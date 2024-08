Sahra Wagenknecht, la novità tedesca

nuovo partito conservatore di sinistra di Sahra Wagenknecht e di come il suo mix di economia di sinistra della vecchia scuola, politica estera pro-pace e anti-NATO e prospettive culturali conservatrici stia ridefinendo il populismo e sovvertendo la politica tedesca:

Sebbene Wagenknecht tenda a evitare di inquadrare il suo partito nei stanchi termini di destra-sinistra, la sua piattaforma può essere descritta al meglio come “di sinistra-conservatrice”.

In breve, ciò significa che mescola richieste che un tempo sarebbero state associate alla sinistra socialista-operaia (politiche governative interventiste e redistributive per regolare le forze del mercato capitalista, pensioni più elevate e salari minimi, politiche generose di welfare e sicurezza sociale, tasse sulla ricchezza) con posizioni che oggi sarebbero caratterizzate come culturalmente conservatrici: prima di tutto, il riconoscimento dell’importanza di preservare e promuovere tradizioni, stabilità, sicurezza e senso di comunità.

Ciò comporta inevitabilmente politiche migratorie più restrittive e il rifiuto del dogma multiculturale, in cui le minoranze si rifiutano di riconoscere la superiorità delle regole comuni, minacciando la coesione sociale.

Per Wagenknecht, la promozione della coesione sociale, anche attraverso la limitazione dei flussi migratori, non dovrebbe essere vista solo come un fine positivo in sé e per sé, come per ragioni di sicurezza pubblica, ma anche come una precondizione per il perseguimento di politiche economicamente redistributive e persino della democrazia stessa. Solo una comunità politica definita da un’identità collettiva, un demos, è in grado di impegnarsi in un discorso democratico e in un processo decisionale correlato, e di generare i legami affettivi e i vincoli di solidarietà necessari per legittimare e sostenere politiche redistributive tra classi e/o regioni. In parole povere, se non c’è demos, non può esserci democrazia efficace, per non parlare di una socialdemocrazia.

Naturalmente, è vero anche l’inverso: la coesione sociale necessaria a sostenere il demos può prosperare solo in un contesto in cui lo Stato interviene per frenare gli effetti socialmente distruttivi del capitalismo sfrenato (inclusa la spinta verso il libero flusso del lavoro). In altre parole, non c’è contraddizione tra essere economicamente di sinistra e culturalmente conservatori, afferma Wagenknecht; piuttosto, le due cose vanno di pari passo. Nessuno dei due è un concetto particolarmente nuovo, aggiunge: questa era fondamentalmente la piattaforma (vincente) della maggior parte dei partiti socialisti e socialdemocratici europei della vecchia scuola.