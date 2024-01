Tajani, con gli Houti bisogna parlare

Non sparargli .

I nostri interessi nazionali non hanno nulla in comune con quelli dei bombardatori compulsivi sion-americani, i quali sono riusciti ad ottenere la chiusura permanente di Suez,forse deliberatamente, con enrme danno – fatale – alla nostra economia: infarto delle nostre esportazioni e importazioni. Bisogna che sia chiara la nostra distanza, per non precipitare nell’abisso in cui gli ebreo-americani sono decisi a cadere.

Gli USA proclamano: “Non c’’è alternativa” all’allargamento del conflitto

Moon of Alabama

Una recente “analisi giornalistica” del New York Times sulla posizione della Casa Bianca sulle truppe statunitensi in Medio Oriente.

L’autore è Peter Baker, corrispondente principale della Casa Bianca del Times .

Il titolo:

Mentre gli Stati Uniti e le milizie si impegnano, la Casa Bianca teme un punto di svolta

Il numero di attacchi contro le truppe americane in Medio Oriente aumenta il rischio di morti, una linea rossa che potrebbe portare a una guerra più ampia.

Un altro giorno, un’altra raffica di razzi e un’altra scintilla che i funzionari americani temono possa scatenare un incendio di violenza in tutto il Medio Oriente.L’ultimo attacco contro le truppe americane nella regione nel fine settimana non ha provocato vittime, ma il presidente Biden e i suoi consiglieri temono che sia solo questione di tempo. Ogni volta che la notizia di uno sciopero arriva alla Situation Room della Casa Bianca, i funzionari si chiedono se questo sarà quello che imporrà una ritorsione più decisiva e si tradurrà in una guerra regionale più ampia.

Baker non analizza l’ipotesi della Casa Bianca. Presume che non ci siano alternative, TINA come diceva la defunta prima ministra britannica Maggie Thatcher.

L’unica risposta a un attacco mortale sarebbe una guerra più ampia, senza che venga detto come verrà condotta, contro chi e per quale scopo.

Un suggerimento arriva solo più avanti nel pezzo:

Giovedì, le milizie appoggiate dall’Iran avevano già effettuato 140 attacchi contro le truppe americane in Iraq e Siria, con quasi 70 membri del personale americano feriti, alcuni dei quali con lesioni cerebrali traumatiche. Secondo il Pentagono, tutti tranne pochi sono riusciti a tornare in servizio in breve tempo.Le forze americane a volte hanno organizzato ritorsioni, ma in modo limitato per evitare di scatenare un conflitto a pieno titolo. I funzionari dell’amministrazione Biden hanno discusso regolarmente la strategia adeguata. Non vogliono che tali attacchi restino senza risposta, ma d’altro canto non vogliono arrivare al punto che il conflitto si trasformi in una vera e propria guerra, soprattutto colpendo direttamente l’Iran. Tuttavia, in privato affermano che potrebbero non avere scelta se le truppe americane venissero uccise. Questa è una linea rossa che non è stata superata, ma se mai le milizie appoggiate dall’Iran avessero un giorno di migliore mira o migliore fortuna, potrebbe facilmente esserlo.

Sembra che tutto ciò che sta accadendo e che tutti i gruppi in Medio Oriente siano considerati “sostenuti dall’Iran”.

Ma né Hamas, né Hezbollah, né le milizie irachene, né gli Houthi sono “sostenuti dall’Iran”. Sono alleati dell’Iran e tra loro, non combattenti per procura. Producono le proprie armi e munizioni e prendono decisioni indipendenti.

Né l’Iran né Hezbollah né nessun’altra entità oltre ad Hamas sapevano dell’imminente attacco del 7 ottobre allo Stato sionista. Le loro risposte, per quanto ce ne siano state, sono arrivate solo dopo che Hamas era già tornato nella Striscia di Gaza. Affermare che tutto e tutti coloro che nutrono rancore nei confronti delle posizioni statunitensi in Medio Oriente sono “sostenuti dall’Iran” è un’affermazione propagandistica semplicistica priva di supporto probatorio.

Evidentemente è stato realizzato, proprio come il resto dell’articolo di Baker, per preparare l’opinione pubblica a una guerra “inevitabile” contro l’Iran. Una guerra in cui gli Stati Uniti probabilmente subirebbero un’altra sconfitta.

Per sostenere la sua tesi di una decisione libera alternativa il Times si avvale di un ‘esperto’:

“L’amministrazione affronta un problema senza una soluzione priva di rischi”, ha affermato Aaron David Miller, negoziatore di pace di lunga data in Medio Oriente e ora presso il Carnegie Endowment for International Peace. “Non vogliono colpire direttamente l’Iran per paura di un’escalation, che non fa altro che ampliare il margine per i gruppi filo-iraniani, compresi gli Houthi, di colpire le forze statunitensi. Ad un certo punto, se le forze americane verranno uccise, non avranno altra alternativa se non quella di rispondere direttamente contro le risorse iraniane”.

