Summit sulla salute a Berlino: mira a rafforzare finanziaramente l’OMS di Bill Gates

Fino a martedì si svolgerà a Berlino il vertice mondiale sulla sanità. Il programma prevede la garanzia di finanziamenti per l’OMS.

Dal 13 al 15 ottobre attori della politica, della scienza, del settore privato e della società civile si incontreranno a Berlino per il World Health Summit, una conferenza sulla salute globale con oltre 3.000 partecipanti.

L’annuale World Health Summit, fondato nel 2009 dalla Charité-Universitätsmedizin di Berlino, quest’anno è sotto il patrocinio del Cancelliere federale Olaf Scholz, del Presidente francese Emmanuel Macron e del Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’ordine del giorno dell’incontro comprende temi quali il ripristino della fiducia perduta, la preparazione alla pandemia, i diritti e le opportunità nello spazio sanitario europeo, la salute globale in “tempi di shock climatici”, la salute delle donne, la terapia genetica e la questione di come ridurre il numero di morti premature possono essere ridotti del 50% entro il 2050.

Un punto centrale del programma dell’evento sarà la presentazione del round di finanziamento dell’OMS. Lo scopo è fornire fondi per prevenire 40 milioni di decessi legati alla malattia nei prossimi quattro anni. Oltre a Scholz e al direttore generale dell’OMS Ghebreyesus, tra i relatori di questo punto del programma ci sarà anche Bill Gates, presidente della Fondazione Gates.

I ministri stanno facendo una campagna per più soldi

Prima dell’incontro, alcuni ministri della Sanità e il capo dell’OMS hanno messo in guardia dal fare marcia indietro nell’impegno per la salute globale date le numerose crisi simultanee.

“Nonostante i grandi progressi della scienza e il rapido aumento delle innovazioni, la nostra salute è in pericolo, anche nei paesi altamente sviluppati”, scrivono il ministro federale della sanità Karl Lauterbach (SPD) e i suoi colleghi di Francia, Norvegia e Mauritania, nonché il direttore dell’OMS Il generale in una dichiarazione congiunta Articolo ospite che appare contemporaneamente su “Tagesspiegel” (edizione domenicale), “El Pais”, “Le Monde” e “Al Majalla”.

Rafforzare i sistemi sanitari nazionali non è sufficiente, sostengono. Tutti i paesi devono investire nella loro sicurezza comune.

“Ogni bambino non vaccinato, ogni villaggio senza operatori sanitari e ogni epidemia mette alla prova il nostro impegno per l’equità sanitaria”, scrivono. A loro avviso, uno degli investimenti più convenienti e sostenibili nella salute globale è sostenere l’OMS.

Budget da miliardi di dollari

Poiché i contributi regolari degli Stati membri dell’OMS non sono sufficienti, lunedì è previsto il primo round di investimenti dell’OMS nella storia nell’ambito del vertice mondiale sulla salute, in cui gli Stati potranno impegnarsi a versare ulteriori pagamenti.

“Ogni dollaro investito nell’OMS fornisce un ritorno di 35 dollari e può contribuire a salvare 40 milioni di vite nei prossimi quattro anni”, sostengono gli autori dell’editoriale.

Nel 2021, il budget dell’OMS – la più grande di tutte le agenzie specializzate delle Nazioni Unite – era di circa 3,5 miliardi di dollari. Si trattava di circa il 15% di contributi obbligatori degli Stati membri, determinati dalle Nazioni Unite in base alla forza economica dei paesi, e di un 85% di contributi volontari.

La quota obbligatoria spettante alla Germania nello stesso anno ammontava a 31 milioni di dollari USA; Altri 600 milioni di dollari furono versati volontariamente dalla Germania. La Fondazione Bill & Melinda Gates è uno dei maggiori donatori privati.

Per il biennio 2022/23 il budget dell’OMS ammontava a 6,12 miliardi di dollari, di cui quasi 1 miliardo di contributi obbligatori. Il budget attuale per il 2024/25 è di 6,83 miliardi di dollari.

Sponsor del vertice

L’elenco degli sponsor del vertice sulla salute è lungo, tra cui la Charité, la società web di Amazon AWS, la Fondazione Bill & Melinda Gates, l’iniziativa di vaccinazione CEPI, il Ministero federale della sanità, la Fondazione Rockefeller, l’UE e l’OMS, nonché aziende farmaceutiche. aziende come Pfizer, Bayer, Johnson & Johnson, Novo Nordisk e Sanofi.

Il summit sulla salute sarà trasmesso in diretta su YouTube , suddiviso in Europa, Africa, Sud America, Nord America, Asia e Oceania. In alcuni casi si svolgono in parallelo sei eventi di un’ora e mezza, tra cui tavole rotonde e vari workshop.