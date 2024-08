UE impone il registro patrimoniale “europeo”: Bruxelles mette fine alla privacy per tutti i cittadini

DWN:

La strada verso l’introduzione di un registro patrimoniale europeo è stata aperta il 16 luglio 2021 da una decisione del quartier generale delle politiche dell’UE a Bruxelles. È stato commissionato uno studio di fattibilità completo per “fornire informazioni per l’istituzione di un registro dei beni come base per future iniziative politiche”. Ora gli ordini di lavoro e di collaudo sembrano essere stati in gran parte completati. L’UE sta per introdurlo. Non esiste ancora una data precisa. Tuttavia, sembra certo che ci vorranno solo mesi e non anni. Un portavoce della Commissione europea ha ora promesso la pubblicazione.

Tre società di consulenza sono state incaricate di identificare il formato per la registrazione dei dati patrimoniali, la posizione appropriata del registro patrimoniale e le informazioni richieste. Tuttavia, Mairead McGuinness, la commissaria europea responsabile dei mercati finanziari, ha fatto marcia indietro sulla creazione di un registro patrimoniale a livello europeo alla fine del 2021 . Sottolinea che la Commissione non ha mai suggerito la necessità di un siffatto registro e che esso non figura in nessuno dei suoi programmi di lavoro.

Tuttavia, la politica dell’UE sembra ora aver compiuto un grande passo avanti. Nel febbraio 2023 i comitati dell’UE hanno adottato tre progetti legislativi innovativi in ​​cui viene menzionato, anche se più o meno nascosto, il registro patrimoniale dell’UE.

Le attuali proposte, tra cui il quadro normativo uniforme dell’UE, la direttiva antiriciclaggio e il regolamento sull’Autorità antiriciclaggio dell’UE (LRD), indicano una registrazione completa delle attività. Ciò significherebbe che la situazione finanziaria di ogni cittadino potrebbe essere consultata da una nuova autorità centrale con la semplice pressione di un pulsante.

La LRD: caccia ai dati patrimoniali

L’autorità centrale dell’UE preposta a questo compito è l’ Autorità antiriciclaggio (LRD) . Dotato di ampi poteri di vigilanza e indagine, garantisce l’accesso ai registri dei titolari effettivi e dei beni. L’unica cosa che non è chiara al momento è quando l’autorità inizierà i suoi lavori e dove avrà sede. Francoforte sul Meno ha già fatto domanda come potenziale sede amministrativa.

Ma quali dati vengono registrati nel registro dei beni? Oltre agli immobili esteri, ai veicoli, ai contanti e alle criptovalute, dovrebbero essere registrati anche beni come gioielli, oggetti d’antiquariato e opere d’arte. Nella lista dei desideri dei parlamentari c’è che tutti i beni di valore superiore a 200.000 euro debbano essere dichiarati.

I consumatori si chiedono giustamente perché la loro situazione finanziaria dovrebbe essere rilevante anche per gli altri. Allo stesso tempo si teme che la registrazione trasparente dei beni dei cittadini possa fungere da base per successive misure di ridistribuzione sotto forma di perequazione degli oneri .

Anche i sostenitori della protezione dei dati lanciano l’allarme. Oltre alle autorità antiriciclaggio, alle autorità fiscali e alle forze dell’ordine, dovrebbero avere accesso ai dati patrimoniali contenuti nel registro anche le persone con “interessi legittimi”, come giornalisti, organizzazioni della società civile e istituti di istruzione superiore. Ciò significherebbe che molte persone potrebbero avere accesso ai beni di altre persone. Tale divulgazione di dati, dalle entrate e spese alla situazione di vita e agli investimenti, senza il consenso delle persone interessate rappresenterebbe una significativa violazione della privacy. Un registro patrimoniale trasparente potrebbe quindi portare a un cittadino trasparente.

Tra sicurezza e privacy

D’altro canto i politici giustificano questa misura con la lotta al terrorismo e alla criminalità. Tuttavia, la reale minaccia su questa scala è discutibile. Europol stima che la percentuale di attività finanziarie sospette sul prodotto interno lordo annuo dell’UE sia solo dell’1% . A prima vista, questo valore non sembra particolarmente elevato, soprattutto se si considera che difficilmente i criminali sono disposti a dichiarare volontariamente i loro beni nel registro.

Anche Markus Krall, ex capo del commercio d’oro di Degussa, non vede lo scopo del registro patrimoniale principalmente nella prevenzione del riciclaggio di denaro o nel rispetto della giustizia. Sottolinea che i criminali già operano al di fuori della legge. “Se qualcuno introduce un registro dei beni, lo scopo finale è eventualmente portarmi via quei beni. Si tratta di collezionarli. Altrimenti nessuno avrebbe bisogno di un simile registro. Il piccolo cittadino, invece, è vittima di bullismo. E questo non ha alcuna influenza sul riciclaggio di denaro, perché i cittadini comuni non riciclano denaro”, afferma Krall.

Considerando l’elevato fabbisogno finanziario degli stati dell’UE, questo scenario non è del tutto improbabile. Una volta raccolti tutti i dati dei cittadini, il passo verso misure redistributive o punteggi sociali basati sul modello cinese potrebbe essere piccolo. Krall è convinto che “qualcosa di simile prima o poi verrà esteso a tutti i cittadini”.

Protezione patrimoniale in tempi incerti

Sorprendentemente, si è parlato poco della vasta invasione della privacy dei cittadini, anche se ad essere colpite saranno circa 447 milioni di persone in 27 paesi europei. La mancanza di apertura e trasparenza dell’UE solleva ulteriori preoccupazioni e sottolinea la necessità di una discussione approfondita sulle possibili conseguenze di queste misure.

La data esatta di lancio del registro non è stata ancora stabilita e le proposte legislative sono attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. Secondo un comunicato stampa dell’UE , “la Commissione spera in un rapido processo legislativo con l’obiettivo di garantire che la futura autorità antiriciclaggio sia operativa entro il 2024 e possa iniziare la supervisione diretta poco dopo”. Il registro patrimoniale dell’UE non è affatto una conclusione scontata. Anche cosa includerebbe non è chiaro. Del resto “non c’è alcun obbligo di agire sulla base di uno studio di ricerca”, ha detto un portavoce della Commissione europea, e si cerca di rendere la questione il più leggera possibile.

Si consiglia ai consumatori di essere proattivi e di non attendere tutti i dettagli del registro dei beni. Una volta che tutte le informazioni saranno disponibili al pubblico, potrebbe essere troppo tardi per spostare le risorse in strutture sicure. I consulenti finanziari consigliano di diversificare i propri asset e di distribuirli su diverse classi di asset. Potrebbe anche avere senso immagazzinare beni al di fuori della Germania o dell’UE per rendere più difficile l’accesso e la protezione dei beni da parte delle autorità statali. Va inoltre osservato che i beni sono meno tutelati quando sono posseduti direttamente, come ad esempio i conti titoli privati ​​o gli immobili intestati a proprio nome. Alcune forme giuridiche possono offrire una maggiore protezione contro gli accessi indesiderati.