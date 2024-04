Scurati come soffre! il suppllice di Draghi …

Il nuovo Primo Ministro Mario Draghi pianifica il “Grande Reset” per la distruzione dell’Italia



15 febbraio – Un passo avanti verso l’attuazione di un “cambio di regime negli affari monetari”, come discusso all’incontro dei banchieri centrali a Jackson Hole, Wyoming, il 22 agosto 2019, è stato ora attuato con la creazione del nuovo governo italiano . Sabato 13 febbraio Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea ed ex direttore di Goldman Sachs International, ha prestato giuramento come nuovo primo ministro italiano. Ha subito annunciato la sua squadra di ministri, piena di banchieri e tecnocrati nei posti chiave, pronti ad attuare le politiche del “Great Reset”, come spiegato dallo stesso Draghi. “Questo sarà un governo ambientalista”, ha detto Draghi all’inizio della prima riunione di gabinetto.

L’agenda di Draghi, accolta da un tripudio di entusiasmo da parte dei leader e dei burocrati dell’Unione Europea (UE) a Bruxelles, Francoforte e Parigi, nonché dai media mainstream, mira ad attuare una politica schachtiana di spesa pubblica e incentivi, volta a favorire la “decarbonizzazione”. “dell’economia. In altre parole, utilizzando metodi di “distruzione creativa” e attuando un triage dell’economia fisica – già martoriata dalle conseguenze economiche della pandemia – Draghi si assicurerà che sopravvivano solo le aziende “sostenibili” in un’economia senza emissioni di carbonio. , e il resto dovrebbe morire.

Draghi lo ha spiegato nella presentazione del rapporto 2020 del Gruppo dei Trenta (G30), intitolato “Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid: Designing Public Policy Interventions”, da lui presieduto lo scorso dicembre. (Il G30 è un raduno di ex e attuali banchieri centrali, insieme a membri del settore accademico e del settore bancario privato. L’appartenenza di Mario Draghi al G30 è stata vista come un conflitto di interessi con il suo lavoro di banchiere centrale europeo dal difensore civico dell’UE , che gli chiese di dimettersi da quel gruppo nel 2018. Draghi non si dimise. Ha presentato il rapporto 2020 il 14 dicembre 2020.

Il concetto di “distruzione creativa” è il leit-motiv del rapporto, e lo stesso Mario Draghi lo ha sottolineato nella sua presentazione. L’economia mondiale è sull’orlo del precipizio, ha detto Draghi. Mentre nella prima fase della crisi pandemica il problema era la liquidità, la prossima crisi riguarderà le insolvenze. I governi non saranno in grado di salvare tutte le attività e quindi dovranno scegliere chi dovrà vivere e chi dovrà morire.

“Ciò potrebbe richiedere una certa dose di ‘distruzione creativa’”, afferma il rapporto, riferendosi al concetto attribuito a Joseph Schumpeter, secondo cui le “leggi del mercato” richiedono che le aziende non adatte a sopravvivere nella lotta per l’evoluzione economica debbano morire per lasciare il posto a quelli più competitivi. In realtà, l’uomo che per primo promosse il concetto di “distruzione creativa” fu un marxista diventato nazista di nome Werner Sombart (1863-1941). Sombart attribuì correttamente a Friedrich Nietzsche l’origine del termine e del concetto di distruzione creativa e lo trasmise a Schumpeter.

Sombart, che fu denunciato da Rosa Luxemburg come un ex marxista divenuto apologeta dell’imperialismo tedesco, era un amico intimo sia del “giurista ereditario” di Hitler Carl Schmitt che del filosofo semi-ufficiale del partito nazista, Martin Heidegger. (Vedi l’ articolo “Nietzsche, Sombart, Schumpeter e Fascismo: perché Obama indossa i baffi”, di Jeffrey Steinberg, Michele Steinberg e Nina Ogden, in EIR , 27 agosto 2010.)

