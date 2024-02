Perché Paolo Mieli ha detto che sapeva in anticipo chi avrebbe vinto in Sardegna?

Paolo Mieli, Padrone del Discorso di primissimo piano, aveva “ visto e previsto” la vittoria della Todde lunedì mattina, prima ancora che si aprissero i seggi in Sardegna – e l’aveva detto pubblicamente a Radio 24. Citando “voci” o qualcosa del genere. Una cosa stranissima. Se l’abbia detto per mostrare il potere dei Padroni del Discorso o per ricordare a chi le “sinistre” – che riempiono i media e le tv di previsioni trionfali e sicurissime che questa vittoria regionale ha cambiato tutto e darà loro il potere nazionale — a c devono gratitudine e pagare il conto, non saprei.

Soste3nuta da “Articolo 1”, il microscopico ma strapotente gruppo di Speranza e Berrsani: …

Sfanculato dai 5 stelle nel famoso incontro @pbersani

gira la Sardegna per sostenere la Todde.

Un galantuomo mette da parte i rancori e mette

la politica davanti a tutto!!

Un galantuomo mette da parte i rancori e mette

la politica davanti a tutto!!

Un gigante in mezzo ai nani

La nuova "governatrice" sarda ha lavorato per Draghi🤣

"Todde è un’imprenditrice di 55 anni, è nata a Nuoro, ed è stata viceministra allo Sviluppo economico nel governo Draghi"

Scusate ma lo devo dire, gli italiani amano essere presi per il cu@o

Della Todde, poi, un lettore mi ha girato queste informazioni e commenti (Scusate le maiuscole, sono sue)

Todde, candidata presidente regione, la regina delle pale eoliche: imprenditrice e manager, fondatrice e CEO di Energeya, acquisita da FIS Global (precedentemente Sungard) nel 2015, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor Energy Markets in FIS Global, Sales Director South & Eastern Europe in Sungard e Client Relationship Manager Sud Europa in Nexant..società molto attive nel campo della produzione di energia verde..ovvero pale eoliche e campi fotovoltaici..LA TODDE È IN PIENO CONFLITTO DI INTERESSE..VISTO CHE LA SARDEGNA È LA PIU INTERESSATA AL FENOMENO DELLE ENERGIE RINNOVABILI.. E QUINDI DELL’INTERESSE DELLE MULTINAZINALI E NON.. DEL SETTORE DI CUI FACEVA PARTE LA TODDE.

NON FATEVI INGANNARE.

LA REGIONE È L’ULTIMO POTERE CHE POTREBBE OPPORSI ALLA DEVASTAZIONE DELLA SARDEGNA.

IN MANO ALLA SINISTRA NON LO SARÀ PIU..

LA TODDE HA L’ INCARICO BEN PRECISO DI FAVORIRE LO SVILUPPO E LA PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE PER ALIMENTARE LOMBARDIA ED ESTERO, MA NON CERTO PER LA SARDEGNA …. Ripeto è una della elite del movimento Conte 1 e Conte 2