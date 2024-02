“Scholz! deindustrializzi la Germania”, tuonano le associazioni di imprese

L’industria tedesca critica l’attuazione della strategia sull’idrogeno del governo federale o, più precisamente, la sua mancata attuazione. Se si crede alle voci del settore, finora ci sono stati pochi progressi concreti a parte gli annunci.

Nonostante “i decisivi passi avanti promessi” nella strategia, “nessuna delle questioni necessarie è stata chiarita”, aveva affermato a metà gennaio Euractiv citando il presidente della Federazione delle industrie tedesche (BDI), Sigfried Russwurm.

Russwurm ha accusato la politica tedesca di essere eccessivamente complessa, cosa che ha portato alla perdita di fiducia da parte di aziende e cittadini. Ciò significa che non esiste una base affidabile per gli investimenti.

Il governo federale vuole costruire un parco di centrali elettriche alimentate a idrogeno e anche riutilizzare centrali elettriche a gas per produrre una parte significativa della corrente elettrica necessaria in futuro a base di idrogeno. Alla base di ciò c’è l’ipotesi di stabilire una produzione elettrica tedesca senza l’uso di fonti fossili entro il 2035.

Il piano prevede centrali a idrogeno con una potenza di 8,8 gigawatt e centrali a gas con una potenza di 15 gigawatt, che dovranno essere convertite al funzionamento a idrogeno entro il 2035. Nel complesso, ciò corrisponde a circa un terzo della domanda massima di elettricità della Germania nel 2023. Le centrali a idrogeno dovrebbero intervenire se le turbine eoliche e gli impianti fotovoltaici non producono abbastanza elettricità.

Mancano sette miliardi

Ci sono diversi motivi per cui la strategia sull’idrogeno non sta facendo progressi: tecnici, infrastrutturali e, non ultimo, finanziari. Dopo la sentenza della Corte costituzionale federale sulla ridistribuzione illegale di miliardi di dollari da parte del governo federale, i soldi che un tempo erano previsti nel bilancio per la costruzione delle strutture sono semplicemente scomparsi. 7 miliardi di euro andranno persi e non potranno essere compensati nel prossimo futuro con denaro proveniente da altri settori.

“Finché l’espansione di nuove centrali elettriche di riserva basate sull’idrogeno non farà progressi, (…) la soluzione in Germania sarà la continuazione del funzionamento delle centrali elettriche a carbone”, ha affermato Russwurm. È importante avviare rapidamente la costruzione. Tuttavia, senza modelli di business chiari e finanziamenti garantiti, non ci saranno centrali elettriche a idrogeno.

Esplosivo: se lo sviluppo di un’economia dell’idrogeno fallisse, la Germania dipenderebbe dalle centrali elettriche a carbone, anche a causa dell’eliminazione dell’energia nucleare, per sostenere fonti energetiche alternative soggette a fluttuazioni come le turbine eoliche e il fotovoltaico sistemi. Tutte le altre alternative rilevanti – siano esse centrali elettriche a gas naturale o centrali elettriche a carbone – sono basate sui combustibili fossili e quindi sono in conflitto con gli obiettivi climatici dichiarati ufficialmente.

“Sarebbe bizzarro e imbarazzante se la Germania, un paese con una delle strategie di decarbonizzazione più ambiziose, dipendesse dal funzionamento continuo delle sue centrali elettriche a carbone”, ha affermato Russwurm.

Il retrofit è costoso e tecnicamente impegnativo

Oltre alla mancanza di finanziamenti, ci sono soprattutto fattori tecnici che minacciano l’obiettivo di costruire un’infrastruttura per l’idrogeno in Germania.

La conversione delle centrali elettriche a gas in modo che funzionino con l’idrogeno è tecnicamente impegnativa e costosa, ad esempio perché le superfici interne delle centrali elettriche a gas dovrebbero essere rivestite con ceramica per poter resistere alle alte temperature generate dalla combustione dell’idrogeno. Anche i bruciatori dovrebbero essere convertiti perché non sono progettati per funzionare con l’idrogeno.

In generale, l’idrogeno ha proprietà chimiche e fisiche specifiche che ne rendono complicata la produzione, il trasporto e l’utilizzo. Pertanto durante la conversione in energia termica o elettrica si verificano perdite energetiche significative.

Queste perdite energetiche nel solo processo di elettrolisi ammontano al 40-50%, più le perdite nel trattamento dell’acqua (l’elettrolisi richiede acqua ultrapura, che dovrebbe essere ottenuta nei deserti poveri d’acqua attraverso la desalinizzazione dell’acqua di mare), nel liquefazione dell’idrogeno, durante il trasporto in cisterne, mediante evaporazione nonché trasporto e stoccaggio in Germania.

La conclusione è che sembra plausibile che dal 70 all’80% di tutta l’energia nel ciclo dell’idrogeno venga persa nel momento in cui raggiunge il cliente finale.

Problematico anche: gli atomi di idrogeno hanno un diametro molto piccolo e quindi favoriscono la diffusione, cioè la fuoriuscita dell’elemento da tubazioni o serbatoi pressurizzati. Sarebbe necessario costruire un’infrastruttura completamente nuova perché le strutture esistenti per il commercio del gas verrebbero utilizzate solo in modo limitato.