Il termine “distruzione creativa” appare sei volte nel rapporto del G30. Ecco una citazione:

Atteggiamenti nei confronti del fallimento delle imprese e dell’occupazione: i policy maker varieranno nel considerare il mantenimento dello status quo e dei posti di lavoro esistenti, rispetto al permettere o incoraggiare il processo di “distruzione creativa”, in cui le aziende falliscono, consentendo a posti di lavoro e risorse di fluire dalle aziende infruttuose a quelle che falliscono. che sono più adatti alla nuova economia….

La “nuova economia” a cui le imprese dovrebbero essere adatte è quella il cui modello è stato delineato nel programma Great Reset promosso dalla Corona britannica e dal World Economic Forum, o nel Green Deal promosso dalla Commissione Europea, o nel Green New Accordo spinto dalla squadra del presidente americano Joe Biden. Come l’EIR ha ripetutamente spiegato, ciò promuoverà sistemi improduttivi sotto la bandiera ideologica delle “politiche climatiche”, che prevedono l’eutanasia di modalità di produzione ad alta densità legate al carbonio.

Una raccolta di sicari

Draghi ha scelto una squadra di sicari fidati per il lavoro. Come ministro delle Finanze italiano, ha scelto un altro funzionario della banca centrale, Daniele Franco, attualmente vice governatore senior della Banca d’Italia. Come ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale ha scelto Vittorio Colao, ex banchiere d’investimento di Morgan Stanley ed ex amministratore delegato di Vodafone Italia, che vive con la famiglia a Londra.

L’innovazione principale, tuttavia, è la creazione del “Piano del Ministero per la transizione ecologica, l’ambiente e la ripresa”, che dovrebbe includere la politica energetica e supervisionare i cosiddetti investimenti verdi, che dovrebbero essere cofinanziati dal Fondo UE per la Resilienza e la Ripresa. Piano di ricostruzione. Alla guida del nuovo ministero c’è Roberto Cingolani, un nanotecnologo attualmente Chief Technology and Innovation Officer presso la multinazionale dell’industria della difesa, Leonardo SpA Cingolani è un sostenitore dell’ideologia del cambiamento climatico e ha chiesto, tra le altre cose, di ridurre la produzione e il consumo di carne per evitare il riscaldamento globale indotto dalla flatulenza delle mucche.



Un altro incarico chiave per il Recovery Plan, quello di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è andato a un altro fanatico del cambiamento climatico, Enrico Giovannini, statistico ed ex ministro che ha accompagnato a Roma l’attivista infantile svedese Greta Thunberg nell’aprile 2019, presentandola come docente al Senato italiano. Giovannini è membro del Malthusian Club di Roma ed è coautore del manifesto Great Reset in cui si afferma che la transizione verde è la continuazione della Carta dei diritti economici del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt! Il manifesto , intitolato “Dopo la crisi: due futuri possibili”, è così goffamente illogico che non merita nemmeno una confutazione.

Altri importanti incarichi amministrativi come Giustizia e Interno (polizia) sono andati a dipendenti pubblici, mentre Luigi Di Maio (M5S), Lorenzo Guerini (PD) e Roberto Speranza restano agli Esteri, Difesa e Sanità, per garantire continuità. I posti minori sono andati alle fazioni politiche che sostengono il governo (quasi tutte le principali fazioni parlamentari: Partito Democratico, Lega, Liberi e Uguali, Forza Italia, Italia Viva e M5S), con il partito di destra Fratelli d’Italia che ha deciso di rimanere all’opposizione .

Con quasi tutte le fazioni parlamentari che lo sostengono, Draghi dovrebbe ottenere un ampio voto di fiducia da parte del Parlamento la prossima settimana, anche se la fazione più grande, M5S, è profondamente divisa e molti rappresentanti hanno annunciato un voto contrario.

L’opzione Draghi è stata preparata all’estero

Questa non è la prima volta che un ex banchiere centrale diventa Primo Ministro in Italia. Abbiamo i precedenti di Carlo Azeglio Ciampi (1993-94), Lamberto Dini (1995-96) e Mario Monti (2011-13) che, pur non essendo un banchiere, rientra nella stessa categoria dei tecnocrati finanziari non eletti. Questa volta, però, è diverso a causa della sua agenda e del contesto internazionale.