Esistono ovviamente altre alternative e “soluzioni prive di rischi”.

Secondo il diritto internazionale le basi militari statunitensi in Siria sono illegali. Non esiste alcuna risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che consenta un intervento militare in Siria, né vi è stato un invito di truppe statunitensi da parte del governo siriano.

Anche la posizione americana in Iraq è illegale. Il parlamento iracheno ha votato contro tutte le basi americane nel suo paese. Il governo iracheno ha chiesto che le truppe americane se ne vadano e cerca negoziati affinché ciò accada. La cosiddetta milizia irachena e i suoi comandanti sono tra l’altro parte integrante dell’esercito ufficiale iracheno. Qualsiasi attacco contro di loro è un attacco allo Stato iracheno.

Gli Stati Uniti potrebbero semplicemente richiamare le proprie truppe dalla Siria e dall’Iraq. Ciò metterebbe sicuramente fine a tutti gli attacchi contro di loro.

Gli Stati Uniti sono intervenuti nello Yemen bombardando le truppe del governo di Ansar Allah che cercava di bloccare le navi legate ad Israele finché non avrà tolto l’assedio da Gaza.

Le navi legate agli Stati Uniti furono attaccate solo dopo che gli Stati Uniti lanciarono quella che equivale ad una guerra totale contro lo Yemen.

Gli Stati Uniti sono liberi di ritirare le proprie forze armate dalle posizioni in Siria e Iraq. Gli Stati Uniti potrebbero fermare i loro attacchi allo Yemen in qualsiasi momento. Ciò porrebbe immediatamente fine agli attacchi yemeniti contro le risorse statunitensi senza cambiare nient’altro. Gli Stati Uniti potrebbero rifiutarsi di sostenere la guerra genocida contro Gaza.

Tutte queste mosse fermerebbero l’attuale azione ostile contro le risorse statunitensi.

Ma nessuna di queste alternative viene mai menzionata nell’articolo di Baker. Non ci sono alternative perché si rifiuta di fornirle e discuterle.

Baker conclude con una citazione dalla Casa Bianca:

“Dobbiamo guardarci ed essere vigili contro la possibilità che, di fatto, invece di dirigerci verso la riduzione della tensione, ci troviamo su un percorso di escalation che dobbiamo gestire”, ha detto lo scorso Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente. settimana durante un’apparizione al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.“Rimane un punto centrale della nostra strategia”, ha aggiunto. “Cercare di garantire la gestione dell’escalation in Medio Oriente nella massima misura possibile, adottando ogni misura possibile al riguardo, e alla fine imboccare un percorso di diplomazia e di allentamento”.

Anche in questo caso, secondo Sullivan, non vi è altra alternativa che il semplicistico compito di “gestire l’escalation” che inevitabilmente porterà a ulteriori scontri. Ciò anche quando un’alternativa chiara è semplicemente quella di andarsene e di fermare ogni impegno militare nei paesi interessati.

La TINA come sostengono il Times e la Casa Bianca non esiste. Ci sono sempre alternative alla guerra.

Guarda, Tajani, cosa fanno gli italiani produttivi:

Il transit-time per la tratta Cina-Milano, ha fatto sapere Codognotto, è stimato in 22 giorni

Milano – In risposta alla crisi del Mar Rosso, il gruppo Codognotto ha introdotto un nuovo servizio ferroviario per garantire la continuità del servizio ai propri clienti.

Il nuovo servizio, in vigore da gennaio, prevede tre punti di partenza in Cina: Zhenghou, Chengdu e Xi’an. Con tre diverse partenze settimanali, il servizio mira a coprire in modo esaustivo le esigenze della clientela.

Il transit-time per la tratta Cina-Milano, ha fatto sapere Codognotto, è stimato in 22 giorni, “riaffermando la performance positiva del trasporto ferroviario in termini di lead time. Le caratteristiche principali del nuovo servizio includono la sua sostenibilità e flessibilità. Coprendo una distanza di oltre 11.000 km, il servizio ferroviario rappresenta un’alternativa strategica alle tradizionali rotte marittime”.

Codognotto assicura ai propri clienti che “la modalità marittima sarà ancora disponibile e il nuovo servizio ferroviario costituisce un’alternativa complementare e strategica. Questa alternativa consente a Codognotto di utilizzare la propria esperienza in intermodalità, risorse e copertura del mercato per garantire servizi senza interruzioni”.