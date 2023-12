Non offendiamo il Nazismo, prego

Nicolai Lilin

Alcuni israeliani si fanno riprendere in video mentre orgogliosi urinano sui cadaveri dei palestinesi.

Mi domando come fanno i nostri giornalisti, intellettuali, persone appartenenti al mondo della cultura, attivisti “benpensanti”, politici, le star dello spettacolo e molti cittadini che si definiscono “democratici” di schierarsi con questa fecia disumana che applicando le idee sioniste ha costruito un regime nazista in Medio Oriente? Come si fa a proteggere uno Stato, gli ideali del quale si basano su un’ideologia dell’odio sconfinato, sulla supremazia della propria nazione e sulla propulsione predatoria colonialista? Ma non vi vergognare di esistere?

MB – Non offendiamo i nazisti: nessuna SS avrebbe mai nemmeno pensato di pisciare sul cadavere di un nemico ucciso, anzitutto per rispetto di sé. L’aggiunta di odio personale nel conflitto, anche bellico, ti degrada da soldato a delinquente comune, assassino. Evidentemente costoro, che si vantano di queste abiette manifestazioni di odio che moltiplicano, ed esprimono gioia maligna non si placa nemmeno dopo la morte del nemico, non appartengono alla civiltà; hanno vissuto in questa civiltà da oltre duemila anni senza imparare niente, covando questo stesso odio e sete di assassinio verso ciascuno di noi.

Delinquenti che infatti da tali si comportano davanti ai nostri occhi, nel silenzio dei media.

Dall'inviato della TV Pubblica spagnola RNE:

Soldati israeliani saccheggiano, come autentici delinquenti, i negozi palestinesi nei territori occupati. https://t.co/mrS7dzXbz5 — questo non è un uovo  (@PMO_W) December 29, 2023

https://twitter.com/CensoredMen/status/1740953081209311322?s=20

L’IDF ha ucciso i genitori di questo ragazzo davanti ai suoi occhi. “Gli israeliani sono entrati e hanno sparato a mio padre e a mia madre. Mio padre portava una bandiera bianca, mia madre è andata a trovarlo e hanno sparato anche a lei.”

La gioia di un soldato israeliano dopo aver ucciso una bambina palestinese:

“Cerchiamo bambini, ma a Gaza non ce ne sono più, ho ucciso una ragazzina di 12 anni.”

Il popolo palestinese è l’equivalente contemporaneo dei martiri cristiani al Circo Massimo. La malvagità di costoro attinge linfa direttamente dall’Inferno. Si nutre di odio, il male circola nelle loro arterie. Hanno solo apparenza umana, dietro la quale si celano demoni ebbri di sangue e crudeltà. E tutto l’Occidente collettivo ne è complice. F.T.

Reporting from Al-Nusairat refugee camp.

A residential tower was targeted by an Israeli air strike.

Many people were killed and injured including children and babies.

Civil defense workers are still trying to rescue people and extract bodies from under the rubble. Horrific… pic.twitter.com/VEVgH3uF5z — MoTaz (@azaizamotaz9) December 28, 2023