Sembra che le stesse forze che avevano creato il secondo governo Conte nel 2019, abbiano ora deciso di svuotarlo e sostituirlo con un governo Draghi. Giuseppe Conte aveva formato un governo filo-UE sostituendo il partito sovranista Lega con il Partito Democratico. La chiave di tutto ciò è stata la svolta pro-UE del principale partner della coalizione, il M5S, che aveva assicurato l’elezione dell’attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. Sostenuto dalla nuova maggioranza, il governo Conte aveva approvato tutte le decisioni provenienti da Bruxelles, dalla riforma del piano di salvataggio delle banche ESM (Meccanismo europeo di stabilità) al cosiddetto “Piano di resilienza e ripresa” della Next Generation EU.

Tuttavia, la gestione catastrofica dell’emergenza COVID-19 e le relative misure di soccorso, la paralisi degli investimenti e una gestione disordinata della politica fiscale, hanno gravemente eroso il sostegno popolare, suscitando al tempo stesso una certa preoccupazione a Bruxelles sul fatto che la situazione potesse sfuggire al controllo. . Il governo Conte è stato giudicato non abbastanza forte da attuare misure impopolari come quelle previste dalla transizione “Zero-Carbon” dell’UE.

In effetti, un funzionario della Deutsche Bank ha spiegato che la transizione richiede una “dittatura ecologica”. In un articolo pubblicato sul sito web dell’Unità di ricerca della Deutsche Bank l’11 novembre 2020, intitolato “Climate Neutrality: Are We Ready for an Honest Discussion?” Eric Heymann ha scritto:

Sarà necessario un certo grado di eco-dittatura.

L’impatto dell’attuale politica climatica sulla vita quotidiana delle persone è ancora abbastanza astratto e accettabile per molte famiglie. La politica climatica si presenta sotto forma di tasse e tariffe più elevate sull’energia, che rendono il riscaldamento e la mobilità più costosi. Alcuni paesi hanno stabilito standard minimi di efficienza energetica per gli edifici o norme simili in altri settori. Tuttavia, la politica climatica non determina le nostre vite….

Se vogliamo davvero raggiungere la neutralità climatica, dobbiamo cambiare il nostro comportamento in tutti questi ambiti della vita. Ciò è semplicemente dovuto al fatto che non esistono ancora tecnologie adeguate ed economicamente vantaggiose che ci consentano di mantenere i nostri standard di vita a zero emissioni di carbonio. Ciò significa che i prezzi del carbonio dovranno aumentare considerevolmente per spingere le persone a cambiare il loro comportamento. Un’altra opzione (o forse supplementare) è quella di inasprire considerevolmente la legislazione normativa. So che “eco-dittatura” è una parola brutta. Ma potremmo doverci chiedere se e in che misura potremmo essere disposti ad accettare una sorta di eco-dittatura (sotto forma di legge normativa) per procedere verso la neutralità climatica….

Così a Bruxelles è stato deciso che Conte se ne deve andare, per far posto a un vero sicario economico che possa camminare sui cadaveri.

La stessa persona che aveva riunito il Partito Democratico e il M5S nel 2019, l’ex Primo Ministro Matteo Renzi, è stata ora schierata per staccare la spina. Renzi si è mosso per ritirare il sostegno della sua fazione al governo Conte e ha chiesto Draghi come nuovo Primo Ministro. Come molti osservatori hanno notato, il tempismo del colpo di stato di Renzi è stato rivelatore: subito dopo, Joe Biden è stato dichiarato dai media il neoeletto presidente degli Stati Uniti. Renzi deve la sua carriera alle stesse reti transatlantiche che in passato hanno sostenuto le amministrazioni Bush e Obama e che attualmente sostengono l’amministrazione Biden, al punto che sotto la sua guida e il suo successore Paolo Gentiloni (commissario UE), il governo italiano è sospettato di aver partecipato attivamente all’operazione Russiagate contro il presidente Trump, caso su cui ha indagato il procuratore speciale americano John Durham.

