mondo. Probabilmente ciò coinciderà con, e si baserà su, rincari dei prezzi alimentari e scarsità di cibo, maggiore instabilità culturale e violenza, un debito globale senza precedenti, una crisi valutaria e un aggravamento della sorveglianza e del controllo degi governi sul piano globale. Il “Great Reset” non è un ben intenzionato riavvio , ma un programma coordinato per rifare l’intero sistema mondiale secondo la visione del World Economic Forum . Il loro obiettivo è sostituire l’ordine sociale, politico ed economico esistente con una tecnocrazia , “un sistema sociale controllato o influenzato da esperti di scienza o tecnologia”.

Poiché la guida – di assoluto interesse ed inquietante – è ovviamente lunga, invito ciascuno a scorrerla da sé; la traduzione automatica può dignitosamente aiutare chi non sa l’inglese

https://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/2020/10/great_reset_reference_isaacson_2020.html

A me preme la conclusione:

“Cosa possono fare i cristiani? Tre cose.

Primo, i cristiani possono pregare. Soprattutto, possiamo pregare affinché i non credenti giungano alla fede salvifica in Gesù Cristo. Siamo anche chiamati a pregare per i nostri dirigenti ( 1 Tim. 2: 1-4 ). Possiamo pregare che Dio mandi in malora le macchinazioni dei malvagi. Infine, i cristiani possono pregare per il ritorno di Gesù Cristo: “Gesù, vieni presto!” Solo sotto il Suo regno questo mondo sperimenterà la vera pace, prosperità e sicurezza.

Secondo, i cristiani possono prepararsi. Possiamo prepararci fisicamente in molti modi. Per prepararsi a prezzi più alti degli alimentari e scarsità di cibo , si consideri di immagazzinare riserve di cibo e acqua per qualche mese. In preparazione a una catastrofica crisi del debito , molti stanno risparmiando e investendo in modi che riducono il rischio di controparte e anticipano l’inflazione ( hard assets and tangible goods, ritengo oro, argento e beni concreti anche da scambiare col baratto ).

“Io – aggiunge – mi sto preparando emotivamente a vivere da cristiano in un mondo da 1984 di Orwell. Una persona incentrata sul Vangelo può superare qualsiasi situazione. Voglio che la mia speranza, e la speranza di coloro che amo e su cui influisco, si basi esclusivamente sulla grazia e la fedeltà dell’Iddio della “patria migliore e celeste” (Ebrei 11:16). È tempo di andare verso “il nuovo cielo e la nuova terra, in cui dimora la giustizia” (2 Pietro 3:13).

Terzo, i cristiani possono impegnarsi. Tale impegno sarà diverso per la coscienza di ogni persona. Credo che i mesi e gli anni a venire ci metteranno in posizioni difficili come cristiani e leader cristiani. Dobbiamo ricordare Pietro e Giovanni che dichiararono chiaramente: “Dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” (Atti 5:28). Ricorda Daniele che ha continuato a pregare sfidando l’editto del re. […] Ricorda Giovanni Battista che affrontò Erode. Ricorda Dietrich Bonhoeffer che si oppose alla malvagità del suo stesso governo nazista…. Martin Luther King Jr. che ha cambiato il corso della storia attraverso la sua pacifica resistenza. Infine, impegniamoci a lottare e ad applicare giustamente Romani 13 e 1 Pietro 2: 13-17, facendo attenzione a non far dire a questi passaggi più o meno di quanto dovrebbero.

Possiamo anche impegnarci condividendo informazioni come questa con le persone nella tua cerchia di influenza. Viviamo in tempi senza precedenti e pericolosi. Possa Dio darci grazia su grazia per essere forti e coraggiosi in Lui. Non ci lascerà mai né ci abbandonerà!