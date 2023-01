Putin: Il discorso di fine anno

Presidente della Russia Vladimir Putin : Cittadini della Russia, amici,

L’anno 2022 volge al termine. È stato un anno di decisioni difficili ma necessarie, di passi importanti verso la piena sovranità della Russia e un forte consolidamento della nostra società.

È stato un anno che ha messo molte cose al loro posto e ha tracciato una linea netta tra coraggio ed eroismo, da un lato, e tradimento e codardia, dall’altro, ci ha mostrato che non c’è niente di più forte dell’ amore per i nostri cari, lealtà verso i nostri amici e compagni d’armi e devozione alla nostra Patria.

È stato un anno di eventi davvero cruciali, persino fatali. Sono diventati la frontiera dove porre le basi per il nostro futuro comune, la nostra vera indipendenza.

Questo è ciò per cui stiamo combattendo oggi, proteggendo la nostra gente nei nostri territori storici nelle nuove regioni della Federazione Russa. Insieme, stiamo costruendo e creando.

Il futuro della Russia è ciò che conta di più. Difendere la nostra Patria è il sacro dovere che dobbiamo ai nostri antenati e discendenti. La verità morale e storica è dalla nostra parte.

L’anno in uscita ha portato grandi e drammatici cambiamenti nel nostro Paese e nel mondo. Era pieno di incertezza, ansia e preoccupazione.

Ma la nostra nazione multietnica ha mostrato grande coraggio e dignità come aveva fatto in ogni periodo difficile della storia russa, ha sostenuto i difensori della nostra Patria, i nostri soldati e ufficiali e tutti i partecipanti all’operazione militare speciale, sia con le parole che con i fatti.

Abbiamo sempre saputo che il futuro sovrano, indipendente e sicuro della Russia dipende solo da noi, dalla nostra forza e determinazione, e oggi ne siamo convinti ancora una volta.

Per anni, le élite occidentali ci hanno ipocritamente assicurato le loro intenzioni pacifiche, anche per aiutare a risolvere il grave conflitto nel Donbass. Ma in realtà, hanno incoraggiato in ogni modo possibile i neonazisti, che hanno continuato a intraprendere azioni militari e apertamente terroristiche contro civili pacifici nelle repubbliche popolari del Donbass.

L’Occidente ci ha mentito sulla pace mentre si preparava all’aggressione, e oggi non esita più ad ammetterlo apertamente e ad usare cinicamente l’Ucraina e il suo popolo come mezzo per indebolire e dividere la Russia. Non abbiamo mai permesso a nessuno di farlo e non lo permetteremo ora.

I militari, i miliziani ei volontari russi stanno ora combattendo per la loro patria, per la verità e la giustizia, per affidabili garanzie di pace e sicurezza della Russia. Sono tutti i nostri eroi e si stanno assumendo il fardello più pesante in questo momento.

Dal profondo del mio cuore, auguro un felice anno nuovo a tutti i partecipanti all’operazione militare speciale, a coloro che sono qui accanto a me ora e che sono in prima linea, coloro che si preparano per l’azione nei centri di addestramento, coloro che si trovano negli ospedali o sono già tornati a casa, avendo adempiuto al proprio dovere, a tutti coloro che sono ora in servizio di combattimento in unità strategiche ea tutto il personale delle forze armate russe.

Compagni,

grazie per il vostro valoroso servizio. Il nostro intero vasto paese è orgoglioso della tua forza d’animo, resistenza e coraggio. Milioni di persone sono con te nel cuore e nell’anima e ti brinderanno alla loro tavola di Capodanno.

Molte grazie a tutti coloro che forniscono supporto ausiliario alle operazioni militari: autisti e ferrovieri che consegnano rifornimenti al fronte, medici, paramedici e infermieri che stanno lottando per la vita dei soldati e che curano i civili feriti. Ringrazio gli operai e gli ingegneri dei nostri impianti militari e di altro tipo che stanno lavorando oggi con grande dedizione, i costruttori che stanno erigendo strutture civili e fortificazioni difensive e aiutando a ripristinare le città e i villaggi distrutti nel Donbass e in Novorossiya.

Gli amici,

La Russia vive sotto sanzioni sin dagli eventi in Crimea nel 2014, ma quest’anno è stata scatenata contro di noi una guerra di sanzioni in piena regola. Coloro che l’hanno avviato si aspettavano che la nostra industria, le finanze e i trasporti crollassero e non si riprendessero mai.

