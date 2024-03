Paolo Mieli aveva “visto” giusto

La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna è a rischio? Il Fatto Quotidiano scrive oggi che l’esito del voto potrebbe tornare in bilico. Perché con lo scrutinio delle 22 sezioni rimaste il distacco di 2500 voti del 25 febbraio si è assottigliato a 800. E il crollo sarebbe ancora più netto: 650 preferenze. Così, spiega il quotidiano, il centrodestra potrebbe chiedere il riconteggio e far tornare in bilico l’esito della contesa. Ma il risultato effettivo del voto si conoscerà solo quando i verbali degli uffici circoscrizionali verranno esaminati dall’ufficio centrale della Corte d’Appello di Cagliari presieduta da Giovanni Lavena. A pesare sul risultato finale le sezioni in sospeso a nord dell’isola. Ovvero quattro a Sassari e due in Gallura. Dove Truzzu ha vinto nettamente. Fino a giovedì sera il distacco era di 1200 voti. Ora si è assottigliato.

La proclamazione

Questo influirà sulla proclamazione della vittoria. Il riconteggio di tutte le schede elettorali potrà riaprire la partita. Il quotidiano spiega anche che in questi casi i due verbali di ogni seggio vengono controllati per verificare la corrispondenza tra numero di voti e schede. In questa circostanza di solito emergono errori di calcolo insieme a sparizioni di schede. Ora quindi è chiaro che i festeggiamenti sono stati prematuri.