Renzi ha ritirato i suoi ministri dal governo a metà gennaio e Conte è stato costretto a dimettersi. Il presidente dello Stato Sergio Mattarella ha chiarito che non andrà alle elezioni anticipate e ha chiamato a raccolta Draghi, chiedendo ampio sostegno al Parlamento, giustificando le sue decisioni con l’emergenza sanitaria e le scadenze “europee”, cioè la necessità di redigere e ottenere l’approvazione per i cosiddetti piani di risanamento.

Sebbene il giorno dopo la fine del suo mandato alla Banca Centrale Europea fosse stata lanciata una campagna per Draghi come “salvatore della patria”, si riteneva improbabile che Draghi accettasse un’impresa così rischiosa come quella di diventare Primo Ministro. Ministro. La durata media di un governo in Italia è di un anno e Draghi, che ha l’ambizione di diventare presidente dello Stato tra un anno, sarebbe poco propenso ad accettare il mandato. Tuttavia, gli eventi hanno dimostrato che è stato raggiunto un accordo segreto in base al quale a Draghi è stato promesso dalle forze parlamentari che tra un anno si dimetterà e sarà eletto Presidente dello Stato.

Quanto al M5S, il partito è nel caos dopo la decisione, imposta dal fondatore e leader carismatico Beppe Grillo, di sostenere Draghi. Grillo ha annunciato che Draghi aveva accettato la sua proposta per un “ministero per la transizione ecologica” e ha invitato i membri del M5S a votare “sì” in un referendum interno l’11 febbraio. La domanda a cui rispondere con “sì” o “no” sembrava: “Vuoi bene alla tua mamma?”: “Sei d’accordo che il M5S sostenga un governo politico-tecnico che comprenda un superministero per la transizione ecologica e che difenda le principali conquiste del Movimento, insieme alle altre forze politiche scelte dal candidato per il presidente Mario Draghi?”

Poiché il “sì” ha prevedibilmente vinto con il 59,3%, molti rappresentanti eletti del M5S e gran parte della base tradizionale del partito si sono ribellati, per cui non è da escludere una scissione e una precoce disintegrazione del partito.

Il Paese è polarizzato su Draghi

Una larga parte degli elettori della Lega non ha compreso il voltafaccia della leadership del partito su Draghi e sull’Unione Europea. Rappresentativo della polarizzazione su Draghi nel paese è il gran numero di articoli e discussioni su Internet sul passato di Draghi come banchiere d’investimento e privatizzatore, con il suo ruolo nel famoso incontro di Britannia in primo piano. Questo è un riferimento a un articolo pubblicato per la prima volta dall’EIR nel gennaio 1993, sulla presenza di Draghi sullo yacht Britannia della Regina Elisabetta il 2 giugno 1992, come relatore a una conferenza che promuoveva le privatizzazioni italiane, davanti a un pubblico di banchieri e investitori della City di Londra. . All’epoca Draghi era ministro delle Finanze ed era sconosciuto al grande pubblico.

Dopo quell’evento fu nominato capo del Comitato per le privatizzazioni, dove supervisionò per un decennio le privatizzazioni italiane. Alla fine, la sua carriera salì alle stelle: vicepresidente di Goldman Sachs, banchiere centrale italiano, presidente del Financial Stability Board internazionale, presidente della Banca centrale europea.

Poiché l’EIR aveva denunciato il “ complotto Britannia ” il 12 febbraio 1993 in un articolo intitolato “La strategia anglo-americana dietro la privatizzazione dell’Italia”, Draghi dovette difendersi davanti a una commissione parlamentare, sostenendo di aver letto solo il suo discorso preparato e poi scese dalla nave quando la Britannia e i suoi ospiti salparono dal porto di Civitavecchia per una crociera. Si dice che Draghi consideri quello scandalo ancora oggi una ferita aperta.

