Regna la “pace a Gaza”

5 palestinesi sono stati uccisi e diversi altri, inclusi bambini, sono rimasti feriti dopo che i terroristi israeliani hanno bombardato un veicolo all’incrocio Abbas a ovest della città di Gaza. Inoltre, bombardata anche la casa della famiglia “Abed” a ovest di Deir al-Balah e la casa della famiglia Abu Amuneh vicino all’ospedale al-Awda nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, causando diversi morti e feriti. Colpita anche la casa della famiglia Al-Khudari nel quartiere Al-Nasr, a ovest di Gaza City, con altri morti e feriti

Ieri, a seguito del bombardamento dei terroristi israeliani al campo di Al-Nuseirat (centro della Striscia di Gaza), l’intera famiglia palestinese Abu Shawish è stata cancellata dal registro civile

Oggi pomeriggio, le navi dei terroristi e subumani israeliani hanno bombardato Rafah, sud di Gaza, uccidendo un bambino e ferendone diversi altri mentre giocavano sulla cos

i TG non ne parlano. Accusano Putin di aver “ucciso 5 civili, fra cui un bambino” a Pokrosk..

Ahmad Salem, giovane palestinese di 24 anni cresciuto nel campo profughi di al-Baddawi in Libano e arrivato in Italia per chiedere asilo, è in carcere da sei mesi.

È accusato di istigazione a delinquere e al terrorismo, solo perché sul suo cellulare gli hanno trovato dei video, che tra l’altro sono stati trasmessi anche da testate giornalistiche italiane.

È una vicenda assurda, come assurdo è il silenzio che è calato su di essa. Nessuno della stampa di regime ha dedicato mezza riga, tantomeno la politica italiana. Nemmeno quella parte di politica che sventolava la bandiera Palestinese.

Qui non c’è garantismo, non c’è nulla. Ai delinquenti veri li avvisano prima di arrestarli. A chi invece si batte per cause sacrosante, lo buttano in carcere di massima sicurezza.