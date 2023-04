Perché i miliardari sono ossessionati dal bloccare il sole?

UNAlla conferenza sulla sicurezza di Monaco del febbraio scorso, settimana, George Soros è salito sul palco per parlare del rischio esistenziale che il cambiamento climatico rappresenta per la civiltà umana, nonché di quello che sembrava essere il metodo preferito dal miliardario ungherese-americano di 92 anni per affrontarlo: illuminare le nuvole sopra l’Artico per riflettere l’energia del sole lontano dalle calotte glaciali che si sciolgono. Ma a parte le domande sul fatto che Soros – ridicolmente diffamato nei circoli di destra complottisti – sia il miglior sostenitore della geoingegneria solare, non è l’unico miliardario che si è recentemente interessato a far rimbalzare i raggi del sole nello spazio. Tra gli ultra-ricchi del mondo, piani per respingere i raggi del sole come se fossero tasse sulle plusvalenze (per, per così dire, applicare una generosa dose di crema solareall’atmosfera terrestre) sono stati apparentemente di gran moda.

Bill Gates, ad esempio, ha sostenuto un progetto degli scienziati dell’Università di Harvard per testare un’idea per spruzzare carbonato di calcio nell’atmosfera nei cieli della Scandinavia settentrionale nel 2021 (il progetto è stato infine archiviato dopo le proteste dei gruppi indigeni e degli ambientalisti locali). Jeff Bezos ha messo in pratica le capacità del supercomputer di Amazonmodellando gli effetti dei piani per iniettare enormi quantità di anidride solforosa (SO2) nell’atmosfera entro la fine dell’anno. All’inizio di questo mese, Dustin Moskovitz, un miliardario cofondatore di Facebook, ha investito 900.000 dollari in finanziamenti per scienziati in Mali, Brasile, Tailandia e altri paesi per studiare i potenziali effetti della geoingegneria solare. Anche gli avannotti più piccoli stanno entrando in azione, con i venture capitalist che danno un totale di $ 750.000 a un’azienda che si impegna a implementare un progetto di geoingegneria solare planetaria utilizzando SO2. Quella società, Make Sunsets, ha condotto i suoi primi test con sede negli Stati Uniti la scorsa settimana , lanciando palloncini contenenti SO2 in Nevada.

Tali proposte per hackerare essenzialmente l’atmosfera, note come geoingegneria solare, sono state a lungo controverse nel mondo della scienza del clima a causa dei potenziali effetti collaterali sul clima globale, dei problemi di fattibilità e dei rischi del cosiddetto “rischio morale”, essenzialmente la preoccupazione che promuovere il potenziale di una soluzione rapida potrebbe distrarre la pressione politica e la volontà popolare dall’affrontare il problema di fondo delle emissioni di carbonio derivanti dalla combustione di combustibili fossili.

In sostanza, la situazione è la seguente: i tagli alle emissioni sono il piano A dell’azione per il clima. È un gioco da ragazzi: stiamo lanciando milioni di tonnellate di gas che riscaldano il pianeta nell’atmosfera e dobbiamo davvero fermarlo. In realtà è anche il piano da B a E. Il piano F (un piano orribilmente pericoloso al confronto) sarebbe quello di rinunciare a cercare di ridurre le emissioni ora e invece sperare che l’immissione di sostanze chimiche diverse, come l’anidride solforosa, nell’atmosfera ne annulli grosso modo gli effetti . Ma con il tempo che sta per scadere e le emissioni globali continuano ad andare nella direzione sbagliata, negli ultimi anni il dibattito scientifico è cambiato; alcuni scienziati stanno sostenendo che dovremmo almeno fare un po’ di lavoro per capire meglio quella rischiosa opzione del piano F, nel caso in cui finissimo per doverla usare (la Casa Bianca, per esempio, ha sviluppato un piano di ricerca quinquennale per studiarla ).

Alcuni dei miliardari appassionati di geoingegneria solare probabilmente comprendono i compromessi, o vengono consigliati da persone che lo fanno, e il mutevole dibattito scientifico è probabilmente ciò che sta guidando dove sta scorrendo il loro denaro. Il piano propagandato da Soros, ad esempio, è stato proposto da Sir David King, un ex capo consigliere scientifico del governo del Regno Unito: che una flotta di barche posizionate intorno all’Artico potrebbe spruzzare acqua salata nel cielo che potrebbe contribuire alla formazione del sole. nuvole bloccanti.

Ma ci sono probabilmente altri motivi per cui, se sei un individuo con un patrimonio netto equivalente ai bilanci governativi di alcune nazioni, la geoingegneria potrebbe interessarti. Per prima cosa, molte di queste persone hanno fatto i loro soldi con la tecnologia e hanno assorbito l’etica secondo cui le soluzioni ingegneristiche accurate sono la soluzione per la maggior parte dei mali della vita. E poi c’è il fatto che affrontare il cambiamento climatico richiederà uno sforzo globale davvero gigantesco. Parte di ciò comporta il cambiamento delle cose che già facciamo, come la transizione delle nostre centrali elettriche dai combustibili fossili all’energia rinnovabile e la sostituzione di auto a benzina con veicoli elettrici. Ma parte di esso può anche comportare cambiamenti molto più fondamentali su cosa e come consumiamo: una comprensione del fatto che la società non può esistere semplicemente come un progetto per estrarre quantità sempre maggiori di risorse senza, alla fine, colpire una specie di muro. Se la storia della tua vita ha comportato il duro lavoro su alcune cose nei tuoi 20 anni, e poi ha dato i suoi frutti in modo così sostanziale che sei in grado di passare il resto della tua vita a lavorare su progetti di passione mentre tutti intorno a te ti dicono che genio fantastico e fantastico probabilmente non sei, a livello fondamentale, troppo entusiasta di una sorta di cambiamento a livello di società. Nella tua esperienza, le cose hanno funzionato molto bene, quindi la cosa che stiamo facendo adesso è probabilmente abbastanza buona. Ma anche questa roba del cambiamento climatico non va assolutamente bene. Cosa fare? bel genio che sei, probabilmente non sei, a livello fondamentale, troppo entusiasta di una sorta di cambiamento a livello di società. Nella tua esperienza, le cose hanno funzionato molto bene, quindi la cosa che stiamo facendo adesso è probabilmente abbastanza buona. Ma anche questa roba del cambiamento climatico non va assolutamente bene. Cosa fare? bel genio che sei, probabilmente non sei, a livello fondamentale, troppo entusiasta di una sorta di cambiamento a livello di società. Nella tua esperienza, le cose hanno funzionato molto bene, quindi la cosa che stiamo facendo adesso è probabilmente abbastanza buona. Ma anche questa roba del cambiamento climatico non va assolutamente bene. Cosa fare?

La geoingegneria solare può sembrare una risposta a questa domanda. Spruzzare un paio di milioni di tonnellate di SO2 nella stratosfera è spaventoso per alcuni, ma per altri l’idea è confortante, una rassicurazione sul fatto che esiste davvero una soluzione rapida per il cambiamento climatico, che possiamo semplicemente provarla, tirare i dadi atmosferici su qualche bella correzione tecnica, e poi continuare a fare le cose sostanzialmente nello stesso modo in cui le abbiamo fatte fino ad ora. Ehi, finora ha funzionato abbastanza bene, almeno per alcuni.