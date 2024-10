NewsGuard mi scrive ancora

di Riccardo Venchiarutti

La giovane giornalista, 28 anni di Montichiari, attiva nell’agenzia NewsGuard Technologies che cerca di bloccare le notizie false

Ci sono anche occhi (e testa) bresciani nella battaglia mondiale contro le fake news. Sono quelli, dolci ma determinati, della monteclarense S ara Badilini, 28 anni, giornalista. Dopo la laurea Magistrale in Giurisprudenza comparata, transnazionale ed europea all’Università di Trento, vola a New York per un master in giornalismo alla prestigiosa Columbia University . Poi un impegno da volontaria in Scozia e in Nepal, il ritorno negli Usa per un contratto con la testata digitale Block Club Chicago ed infine l’approdo a NewsGuard Technologies agenzia leader a livello mondiale che si occupa di analizzare i siti di informazione per determinarne credibilità e trasparenza e al fine di monitorare la diffusione di disinformazione online. Sara segue il mercato europeo (ed italiano naturalmente) dall’ufficio di Bruxelles dove nel frattempo si è trasferita.

La incontriamo durante una breve puntata in Italia per trovare i genitori. Un tema, quello dell’informazione «falsa» che domina ormai il dibattito pubblico. Con il cosiddetto «deep fake», cioè la falsificazione «quasi veritiera» aiutata dall’uso dell’intelligen

ligenza artificiale che rappresenta, a detta di molti osservatori, un pericolo concreto per la democrazia. Sara Badilini ha collaborato alla stesura di report sulla disinformazione su vari temi, tra cui la guerra tra Israele e Hamas, il conflitto tra Russia e Ucraina, e i social network. Ha inoltre contribuito a scrivere newsletter e analisi per la Commissione Europea l’OMS su tematiche di attualità, tra cui la disinformazione su Covid-19 e sul vaiolo delle scimmie.

Sara, ma davvero oggi l’informazione “falsificata” rappresenta un reale pericolo per la democrazia ?

«Sì. Soprattutto quando riguarda tematiche importanti come conflitti, elezioni, o persino politiche vaccinali, come è successo durante la pandemia. Le narrazioni false raggiungono spesso centinaia di migliaia di persone e la loro diffusione ha un impatto diretto sulle aziende, sulle democrazie e sugli individui. Proprio per far fronte a questo tipo di conseguenze, negli anni, NewsGuard ha pubblicato monitoraggi sulla disinformazione relativa alle elezioni, tra cui quello sulle elezioni politiche che si sono tenute nel settembre 2022 in Italia».

Nella sua attività qual è la vicenda più preoccupante che ha incontrato?

«È difficile individuare una singola vicenda, ma ci siamo imbattuti in vari casi di narrazioni false preoccupanti. Ad esempio, a quattro anni dall’inizio della pandemia da coronavirus continuiamo a leggere articoli e post sui social network che affermano che i vaccini mRNA contro il Covid-19 causano tumori o modificano il DNA. Le notizie false sui vaccini hanno avuto un impatto sulla campagna vaccinale e sulle decisioni delle persone in proposito. A febbraio di quest’anno le notizie false sui vaccini sono state condivise da 4.387 siti e account sui social network. Il fatto che persino a distanza di anni si tratti ancora notizie “virali” è senza dubbio preoccupante».

Mediamente l’informazione italiana (considerando anche quella online) è più o meno manipolata di altre?

«La disinformazione passa spesso per i social network e le narrazioni false rimbalzano da un Paese all’altro e da una lingua all’altra ad altissima velocità. NewsGuard è attivo in nove Paesi e capita frequentemente che i nostri analisti si imbattano in una notizia falsa che è circolata in lingue diverse e in Paesi diversi».

Spesso si dice anche che l’informazione nel nostro Paese é più provinciale di altre realtà internazionali. È davvero così a suo parere?

«A NewsGuard mi occupo di analizzare siti di informazione italiani e, se è vero che spesso mi imbatto siti che diffondono ripetutamente disinformazione o che non rispettano le pratiche basilari del giornalismo, sono numerosi i casi di siti di notizie che rispettano tutti, o quasi, i criteri di credibilità e trasparenza. Spesso e volentieri si tratta di siti di notizie locali, siti focalizzati sul territorio. Molti dei siti che analizziamo nel tempo hanno migliorato le proprie pratiche giornalistiche dopo aver interagito con noi. A ottobre 2022 erano 2.100 e si tratta di un numero in crescita».

Pensa che ci sia spazio in Italia per un’attività professionale come la sua?