Ironicamente, le priorità urgenti di Draghi oggi sono alcune grandi crisi prodotte dalle sue decisioni come Zar delle privatizzazioni negli anni Novanta: nel settore dell’acciaio, la compagnia aerea nazionale Alitalia e la compagnia autostradale nazionale Autostrade per l’Italia (Aspi). Il settore siderurgico è in una profonda crisi che coinvolge il più grande impianto siderurgico d’Europa, l’Ilva, di Taranto, nel Sud Italia, impianto a ciclo integrato che sarà chiuso da un’ordinanza giudiziaria con motivazioni ambientali emessa il 12 febbraio. L’Ilva, Le crisi dell’Alitalia e dell’Espi hanno tutte una caratteristica comune: quelle aziende sono state vendute a interessi privati, che non hanno investito in produttività e sicurezza ma ne hanno spremuto i profitti. Ora sono in bancarotta e lo Stato si sta muovendo per acquistarli, compreso il loro enorme debito.

La fazione dissidente del M5S, così come il partito di opposizione Fratelli d’Italia (FdI), hanno sollevato lo stigma delle privatizzazioni del Britannia per motivare, tra le altre cose, la loro opposizione.

Anche una dichiarazione di Movisol, l’associazione LaRouche in Italia, ha messo in guardia contro l’agenda di “distruzione creativa” di Draghi (vedi riquadro sotto), e un video del 2012 sullo scandalo Britannia , ripubblicato il 3 febbraio, ha ottenuto oltre 2.000 visualizzazioni in 24 ore. L’agenda della distruzione creativa, esposta per la prima volta da EIR Strategic Alert (Vol. 34, N. 52, 31 dicembre 2020), è stata esposta anche da due economisti, Emiliano Brancaccio e Riccardo Realfonzo, in una lettera al Financial Times , “Draghi’s Il piano ha bisogno di meno Keynes, più Schumpeter”, il 12 febbraio 2021:

In Italia, l’avvento dei “tecnocrati” è sempre coinciso con una tendenza opposta: la necessità di indebolire le forze parlamentari in modo da aumentare l’autonomia del governo nella gestione delle scarse risorse disponibili nei periodi di recessione economica.

È stato il caso di Mario Monti nel 2011, che ha fatto precipitare il Paese nella recessione. Con Draghi andrà peggio, perché ora ci sono meno risorse.

Infatti, se calcoliamo l’importo di sovvenzioni e prestiti che l’Italia può ottenere dal Fondo per la resilienza e la ripresa (RRF) della Commissione europea, al netto dei pagamenti dell’Italia al bilancio dell’UE, l’Italia può nella migliore delle ipotesi risparmiare meno di 10 miliardi di euro in termini di riduzione del debito. servizio, del tutto insufficiente a recuperare le gravi perdite subite dal Pil a causa della pandemia. Brancaccio e Realfonzo concludono la loro lettera:

Non è un caso che nel suo recente rapporto per il [Gruppo dei 30], Draghi abbia esortato i governi a sostenere una “distruzione creativa” del libero mercato.

Questo non è Keynes ma una versione laissez-faire di Schumpeter. Se il finanziamento della ripresa da parte dell’UE non sarà più generoso, il periodo di Draghi come premier potrebbe rivelarsi poco diverso dall’austerità dei “tecnocrati” che lo hanno preceduto.

Ora resta da vedere come Mario Draghi riuscirà a portare avanti la sua agenda dettata a livello internazionale e allo stesso tempo a sfuggire all’inevitabile impopolarità derivante dagli effetti della sua “distruzione creativa”. L’economista Stefano Zamagni, che lo scorso luglio aveva chiamato Draghi a far parte della Pontificia Accademia delle Scienze, ha dichiarato in un’intervista che le misure di aiuto varate dal governo Conte non verranno prorogate alla fine di marzo e…

Molte aziende verranno chiuse e molte persone perderanno il lavoro. E qui arriva il vero punto interrogativo: i partiti che finora hanno attuato un approccio assistenzialista, come il M5S o la Lega… continueranno a sostenere Draghi? Lo stesso vale per il Partito Democratico.