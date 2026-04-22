https://www.rt.com/news/ 638749-radev-bulgaria- dialogue-russia/

Dalla Russia notano…

Il dialogo con la Russia «deve essere ripristinato» – Il vincitore delle elezioni bulgare

Rumen Radev, leader di «Bulgaria Progressista», ha sollecitato maggiore «spirito critico e pragmatismo» nella politica estera dell’UE

Pubblicato il 20 aprile 2026 alle 10:01 | Aggiornato il 20 aprile 2026 alle 11:05

Rumen Radev parla ai media in un seggio elettorale a Sofia, in Bulgaria, il 19 aprile 2026. © Getty Images / Jaap Arriens/NurPhoto

Il vincitore delle elezioni parlamentari bulgare, Rumen Radev di Bulgaria Progressista, ha chiesto che venga ripristinato il dialogo con la Russia. L’ex presidente ha guidato il neofondato partito populista di sinistra verso una vittoria schiacciante grazie a un programma basato su un dialogo critico con Bruxelles e un approccio pragmatico nei confronti di Mosca.

Parlando ai giornalisti dopo che i primi exit poll avevano mostrato il suo partito nettamente in testa, Radev, euroscettico, ha affermato che la Bulgaria avrebbe mantenuto “il proprio percorso europeo,” ma ha sostenuto che sia Sofia che l’Unione hanno bisogno di “un pensiero più critico” in materia di politica estera.

“Chiedete a [il presidente francese Emmanuel] Macron, al primo ministro del Belgio, chiedete ad altri leader europei, tra cui il cancelliere [tedesco] [Friedrich] Merz, che ha affermato che questo dialogo [con la Russia] deve essere ripristinato,” ha dichiarato Radev, sottolineando che l’impegno è necessario per plasmare la futura architettura di sicurezza dell’Europa e per arrestarne la deindustrializzazione. “Se vogliamo che l’Europa abbia una reale autonomia strategica… l’Europa deve riflettere molto seriamente su come garantire le proprie risorse, perché senza risorse energetiche non si può parlare di competitività”, ha aggiunto.

Radev ha sostenuto che l’Unione si è indebolita perseguendo una leadership morale in quello che ha descritto come un mondo senza regole, e ora ha bisogno di politiche più concrete.

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Secondo i risultati provvisori, con il 96,4% dei voti scrutinati lunedì mattina, il partito di Radev, Bulgaria Progressista, ha ottenuto il 44,7% dei voti, ben davanti al GERB-SDS dell’ex primo ministro Boyko Borissov, a lungo dominante, fermo al 13,4%, con il PP-DB del primo ministro ad interim Andrey Gyurov che segue a 12,9%.

Per formare un governo, un partito o una coalizione deve conquistare almeno 121 seggi nell’Assemblea Nazionale, che ne conta 240. Le proiezioni preliminari indicano che “Bulgaria Progressista” ha già superato tale soglia con una stima di 131-134 seggi, sufficienti per governare senza coalizione.

Radev ha descritto il risultato come una “vittoria della speranza sulla sfiducia”, affermando che il suo partito ha superato l’apatia degli elettori, ma ha riconosciuto che la sfiducia nei politici rimane. Ha detto che commenterà la formazione del governo o i possibili negoziati di coalizione dopo l’annuncio dei risultati definitivi.

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Il voto segna l’ottava elezione in Bulgaria in cinque anni. Il Paese è in uno stato di disfunzione politica con governi provvisori impopolari dal 2021, quando Borissov si è dimesso tra scandali di corruzione. Sebbene «Bulgaria Progressista» sia stata costituita meno di due mesi fa, Radev è una figura politica di lungo corso, avendo ricoperto la carica di presidente dal 2017 fino alle dimissioni di gennaio per candidarsi alla carica di primo ministro, promettendo di sbloccare la situazione di stallo e combattere la corruzione.

Critico aperto della politica dell’UE nei confronti dell’Ucraina, Radev si è opposto all’embargo della Bulgaria sull’energia russa, ha bloccato un piano del 2022 per l’invio di veicoli blindati in Ucraina e ha sostenuto che non esiste una soluzione militare al conflitto.

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Dialogue with Russia ‘must be restored’ – Bulgarian election winner

Rumen Radev, the leader of Progressive Bulgaria, has pushed for more “critical thinking and pragmatism” in EU foreign policy

Published 20 Apr, 2026 10:01