Ciò non è accaduto, perché insieme abbiamo creato un affidabile margine di sicurezza. Abbiamo adottato misure e misure per rafforzare la nostra sovranità in un campo di vitale importanza, l’economia. La nostra lotta per il nostro paese, per i nostri interessi e per il nostro futuro serve indubbiamente da esempio ispiratore per altri stati nella loro ricerca di un giusto ordine mondiale multipolare.

Considero molto importante che nell’anno in uscita qualità come la misericordia, la solidarietà e l’empatia proattiva siano diventate particolarmente importanti in Russia. Sempre più russi sentono il bisogno di aiutare gli altri. Si radunano insieme e prendono l’iniziativa senza istruzioni formali.

Voglio ringraziarti per essere così premuroso, responsabile e gentile, per il tuo coinvolgimento attivo nella causa comune indipendentemente dall’età o dal reddito. Organizzi magazzini e trasporti per consegnare i pacchi ai nostri combattenti nella zona di combattimento, ai residenti delle città e dei paesi colpiti e aiuti a organizzare le vacanze per i bambini delle nuove entità costituenti della Federazione.

Amici miei, state fornendo un grande sostegno alle famiglie dei combattenti che sono morti, che hanno dato la vita per difendere la vita degli altri.

So quanto sia difficile per le loro mogli, figli e figlie, e per i loro genitori, che hanno cresciuto veri eroi; Capisco come si sentono adesso, a Capodanno. Faremo ogni sforzo per aiutare le famiglie dei nostri compagni caduti a crescere i propri figli, dare loro una buona istruzione e ottenere una professione.

Con tutto il cuore, condivido il vostro dolore e vi chiedo di accettare le mie sincere parole di sostegno.

Gli amici,

Il nostro Paese ha sempre festeggiato l’inizio del nuovo anno, anche in periodi molto difficili. È sempre stata la festa preferita di tutti e ha il potere magico di rivelare il meglio delle persone, di aumentare l’importanza dei valori tradizionali della famiglia, l’energia della gentilezza, della generosità e della fiducia.

Mentre vediamo il nuovo anno, tutti si sforzano di dare gioia ai propri cari, di mostrare loro attenzione e calore, di fare loro i regali che hanno sempre sognato, di vedere la gioia negli occhi dei bambini e la commovente gratitudine dei genitori per la nostra attenzione . La vecchia generazione sa apprezzare questi momenti di felicità.

Amici, ora è il momento migliore per lasciare tutte le lamentele personali e le incomprensioni nel passato, per dire ai nostri cari come ci sentiamo, quanto li amiamo, quanto è importante prendersi cura l’uno dell’altro – sempre, in qualsiasi momento .

Lascia che queste parole sincere e questi nobili sentimenti diano a ciascuno di noi immensa forza e fiducia che insieme supereremo tutte le sfide e manterremo il nostro paese grande e indipendente.

Andremo solo avanti, per combattere per le nostre famiglie e per la Russia, per il futuro della nostra unica, amata Patria.

Il tradimento dell’Occidente a cui Putin allude, con le sue parole:

Di recente, l’ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha ammesso che ” l’accordo di Minsk del 2014 è stato un tentativo di dare tempo all’Ucraina. Ha anche utilizzato questo tempo per diventare più forte, come si può vedere oggi. L’Ucraina del 2014-2015 non è l’Ucraina moderna “, Riferendosi ai commenti della Merkel, Putin ha detto : “È stato assolutamente inaspettato per me. È deludente… La fiducia è quasi scesa a zero.” Questo dimostra solo, ha proseguito, “che il lancio della SMO [Operazione militare speciale] è stata la decisione giusta” .

”L’Occidente è pronto a varcare ogni limite pur di preservare il sistema neocoloniale che gli permette di vivere del mondo, di depredarlo grazie al dominio del dollaro e della tecnologia, di riscuotere un vero e proprio tributo dall’umanità, di estrarne il suo fonte primaria di prosperità non guadagnata, l’affitto pagato all’egemone. La conservazione di questa rendita è la loro motivazione principale, reale e assolutamente egoistica. Ecco perché la totale de-sovranizzazione è nel loro interesse. Questo spiega la loro aggressività nei confronti degli stati indipendenti, dei valori tradizionali e delle culture autentiche, i loro tentativi di minare i processi internazionali e di integrazione, le nuove valute globali ei centri di sviluppo tecnologico che non possono controllare. È di fondamentale importanza per loro costringere tutti i paesi a cedere la loro sovranità agli Stati Uniti.

