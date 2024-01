Per l’Intelligenza Artificiale l’elettricità del mondo può non bastare

L’Intelligenza artificiale è così mostruosamente energivora, ha bisogno di tale quantità di elettricità far funzionare le sue batterie di centinaia di supercomputer, che rischia di “non avere futuro” se non si adotta l’energia nucleare, più precisamente la fusione atomica – una tecnologia che non è proprio dietro l’angolo.

Lo ha detto al Forum di Davos Sam Altman, il padrone di Open AI qualche giorno fa. Rallegriamoci : come dovrebbe essere chiaro, la Intelligenza Artificiale (AI) a noi non serve; serve a loro, ai plutocrati, primariamente per non pagare più i giusti salari a milioni di lavoratori intellettuali, aumentando di milioni le “Bocche inutili” inquinanti da eliminare; ma ancor più la AI per rendere perfetto e totale l’apparato di schiavitù, dall’abolizione del contante alle camere a riconoscimento facciale collegate con il credito sociale, fino alla realizzazione dell’aberrante Progetto Transumano, con l’integrazione di chip e corpi umano ea altri deliri concepiti dal superomismo di Harari e di Schwab.

Notiamo da questa rivelazione che l’AI provoca più effetto serra e CO2 dell’agricoltura che in USA Kerry, nominato zar climatico, vuole “eliminare” (non ridurre, eliminare) perché colpevole del 30% del riscaldamento climatico; pù delle auto private che ci vogliono togliere e del riscaldamento della casa che ci vogliono vietare.

Notiamo infine che la titanica quantità d energia elettrica che i lorsignori del digitale consumano per la loro AI, ha un prezzo, gigantesco; lorsignori preferiscono pagare per quella, piuttosto che i salari giusti. La consolazione è che non riusciranno ad espandere a livello totale la schiavitù AI: troppa improna di carbonio…

Qui sotto alcuni testi che spiegano il problema:

l CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che serve una svolta in materia di energia per sostenere i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il pensiero di Altman è molto semplice: l’IA richiederà sempre più potenza di calcolo e di conseguenza hardware più energivoro. Intervistato da Bloomberg (via Reuters), Altman ha affermato che è necessario investire su fonti di energia più rispettose del clima, in particolare la fusione nucleare

“Non c’è modo di arrivarci senza una svolta“, ha detto. “Questo ci motiva a investire di più nella fusione”. Altman è già passato dalle parole ai fatti con un investimento nel 2021 di 375 milioni in Helion Energy, società che persegue la fusione nucleare.

Helion Energy ha già siglato un accordo per fornire energia nucleare da fusione a Microsoft a partire dal 2028, anche se non mancano gli scettici che ritengono impossibile rispettare una tale tempistica. Microsoft è il principale investitore di OpenAI, quindi non sembra causale che abbia stretto un’intesa con un’azienda sostenuta da Sam Altman.

Scientific Amreican:

Ogni interazione online si basa su un’impalcatura di informazioni archiviate in server remoti e queste macchine, impilate insieme nei data center di tutto il mondo, richiedono molta energia. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia , in tutto il mondo i data center rappresentano attualmente circa l’1-1,5% del consumo globale di elettricità . E il boom mondiale dell’intelligenza artificiale, ancora in espansione, potrebbe far aumentare questo numero molto, e velocemente.

Negli ultimi mesi i ricercatori hanno lanciato allarmi generali sull’elevato fabbisogno energetico dell’intelligenza artificiale . Ma un’analisi peer-reviewed pubblicata questa settimana su Joule è una delle prime a quantificare la domanda che si sta rapidamente materializzando. Il proseguimento delle attuali tendenze in termini di capacità e adozione dell’intelligenza artificiale porterà NVIDIA a spedire 1,5 milioni di unità server AI all’anno entro il 2027. Questi 1,5 milioni di server, funzionanti a piena capacità, consumerebbero almeno 85,4 terawattora di elettricità all’anno : più di quello che molti piccoli paesi consumano in un anno, secondo la nuova valutazione.

