Polonia Il governo filo-UE sequestra i canali di notizie pubbliche con un massiccio raid di polizia

Tusk : “Ce lo chiede l’Europa”

Le stazioni di notizie della televisione pubblica polacca sono andate in onda ieri mentre la polizia conduceva massicce incursioni per sequestrare la stazione di notizie pubblica TVP, con i timori che si stavano concretizzando che il primo ministro Donald Tusk si sarebbe mosso rapidamente per reprimere la libertà di stampa una volta assunto il potere.

Un gruppo di importanti politici di Diritto e Giustizia (PiS), tra cui il leader del partito Jarosław Kaczyński e l’ex primo ministro Mateusz Morawiecki, è arrivato mercoledì pomeriggio alla sede dell’emittente televisiva statale TVP mentre il nuovo governo filo-UE si è mosso per prendere il controllo del stampa statale in modo drammaticamente autoritario.

Sia Morawiecki che Kaczyński hanno affermato che la decisione del governo di sostituire i capi dei media pubblici assomiglia ad un “colpo di stato” e ad una “presa del potere con la forza” illegale.

Kaczyński ha detto ai giornalisti che il partito Diritto e Giustizia (PiS) difende la democrazia e i “media pluralistici”.

I politici del PiS hanno paragonato questo provvedimento all’introduzione della legge marziale in Polonia nel 1981, nel senso che il governo ha poi chiuso anche i programmi televisivi e licenziato decine di giornalisti.

Ha suscitato indignazione anche l’incidente in cui una deputata del PiS è stata aggredita da una delle guardie del corpo che hanno assistito il nuovo presidente del consiglio direttivo della TVP nell’assumere una carica presso la TVP.

L’ex ministro dell’Istruzione Przemysław Czarnek ha affermato che “questa è la presa del potere più brutale mai avvenuta nell’UE, con il governo che usa la forza, aggredisce i parlamentari e chiude i media che non gli piacciono”.

Nel frattempo, il ministro della Cultura Bartłomiej Sienkiewicz ha dichiarato al giornale di sinistra liberale Gazeta Wyborcza che la protesta “non porterà a nulla”.

All’inizio della giornata il governo ha informato che il ministro della Cultura ha sollevato dall’incarico gli amministratori delegati della TVP, della Radio polacca e dell’Agenzia di stampa polacca (PAP) e ha licenziato anche i consigli di amministrazione di queste testate. Sienkiewicz ha nominato i nuovi consigli d’amministrazione della TVP, della Radio polacca e della PAP, che a loro volta hanno nominato i nuovi consigli d’amministrazione, ha aggiunto nel suo comunicato il Ministero della Cultura.

Ha anche affermato che la “necessità e la giustificazione” per la mossa derivano dalla risoluzione di martedì del parlamento polacco, che ha invitato il governo a “ripristinare l’imparzialità e la credibilità dei media pubblici”.

Le proteste sono continuate davanti alla sede della TVP a Varsavia per tutto mercoledì.

I giornalisti a cui è stato impedito di mandare in onda i loro programmi sono stati ospitati dal canale indipendente TV Republika, e da lì intendono riprendere le trasmissioni a partire da giovedì.

LA UE E’ LIBERTà:

Il ministro aveva spinto sul voto per il meccanismo salva Stati entro l’anno: ma puntava ad un esito opposto. Alla fine ha prevalso la linea dura di Salvini

DWN:

Declino della Germania: il primo top manager osa criticare pubblicamente

Il più grande riassicuratore mondiale Münchner Rückversicherung (Munich Re) avverte il governo federale del declino della Germania che si discosta dalle consuete restrizioni politiche.

I vantaggi competitivi della Germania sono sempre stati stabilità, bassa inflazione, basso debito, sicurezza, scuole, livelli di istruzione, amministrazione, tecnologia all’avanguardia e trasporti pubblici funzionanti, ha affermato giovedì scorso il CEO Joachim Wenning. “Negli ultimi 20 anni la Germania ha perso molto su molti di questi fronti. Di conseguenza, gli investimenti e il relativo welfare del futuro si spostano all’estero.”

