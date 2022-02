Se Putin non vince, l’Occidente ci ridurrà così

Guardate il video:

https://twitter.com/miia_2018/status/1497185898911485954?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Non è un programma futuribile: sta già avvenendo

“Dentro la Notizia”:

Incredibile follia del NWO: Il Cile, cavia per le sperimentazioni transumaniste del WEF, dopo essere diventato il primo Paese ad aggiungere i diritti neurologici alla sua costituzione, ora diventa anche la prima nazione al mondo a non discriminare i mutanti e gli individui geneticamente modificati dopo aver pubblicato la legge il 16 febbraio 2022. Secondo il dottor PABLO CAMPRA, MIK ANDERSEN di Corona2Inspect e LA QUINTA COLONNA i sieri COVID sono mutageni e alterano il DNA umano, non solo per l’RNA che contengono, ma anche per i cristalli di DNA. La dott.ssa CHINDA BRANDOLINO avverte il mondo che accettare un vaccino mRNA comporta un cambiamento nel genoma e…!!! Rimaniamo umani, diciamo no ai continui sieri!

Il ministro tedesco della Sanità vuole una riduzione dell’80% del consumo di carne

“Die Welt” riporta:

“Il ministro federale della Salute Karl Lauterbach si è espresso a favore di una riduzione significativa del consumo di carne al fine di ottenere una maggiore protezione del clima e un’alimentazione più sana. ‘A lungo termine potremmo ridurre il consumo di carne dell’80%. Ma non solo in Germania, ma in tutto il mondo’”.

Le anticipazioni e le dichiarazioni di Lauterbach sono state in armonia con l’iniziativa Great Reset dall’inizio della pandemia. Nell’ambito di questa iniziativa, si sottolinea che la carne prodotta in laboratorio è di gran lunga migliore per il clima. Ma chi ci garantisce che la produzione di carne da laboratorio da parte delle aziende agrochimiche e farmaceutiche sia più sana della carne vera? “Prevenire il riscaldamento catastrofico dipende dall’affrontare il consumo di carne e latticini, ma il mondo sta facendo ben poco. Molto è stato fatto per la deforestazione e i trasporti, ma c’è un grande divario nel settore del bestiame”, Paul Shapiro, nel suo libro Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and the World , cita un rapporto del think tank britannico casa Chatham”.

In un rapporto del 16 maggio 2019, il WEF ha salutato la Cina come il precursore della “rivoluzione senza carne”. Titoli del WEF: “ La Cina guida la rivoluzione senza carne con la ‘finta carne’ vegetariana“. “Il governo ha anche riconosciuto gli effetti negativi del consumo di carne e sta adottando misure per frenarlo (…) Affinché le alternative alla carne diventino mainstream, non possono essere solo qualcosa che mangiano solo i vegetariani, ma devono anche fare appello ai mangiatori di carne. Ecco perché le nuove alternative alla carne come Beyond Meat e Qishan sono così importanti: incoraggiano i consumatori a diversificare oltre i prodotti animali senza costringerli a rinunciare a tutto ciò che amano di loro. Ciò è particolarmente importante in Cina, dove esiste una tradizione radicata di preparare i pasti utilizzando una combinazione di verdure e carne”.

Secondo vari rapporti sul clima, il traffico aereo modifica la composizione dell’atmosfera e contribuisce quindi al cambiamento climatico. Cosa questo potrebbe significare per le nostre vite è ovvio. Ad esempio, il servizio in lingua inglese di ” Deutsche Welle ” sta cercando di rendere più appetibile per le persone l’uso dei treni invece degli aerei. Secondo il quotidiano, un viaggio in aereo comporta enormi costi ambientali. “Prendendo in considerazione tutto quanto sopra, il grafico mostra che il costo totale di un viaggio in treno è ora inferiore a quello di un volo per quasi tutti i viaggi”, afferma il giornale.

In un rapporto, il WEF afferma che i tedeschi fanno sempre più affidamento sui treni come mezzo di trasporto. “Sebbene l’Associazione tedesca degli aeroporti attribuisca il calo dell’aviazione a una serie di fattori, tra cui l’aumento dei prezzi del petrolio e le incertezze economiche e commerciali, gli analisti dei trasporti ritengono che la crescente consapevolezza della crisi climatica stia giocando un ruolo importante. “Per me, questa è la prova che c’è una crescente consapevolezza del cambiamento climatico in termini di azione dei consumatori”, ha detto a Bloomberg Stefan Goessling, professore di economia dei trasporti alla Linnaeus University’s Business School in Svezia. Oltre al calo dei viaggi aerei nazionali tedeschi, la compagnia ferroviaria nazionale del paese ha registrato un numero record di passeggeri a lungo raggio.WEF in un rapporto del 3 gennaio 2020. È anche abbastanza concepibile che l’uso delle auto private sarà fortemente regolamentato, con il numero e l’entità dei viaggi determinati dallo stato.

