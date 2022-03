Orban: “Sbaglia chi conta sulla NATO”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha detto venerdì mattina che sente di non poter contare sul blocco occidentale quando si tratta di una vera azione riguardante la sicurezza del paese.

“La NATO ci proteggerà quando saremo pronti a difenderci. Chiunque pensi che la NATO ci proteggerà si sbaglia”, ha detto in un’intervista per la radio statale Kossuth.

Orban ha lodato il fatto che l’Ungheria è riuscita a riorganizzare il suo esercito dal 2010 ed è abbastanza forte per proteggere se stessa e i suoi alleati. Tuttavia, crede che il paese dovrebbe stare lontano dalla guerra, poiché non è “compito dell’Ungheria risolvere la politica mondiale”. Il presidente ha aggiunto che la sicurezza dei cittadini ungheresi è la sua massima priorità in questo conflitto.

Orban ha anche avvertito che le sanzioni occidentali contro la Russia rappresentano un “pericolo immediato” per l’economia, notando che hanno già avuto un impatto in Ungheria, dove i prezzi dell’energia sono aumentati rapidamente, provocando ulteriore inflazione.

“Le sanzioni hanno un prezzo in quanto è un’arma a doppio taglio, e noi pagheremo questo prezzo nel breve termine”, ha detto nell’intervista, aggiungendo che è stato “solo l’inizio della crisi”.

Orban ha anche commentato i rifugiati ucraini che arrivano in Ungheria. Mentre circa il 70-80% dei 140.000 cittadini sfollati stanno andando in altri paesi, ha detto che l’Ungheria vuole offrire posti di lavoro a quelli che rimangono, e il primo ministro ha già avviato colloqui con i datori di lavoro. Ha aggiunto che il paese è pronto ad ospitare i rifugiati per tre mesi, ma ha avvertito che poi dovranno integrarsi nella società ungherese. Ha anche sottolineato l’importanza dell’assistenza sanitaria, poiché la pandemia di coronavirus rimane un problema.

Secondo l’ONU, più di un milione di persone sono fuggite dall’Ucraina da quando Mosca ha iniziato la sua offensiva giovedì scorso, dirigendosi in Polonia, Russia, Ungheria, Moldavia, Romania, Slovacchia e altri paesi per trovare sicurezza.

Sulla scia dell’invasione della Russia, l’Unione europea e altri paesi hanno posto una serie di sanzioni severe su Mosca, tra cui il divieto di diverse banche del paese dal sistema di pagamento globale, SWIFT, e la chiusura dello spazio aereo agli aerei russi. Importanti marchi internazionali come Apple, IKEA, H&M e Airbnb hanno anche sospeso le loro operazioni in Russia a causa del conflitto ucraino.

https://www.rt.com/news/551215-hungarian-pm-cannot-count-nato/

RT (https://www.rt.com/news/551215-hungarian-pm-cannot-count-nato/)

Hungarian PM says countries can’t count on NATO to protect them