L’analisi è stata condotta da Alex de Vries, data scientist presso la banca centrale dei Paesi Bassi e Ph.D. candidato alla Vrije University Amsterdam, dove studia i costi energetici delle tecnologie emergenti. In precedenza de Vries era diventato famoso per aver lanciato l’allarme sugli enormi costi energetici del mining e delle transazioni di criptovalute. Ora ha rivolto la sua attenzione all’ultima moda tecnologica. Scientific American ha parlato con lui dello sconcertante appetito dell’intelligenza artificiale per l’elettricità.

[ Segue una trascrizione modificata e condensata dell’intervista. ]

Perché ritieni sia importante esaminare il consumo energetico dell’intelligenza artificiale?

Perché l’intelligenza artificiale è ad alta intensità energetica. Ho inserito un esempio di ciò nel mio articolo di ricerca: ho sottolineato che se trasformassi completamente il motore di ricerca di Google in qualcosa come ChatGPT e tutti lo usassero in questo modo, avresti nove miliardi di interazioni chatbot invece di nove miliardi di ricerche regolari per giorno, quindi il consumo di energia di Google aumenterebbe. Google avrebbe bisogno della stessa potenza dell’Irlanda solo per far funzionare il suo motore di ricerca.

Ora, questo non accadrà perché anche Google dovrebbe investire 100 miliardi di dollari in hardware per renderlo possibile. E anche se [l’azienda] avesse i soldi da investire, la catena di fornitura non potrebbe consegnare subito tutti quei server. Ma penso ancora che sia utile illustrare che se si intende utilizzare l’intelligenza artificiale generativa in applicazioni [come un motore di ricerca], ciò ha il potenziale per rendere ogni interazione online molto più pesante in termini di risorse.

Penso che sia salutare includere almeno la sostenibilità quando parliamo del rischio dell’intelligenza artificiale. Quando parliamo del potenziale rischio di errori, delle incognite della scatola nera o del pregiudizio discriminatorio dell’IA, dovremmo includere anche la sostenibilità come fattore di rischio. Spero che il mio articolo incoraggi almeno il processo di riflessione in quella direzione. Se useremo l’intelligenza artificiale, sarà d’aiuto? Possiamo farlo in modo responsabile? Abbiamo davvero bisogno di utilizzare questa tecnologia in primo luogo? Cos’è che un utente finale desidera e di cui ha bisogno e come possiamo aiutarlo al meglio? Se l’intelligenza artificiale è parte di questa soluzione, ok, vai avanti. Ma se non lo è, allora non inserirlo.

Quali parti dei processi dell’intelligenza artificiale utilizzano tutta quell’energia?

Generalmente ci sono due grandi fasi quando si parla di intelligenza artificiale. La prima è la fase di addestramento, in cui si imposta e si fa in modo che il modello impari da solo come comportarsi. E poi hai una fase di inferenza, in cui inserisci il modello in un’operazione live e inizi a fornirgli suggerimenti in modo che possa produrre risposte originali. Entrambe le fasi sono ad alta intensità energetica e non sappiamo veramente quale sia il rapporto energetico. Storicamente, con Google, il bilancio era del 60% di inferenza e del 40% di formazione. Ma poi con ChatGPT questo problema è crollato, perché l’addestramento di ChatGPT richiedeva un consumo energetico relativamente minimo rispetto all’applicazione del modello.

Dipende da molti fattori, ad esempio la quantità di dati inclusi in questi modelli. Voglio dire, questi grandi modelli linguistici su cui è alimentato ChatGPT sono noti per l’utilizzo di enormi set di dati e per avere miliardi di parametri. E, naturalmente, rendere questi modelli più grandi è un fattore che contribuisce a farli semplicemente necessitare di più potenza, ma è anche il modo in cui le aziende rendono i loro modelli più robusti.

Quali sono alcune delle altre variabili da considerare quando si pensa all’utilizzo dell’energia dell’IA?

Il raffreddamento non è incluso nel mio articolo, ma se ci fossero stati dei dati su cui basarsi, lo sarebbero stati. Una grande incognita è dove finiranno quei server. Ciò conta molto, perché se sono in Google, il consumo aggiuntivo di energia per il raffreddamento sarà nell’ordine di un aumento del 10%. Ma i data center globali, in media, aggiungeranno il 50% al costo energetico solo per mantenere le macchine fresche. Ci sono data center che funzionano anche peggio di così.