“Penso che dobbiamo accettare alcune limitazioni se vogliamo gestire il cambiamento climatico. Ciò includerà, ad esempio, non viaggiare quanto chiunque potrebbe. Ciò include anche la limitazione volontaria dell’uno o dell’altro consumo”, afferma Lauterbach.

Fino a pochi anni fa noi occidentali pensavamo di vivere nelle democrazie migliori del mondo. Nel giro di due anni l’Occidente è diventato un inferno in terra da cui si vuole scappare, sperando che intervenga qualcuno dall’esterno ad abbattere questo sistema totalitario (Cit)

Il governo degli Stati Uniti ha appena ammesso che questa è una guerra che determinerà chi governerà il Nuovo Ordine Mondiale

Michel Snyder

Giovedì, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha fatto una straordinaria ammissione riguardo a cosa sia veramente questa guerra.

Secondo Price , anche Russia e Cina “vogliono un ordine mondiale”, ma ha avvertito che se conquistassero il loro ordine mondiale “sarebbe profondamente illiberale”…

La Cina ha dato “tacita approvazione” per l’ultima invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin, a giudizio dei funzionari statunitensi, come parte di uno sforzo congiunto per minare le istituzioni che i leader americani e alleati hanno stabilito per ridurre al minimo i conflitti nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale . “Anche la Russia e la RPC vogliono un ordine mondiale”, ha detto mercoledì il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. “Ma questo è un ordine che è e sarebbe profondamente illiberale. … È un ordine che è, per molti versi, distruttivo piuttosto che additivo”.

Innanzitutto, affermando che anche Russia e Cina “vogliono un ordine mondiale”, Price stava tacitamente ammettendo che gli Stati Uniti e le altre nazioni occidentali desiderano avere un proprio “ordine mondiale”.

E ha insinuato che ciò a cui stiamo assistendo è una battaglia su chi alla fine guiderà l ‘”ordine mondiale”.

Questo dovrebbe allarmare profondamente tutti noi. Non sarebbe bello vivere in un mondo in cui nessuno ha il dominio globale come obiettivo?

Voglio anche sottolineare che Price ha usato il termine “profondamente illiberale” per descrivere un “ordine mondiale” guidato da Russia e Cina, e ciò suggerisce che un “ordine mondiale” guidato dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali sarebbe “liberale ”.

E questa è in realtà un’affermazione abbastanza accurata. Praticamente in ogni nazione occidentale oggi, anche i partiti politici che dovrebbero essere “conservatori” sono estremamente liberali.

Se cerchi su Google la frase “ordine mondiale liberale”, scoprirai che è stata usata dagli elitari per molti anni. Ma di certo non voglio un “ordine mondiale liberale” e nemmeno tu dovresti.

Ora che la terza guerra mondiale è iniziata , le cose si muoveranno molto rapidamente. NBC News riporta che Joe Biden sta valutando la possibilità di lanciare “massicci attacchi informatici” contro la Russia…

Al presidente Joe Biden è stato presentato un menu di opzioni per gli Stati Uniti per effettuare massicci attacchi informatici progettati per interrompere la capacità della Russia di sostenere le sue operazioni militari in Ucraina, hanno riferito a NBC News quattro persone che hanno familiarità con le deliberazioni. Due funzionari dell’intelligence statunitense, un funzionario dell’intelligence occidentale e un’altra persona informata sulla questione affermano che non sono state prese decisioni finali, ma affermano che l’intelligence statunitense e i cyber warrior militari stanno proponendo l’uso delle armi informatiche americane su una scala mai contemplata prima. Tra le opzioni: interrompere la connettività Internet in tutta la Russia, interrompere l’energia elettrica e manomettere gli scambi ferroviari per ostacolare la capacità della Russia di rifornire le sue forze, hanno affermato tre fonti.

Sarebbe un atto di guerra e i russi avrebbero inevitabilmente contrattaccato duramente. E inutile dire che siamo molto vulnerabili agli attacchi informatici.

Se iniziamo a fare avanti e indietro con i russi, alla fine saremo spinti sull’orlo di una guerra nucleare”.

Una chiave interpretativa illuminante da Egalité et Reconciliation:

Zelinsky en cuir et talons aiguilles : y a-t-il un lien entre mondialisme et homosexualité ?

In cuoio e tacchi a spillo. E’ quello di sinistra….

Décidément, entre Macron, Trudeau et Zelenski, les dirigeants mondialistes, c’est tout un programme !

Je parie que personne n'aurait reconnu le président Ukrainien Zelenski qui danse à gauche avec des hauts talons vêtu de latex ? 😅 pic.twitter.com/m74op10BNH — Pépito (@LesYeuxBleuus) February 26, 2022

La Grande Impostura: