Mentre occhi e speranze guardano a Trump, cosa fa dietro le quinte il Globalismo Padrone?

al Quai d’Orsay è stata appena creata una direzione generale per la globalizzazione. La volontà di dissolvere il nostro Paese ( e gli altri UE) nella fusione globalista anglosassone si ‘è data nupovi strumenti da vincolo esterno. Leggendo i documenti indicati1,2 nessuno potrà contestarlo. La volontà di dissolvere il nostro Paese ( e gli altri UE) nella fusione globalista anglosassone si rafforza dandosi nuovi strumenti d vincolo esterno. Leggendo i documenti indicati1,2 nessuno potrà contestarlo. Un’armata di tecnocrati, sicuramente formata dal programma “Young Global Leaders” creato da Klaus Schwab nel 20013, ha delegato firme al posto dei ministri, per atti, decreti e decisioni. In effetti, il 20 settembre 2024 è stata registrata nella Gazzetta Ufficiale una direzione generale per la globalizzazione.

Ecco un estratto, particolarmente esplicito, dell’enorme potere discrezionale che lo Stato profondo globale e la sua controparte francese conferiscono a un alto funzionario statale, attraverso la “direzione generale della globalizzazione” presente al Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri.

“È data delega al signor Rami ABI AKL, capo ingegnere minerario, capo della missione digitale e intelligenza artificiale, di firmare, a nome del Ministro degli Affari Esteri, tutti gli atti, ordini e decisioni, esclusi i decreti, entro i limiti dell’ambito della missione digitale e di intelligenza artificiale. La missione sostiene l’internazionalizzazione delle imprese francesi nei diversi settori digitali considerati strategici, come le tecnologie quantistiche, l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le telecomunicazioni, nonché l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione dei flussi di dati digitali. In coordinamento con le altre amministrazioni interessate, definisce e attua misure di attrattività per aziende e talenti stranieri o espatriati sulle tecnologie critiche interessate. Inoltre, la missione contribuisce a rafforzare la presenza e l’attività della Francia in seno agli organismi multilaterali nei settori di sua competenza, in particolare all’OCSE, all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e agli organismi di normazione europei e internazionali.

Il contenuto dell’intero documento4 dimostra che il nostro Paese è in mano a tecnocrati con tutti i poteri. Ritroviamo gli stessi tecnocrati anche alla guida del Parlamento europeo. Perché, come si dovrebbe ormai sapere, non sono i deputati europei a gestire Bruxelles come capitale politica, ma piuttosto dei commissari tecnocrati agli ordini di una presidente illegittima a capo, Madame Ursula von der Leyen.

Tutte le aree discusse in questo documento sono sotto il controllo di alti funzionari statali non eletti. Hanno il potere di firmare tutti gli atti con forza di legge , le ordinanze e le decisioni.

Ecco l’elenco dei settori controllati dall’intellighenzia tecnocratica, presente in questo documento:

I paesi membri del G7, del G20, dell’OCSE e dei vertici internazionali

Commercio estero e cooperazione economica

Sottodirezione Settori Strategici

Energie

Standard economici e lotta alla corruzione

Attrattività e influenza economica

Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Telecomunicazioni, Dati Digitali.

Sviluppo umano

Ambiente e Clima

Governo democratico. (capire chi può!)

Diplomazia ed educazione femminista

Cultura e media

Alta formazione e ricerca

Cooperazione e azione culturale

Pianificazione delle spese, delle entrate, degli impegni e delle liquidazioni

Lingua e educazione francese

Solidarietà e investimenti sostenibili

Istruzione superiore

Enti locali e società civile

Asia-America, cooperazione. Il documento è consultabile nelle note (1) e (2)

Alla luce di questo documento, e dopo alcune ricerche, sembra che questa “direzione generale della globalizzazione” esista anche in Italia5, Belgio6, Svezia7, tendendo a dimostrare che l’Europa occidentale è, purtroppo, sotto stretto controllo di questa casta finanziaria internazionale con un’ideologia mortale. Benvenuti in uno stato federale europeo dittatoriale, corrotto dai tecnocrati, che porta ad un impoverimento galoppante e ad un’inflazione sproporzionata. Nel 2024 l’UE avrà più di 100 milioni di poveri!

https://brigittebouzonnie.substack.com/p/100-millions-de-pauvres-dans-lunion

Italia: estratto del documento. Vedi nota (5).

“La Direzione Generale della Globalizzazione e delle Questioni Globali è una delle nove Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana create a seguito della riforma del 2010. La struttura si occupa di diverse attività e questioni rilevanti nell’attuale contesto internazionale globalizzato contesto di particolare interesse per l’Italia. In particolare, la Direzione comprende sia uffici con competenze tematiche, prevalentemente di carattere multilaterale, sia uffici con competenze geografiche che coprono le regioni dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. Le principali questioni affrontate oggi dalla Direzione generale per la globalizzazione e gli affari globali erano precedentemente gestite dall’ex Direzione generale per gli affari economici.

In particolare, il Dipartimento italiano ha il compito di analizzare e gestire:

processi di governance globale;

questioni economiche all’interno del G8/G20;

cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

questioni relative alla proprietà intellettuale;

questioni internazionali in materia di energia e ambiente.

Belgio. Estratto dal documento. Valutazione (6)

“Direzione Generale per gli Affari Multilaterali e la Globalizzazione (DGM). La missione della Direzione Generale per gli Affari Multilaterali e la Globalizzazione (DGM) è quella di promuovere e difendere la politica estera del Belgio nel quadro delle tematiche multilaterali e legate alla PESC.

Svezia. Studio dell’agenda 2030 prevista dal governo svedese. Voto (8)

Estratto: “È stato discusso il lavoro del governo con la politica di sviluppo globale e l’Agenda 2030 (UU5). Il Riksdag ha esaminato la lettera del governo sulla politica globale di sviluppo (PIL) nel contesto dell’attuazione dell’Agenda 2030.

I ministri dei nostri paesi, che in realtà hanno solo contratti a tempo determinato ben retribuiti, sono lì solo per intrattenere la tribuna. Il sistema è molto ben consolidato. I media e i partiti politici fissano l’attenzione della maggioranza grazie a dibattiti sterili che non hanno mai fatto avanzare la società, lasciando il campo aperto al vero potere profondo che, giorno dopo giorno, tesse con ardore la trama globalista. L’ennesima rappresentazione del grande “teatro Guignol” in tutto il suo splendore.

A questi obbedisce Mattarella nella sua politica estera “personale”? E’ questo che l’ha mandato in Cina a fare la predica a Xi?

Direttore Generale

Nicoletta Bombardiere

Vice Direttore Generale/Direttore centrale per le questioni globali (sous-sherpa Esteri)

Giampaolo Cutillo

Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana

Giuseppe Mistretta

Vice Direttore Generale Vicario/Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania

Alessandra Schiavo

Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi

Laura Carpini

Capo Segreteria

Marco Di Sabatino

