Sì, Putin voleva far venire la Vergine di Fatima in Russia.

Precisazione fondamentale sul seguente testo di d. Amorth , questo testo si trova in un libro – intervista a p. Amorth ( Amorth, Gabriele. Maria e Satana (Italian Edition) San Paolo Edizioni) da notare che la casa editrice è proprio quella della Congregazione di p. Amorth, i paolini, e che l’intervistatore è un sacerdote paolino Don Sławomir Sznurkowski SSP

QUINDI E’ UN TESTO ASSOLUTAMENTE AFFIDABILE.

“Potrei dirtene sulla Russia. Putin è già convertito. Lui addirittura voleva intervenire contro l’ISIS. «Solo io difendo la cristianità. Gli altri mi combattono: l’Italia, la Francia, l’Inghilterra. Non ne vogliono sapere dei miei interventi, ma io vedo che loro non fanno niente». Quando gli si era proposto di far andare la Madonna di Fatima a Mosca, Lui aveva anche detto al gruppetto di cui facevo parte anch’io, che voleva far andare la Madonna a Mosca: «Sì, sì, sì io lo proporrò al patriarca di Mosca, ma se lui non la vuole, la voglio io». Eh, poverello, si vede che lui personalmente… però non trova chi lo appoggi?

Sai, l’ultima volta che è venuto a Roma per incontrare il Papa, voleva parlargli di cose spirituali; il Papa gli ha subito avviato discorsi di cose politiche: è scappato via. Aveva in tasca la lettera del Patriarca di Mosca che invitava il Papa a Mosca. Non gliel’ha data. Non gliel’ha data, disgustato. Disgustato, è scappato via. Lui penso che sia proprio un convertito. Però deve tenere conto della gente che c’è con lui, perché la Russia si converta.” (Don Gabriele Amorth)

( Testo tratto dal libro: Amorth, Gabriele. Maria e Satana (Italian Edition) (posizioni nel Kindle 1567-1573). San Paolo Edizioni. Edizione del Kindle https://www.amazon.it/Maria-Satana-testamento-mariologico-esorcista-ebook/dp/B07GRC33TK/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KIWEZ5JC9EWF&keywords=maria+e+satana&qid=1646488580&sprefix=maria+e+satana+%2Caps%2C119&sr=8-2 )

Riporto qui un mio articolo del 10 luglio 2019 che spiega come Putin venne a sapere della volontà della Vergine diFatima che la Russia le fosse consacrata

Sulla tesi che Vladimir Vladimirovic abbia chiesto a Bergoglio di consacrare la Russia alla Vergine di Fatima, ho ricevuto una conferma da parte di un sacerdote americano. Una storia inverosimile, che vi riferisco come l’ho avuta. Sono gli anni in cui un centro religioso, il Kolbe Center, invita a tenere un seminario a Montefiascone il professor John Sanford, un celebre genetista della Cornell University, celebre anche perché ha abbracciato, contro il darwinismo la teoria dell’intelligent design. Sanford arriva con la moglie; entrambi non (ancora) cattolici, vengono accompagnati per la città papale da Hannah Holden, una giovane biologa neoconvertita dal protestantesimo. Spirito ardente, la giovane Hannah resta a Roma dopo che Sanford e signora sono ripartiti, perché vuol tentare – rispettosamente ma con ostinazione – di aver con Bergoglio un colloquio privato per fargli capire che “l’insegnamento dell’evoluzionismo nelle scuole cattoliche distruggeva la fede della sua generazione”. Scrive una lettera ogni giorno al Pontefice e la consegna in Vaticano. Mai una risposta. Nel 2013, si apprende che Putin verrà a Roma a incontrare Bergoglio. Il sacerdote americano scrive ad Hannah, che è ancora a Roma, per suggerirle di consegnare all’ambasciata russa una lettera a Vladimir Vladimirovic, in cui spiegherà brevemente che la Santa Theotokos è apparsa a tre fanciulli in Portogallo nel 1917, ed ha chiesto al Papa e ai vescovi di consacrare la Russia al suo Cuore Immacolato, perché ciò avrebbe prodotto una rinascita del cristianesimo nel mondo e un’era di pace. “E’ il segno”, concludeva la lettera, “che la vostra nazione, mister Putin, è stata scelta da Dio per essere luce per ogni nazione sulla terra. Chieda, la prego, al Papa, di consacrare la sua patria al Cuore Immacolato della Theotokos”. Hannah va con la lettera all’ambasciata russa, e qui ha difficoltà a spiegarsi coi militari russi di guardia; sono cordiali ma lei non parla né russo né italiano. Uno dei militari le suggerisce di tornare il giorno dopo. Il giorno seguente, il soldato di guardia chiama qualcuno al telefono, poi le fa varcare il cancello. La giovane biologa arriva ad una porta e suona il campanello. All’uomo in camicia bianca e dallo sguardo penetrante che apre la porta, porge la lettera e lo prega di consegnarla, gentilmente, al signor Putin. L’uomo fa sì con la testa, senza dire una parola. Hannah se ne va. A questo punto bisogna spiegare, dice il sacerdote, che la giovane scienziata Hannah sa tutto di biologia, ma niente di politica. Solo poche settimane dopo, mentre (tornata in America) guarda in tv le Olimpiadi Invernali in Russia, quando le telecamere riprendono in primo piano il Presidente che inaugura i giochi, si rende conto che l’uomo in camicia che le aveva aperto la porta all’ambasciata era Vladimir Putin in persona. Il prete americano afferma che poco dopo, lui stesso ha saputo per via indiretta, da un sacerdote sudamericano presente all’incontro, che effettivamente Putin ha chiesto al Papa di consacrare la Russia, e Bergoglio avrebbe risposto: “Non è nei miei programmi”, That is not in my agenda, all’americana. Nulla obbliga a credere a questa storia. Ma nulla impedisce di riconoscervi una divina sorridente ironia della Mediatrice che si prende cura di questa generazione sciagurata ed ha promesso, contro ogni verosimiglianza, il trionfo del suo Cuore Immacolato. E dispone le cose e le coincidenze, i tempi e gli incontri fortuiti, secondo il grande piano che – sappiamo – non fallirà. […] Fonte: Maurizio Blondet

“Sono arrivati i giorni in cui bisogna pregare veramente per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria Santissima. Ma non per chiedere quella “pace” del mondo che non può sussistere fuori dalla verità, e quindi per merito dell’uomo.

*Dobbiamo pregare in modo perfetto*, per questo non si prega per la pace come se l’uomo corrotto dalla superbia del peccato la potesse dare da sé stesso, *ma si deve pregare come ha insegnato Gesù Cristo, perché sia fatta sempre e solo la volontà di Dio*, il solo che conosce cosa sia meglio per noi.

*Solo la Sua pace, la Sua verità e la Sua giustizia meritano la nostra preghiera*.

Fiat voluntas tua! Amen.

fra Gianni Battini