Rivolgendosi sia al governo federale che all’UE, Wenning si è lamentato dell’eccessiva burocrazia e degli obblighi di rendicontazione insensati. “Sono soldi sprecati”, ha detto. “Non avvantaggia il cliente, non avvantaggia l’azionista, non avvantaggia il pubblico, non avvantaggia le autorità fiscali, porta solo guai.” Il manager ha citato ad esempio la doppia contabilità secondo il Codice commerciale tedesco e lo standard internazionale IFRS17.

Leggi a riguardo: Artigianato: “La burocrazia ormai ci strangola”

Soprattutto nel settore assicurativo riservato, le critiche aspre alla politica da parte dei dirigenti di una società DAX sono insolite. Considerando le gravi conseguenze della politica (climatica) del governo federale per la piazza economica tedesca, è evidente che le dighe si stanno lentamente rompendo.

Il capo dell’Agenzia federale delle reti vive da vicino il caos ferroviario

Il capo dell’Agenzia federale delle reti, Klaus Müller, ha dovuto aspettare diverse ore in un treno ICE in panne con circa altri 200 passeggeri. Un difetto tecnico ha fatto sì che l’ICE 1675 in direzione Francoforte vicino ad Amburgo non potesse proseguire lunedì, ha detto martedì mattina un portavoce della Deutsche Bahn.

Inizialmente il veicolo avrebbe dovuto essere trainato con l’aiuto di una locomotiva ausiliaria, ma ciò non ha funzionato. I circa 200 passeggeri hanno dovuto attendere circa quattro ore prima di poter salire su un treno sostitutivo con l’aiuto dei vigili del fuoco. Molti hanno reagito con irritazione, come ha riferito un giornalista della Dpa.

Durante la lunga attesa sul treno i passeggeri non sono stati informati del motivo della fermata, ha detto Müller a un giornalista della Dpa prima di cambiare. Si sente “un po’ stanco e altrettanto seccato come credo che lo siamo tutti dopo quattro ore”. Alla domanda su altri guasti ai treni, Müller ha risposto: “Nessun commento. Auguro alla ferrovia ogni successo nella pianificazione degli investimenti”.

L’Agenzia federale delle reti esamina tra l’altro le condizioni alle quali tutte le imprese ferroviarie possono utilizzare la rete ferroviaria. L’interruzione non ha avuto ripercussioni sul proseguimento dell’esercizio; gli altri treni non sono stati interessati.

Leggilo: Gli autori del reato sono il Ministero dei Trasporti e la Cancelleria federale: la ferrovia è effettivamente in bancarotta

La Baerbock frequent flyer deve annullare il suo viaggio a causa di un guasto

La dpa riferisce sull’annullamento del viaggio in Australia della frequent flyer Annalena Baerbock:

Poco dopo le 8, Annalena Baerbock ha finalmente tirato la corda. Martedì mattina, nella hall del loro hotel ad Abu Dhabi, il Ministero degli Esteri ha annunciato la sorprendente decisione: il viaggio nel Pacifico, programmato da tempo, sarebbe stato annullato. A questo punto, infatti, tutta la delegazione è in attesa di partire per l’aeroporto. Dopo i due tentativi di preparazione del volo falliti entro 24 ore lunedì, ora dovremmo finalmente proseguire per Sydney con un volo di linea.

Successivamente si è saputo che la decisione contro questo piano era stata presa cinque minuti prima che fosse annunciata. Lo stesso Baerbock sceglie di commentare tramite la piattaforma online X, precedentemente nota come Twitter: “Abbiamo provato di tutto: purtroppo non è logisticamente possibile continuare il mio viaggio nell’Indo-Pacifico senza l’aereo rotto. Questo è più che fastidioso.

Ricerca insonne di opzioni di connessione

Il dipartimento di protocollo del Ministero degli Esteri aveva cercato per ore di salvare il viaggio. Le opzioni di connessione sono state cercate, considerate, trovate e rifiutate nuovamente. La delegazione contava più di 50 membri. Era estremamente difficile ottenere posti sui voli commerciali per tutti contemporaneamente.

Alla fine, il viaggio di Baerbock nel Pacifico probabilmente fallì perché i singoli elementi del programma non avrebbero più potuto svolgersi. Il viaggio nella repubblica insulare delle Fiji, nel Pacifico meridionale, ad esempio, difficilmente avrebbe potuto essere organizzato adeguatamente per il gruppo senza l’aereo governativo. Inizialmente il politico verde avrebbe dovuto visitare l’Australia, la Nuova Zelanda e le Fiji.

Secondo guasto nonostante il volo di prova riuscito

Lunedì sera i piani di viaggio di Baerbock sembravano inizialmente positivi. Un volo di prova dell’equipaggio della Bundeswehr sull’Emirato del Golfo di Abu Dhabi ha avuto successo. L’errore nei flap di atterraggio, che aveva impedito il volo previsto per la capitale australiana Canberra lunedì mattina presto, non si è più verificato. Quando siamo partiti, l’Aeronautica Militare ci ha assicurato che questa volta il viaggio avrebbe funzionato davvero.

La disillusione è arrivata rapidamente dopo la ripresa, all’1:00 ora locale (23:00 CEST). Tutti a bordo possono percepire che l’aereo A340-300 non sta guadagnando rapidamente quota e velocità come al solito. Lo stesso problema si era verificato la sera prima. Poco tempo dopo, il capitano di volo annunciò la brutta notizia.

Capitano: Attualmente stanno volando in tondo

L’uomo esperto e dall’aspetto tranquillo con decenni di esperienza nella cabina di pilotaggio deve ammettere attraverso l’interfono di bordo: “Se guardate i monitor, riconoscerete lo stesso comportamento di volo di ieri. Attualmente stiamo volando in tondo. Purtroppo ci è capitato di nuovo lo stesso problema che abbiamo avuto ieri.” Fa così già da qualche anno, disse il capitano. “Ma qualcosa del genere non è mai accaduto nella storia della preparazione al volo”.

Mentre è ancora a bordo, sembra che Baerbock sia determinato a fare un terzo tentativo. Se la Bundeswehr non può farlo, si limiterà a volare in linea. Il motto era: Il recente guasto dell’aereo governativo è imbarazzante. Ma il danno politico se cancellasse i suoi ospiti e tornasse indietro sarebbe molte volte maggiore.

L’aereo finalmente sorvola Abu Dhabi e rilascia nuovamente decine di tonnellate di cherosene per atterrare in sicurezza al punto di partenza. La prima reazione di Baerbock dopo il nuovo crollo è stata contrita: “A volte è davvero dannatamente”.

La Bundeswehr sta ora traendo le conclusioni. I due aerei A340 in standby verranno ritirati anticipatamente, come ha confermato martedì un portavoce dell’aeronautica. “Metteremo fuori servizio i due A340 il più rapidamente possibile, cioè nelle prossime settimane”, ha detto un portavoce. Secondo i piani attuali, i due Airbus A340 dovrebbero essere ritirati nel settembre 2023 e alla fine del 2024.

Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha dichiarato lunedì sera a margine di una discussione popolare a Potsdam sul guasto dell’aereo di Baerbock: “Penso che abbiamo un’ottima preparazione al volo con ottime attrezzature disponibili e che sono anche adeguatamente mantenute. E ovviamente le cose possono andare storte. E aggiunge: “L’importante è che i tecnici riconoscano tutto in tempo e qui è stato così”.

(…)

E come fanno Baerbock & Co. a tornare in Germania senza essere disposti a volare? Alcuni avevano trovato da soli un volo di ritorno, altri sarebbero andati in gruppo nella vicina Dubai, a circa 150 chilometri di distanza, e da lì sarebbero tornati in aereo. Anche Baerbock voleva farlo. Per andare a trovare la sua famiglia a Potsdam anche lei ha dovuto fare una deviazione senza essere preparata a prendere l’aereo. Tuttavia, per motivi di sicurezza, la rotta esatta del volo non dovrebbe essere pubblicata.

Dopo un primo sbocco di sentimento anti sistema del 2020 con milioni di persone in piazza e con tanto di repressione da parte dei soliti criminali al governo, la Germania in questi anni ha accettato di tutto e di più . Ora con folli riforme all’orizzonte e toccati quindi nell’interesse personale, gli agricoltori si stanno di nuovo unendo.. finalmente

Protesta degli agricoltori tedeschi: più di 2.000 trattori attualmente paralizzano Stoccarda per protestare contro la fine dei sussidi sul diesel agricolo.

Gli agricoltori minacciano una mobilitazione “come il Paese non ha mai sperimentato prima” a partire dall’8 gennaio se il governo lo farà

non ritirare il progetto.