In alcuni paesi, le élite dominanti accettano volontariamente di farlo, accettano volontariamente di diventare vassalli; altri vengono corrotti o intimiditi. E se questo non funziona, distruggono interi stati, lasciando dietro di sé disastri umanitari, devastazioni, rovine, milioni di vite umane distrutte e straziate, enclavi terroristiche, zone di disastro sociale, protettorati, colonie e semicolonie. A loro non importa. A loro interessa solo il proprio vantaggio.[…]

[…] Voglio sottolineare ancora una volta che la loro insaziabilità e la loro determinazione a preservare il loro dominio illimitato sono le vere cause della guerra ibrida che l’Occidente collettivo sta conducendo contro la Russia . Non vogliono che siamo liberi; vogliono che diventiamo una colonia. Non vogliono una cooperazione paritaria; vogliono saccheggiare.Non vogliono vederci una società libera, ma una massa di schiavi senz’anima. ” ~ Vladimir Putin ( Fonte )

”Ripeto che la dittatura delle élite occidentali prende di mira tutte le società, compresi gli stessi cittadini dei paesi occidentali. Questa è una sfida per tutti. Questa completa rinuncia a ciò che significa essere umani, il rovesciamento della fede e dei valori tradizionali e la soppressione della libertà stanno arrivando ad assomigliare a una “religione al contrario” – puro satanismo . Smascherando i falsi messia, Gesù Cristo disse nel Discorso della Montagna: “Dai loro frutti li riconoscerete”. Questi frutti velenosi sono già evidenti alle persone, e non solo nel nostro paese ma anche in tutti i paesi, comprese molte persone nello stesso Occidente.” ~ Vladimir Putin ( Fonte )

[…] Molti stati occidentali hanno intrapreso la strada in cui negano o rifiutano le proprie radici, comprese le radici cristiane che costituiscono la base della civiltà occidentale. In questi paesi, le basi morali e qualsiasi identità tradizionale vengono negate – le identità nazionali, religiose, culturali e persino di genere vengono negate o relativizzate.[…]

[…] Le élite occidentali hanno creato una cultura di “eccessivo, esagerata correttezza politica” che è così distruttiva da portare alla caduta della civiltà occidentale se non viene arrestata. Gli eccessi e le esagerazioni del politicamente corretto in questi paesi portano infatti a prendere in seria considerazione la legittimazione di partiti che promuovono la propaganda della pedofilia. […]

[…] Non c’è distinzione di sesso e genere. Ciò porta alla confusione morale e al crollo della società. È dannoso per la storia dei popoli e li porta fuori strada.[…]

[…] Le persone in molti stati europei si vergognano davvero delle loro appartenenze religiose e hanno davvero paura di parlarne. Le feste e le celebrazioni cristiane vengono abolite o rinominate “neutralmente”, come se ci si vergognasse di quelle feste cristiane. Con questo metodo si nascondono i valori morali più profondi di queste celebrazioni. E questi paesi cercano di imporre questo modello ad altri paesi, a livello globale. Sono profondamente convinto che questa sia una via diretta al degrado e alla primitivizzazione della cultura. ~Vladimir Putin ( Fonte )

Intanto:

Gli Stati Uniti quasi raddoppiano le vendite di armi ai membri della NATO nel 2022 – RT

Le vendite di armi americane agli Stati della NATO sono quasi raddoppiate in numero e valore nel 2022, secondo quanto riportato giovedì dalla rivista Foreign Policy. Con il conflitto in Ucraina che sta prosciugando le scorte militari europee, i principali commercianti di armi statunitensi hanno visto il prezzo delle loro azioni salire alle stelle.

Il governo statunitense ha approvato 14 grandi vendite di armi ai membri della NATO nel 2021, per un totale di circa 15,5 miliardi di dollari, ha dichiarato la rivista, citando un’analisi dei dati del Pentagono. Alla fine del 2022, aveva approvato 24 vendite per un valore di circa 28 miliardi di dollari.

Sebbene alcuni di questi accordi siano stati negoziati anni prima, l’operazione militare della Russia in Ucraina ha spinto i membri europei della NATO ad aumentare le loro spese militari e a rifornirsi di veicoli, armi e munizioni donate all’esercito ucraino.

Buon anno amici! Buon 2023!