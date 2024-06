Macron gode, e avvicina Irlmaier

https://x.com/Juanped08930435/status/1802046429030154478

Se il caos “mi preoccupa? Al contrario L’ho preparato da settimane e sono entusiasta. Ho lanciato loro una bomba a mano disinnescata fra le gambe. Ora vediamo come se la cavano…” – Così ha risposto Emmanuel Macron ad un imprenditore della sua parte, ovviamente invece preoccupato della sua decisione improvvisa di sciogliere il Parlamento lasciando ai partiti solo un paio di settimane per fare alleanze e selezionare i candidati.. Lo riferisce La Monde, l’organo massonico più ufficioso e “autorevole” . E se persino Le Monde, organo storico del Sistema lo biasima, parlando di “scioglimento folle”, vuol dire che qualcosa di veramente profondo si sta rompendo nella Francia del Potere.

Perché così , Macron rivela il suo odio per la politica ufficiale e i partiti ufficiali da rispettare per Le Monde, non solo: il suo disprezzo per il popolo francese e la sua irresponsabile indifferenza (anzi, addirittura piacere) per il disastro economico che la sua granata disinnescata ha immediatamente provocato , dal crollo azionario al rialzo degli interessi sul debito pubblico; crisi a cui si aggiunge lo scontro sociale e ideologico: immediatamente le sinistre hanno costituito il Fronte Popolare , e “almeno 250 mila manifestanti” sono scesi in piazza “contro il fascismo” rappresentato dalla vittoria del partito di Marine Le Pen, che potrebbe anche al governo in modo legittimo; e una manifestazione con 100mila persone antifasciste è attesa a Parigi lunedì. Sono ovviamente attesi scontro tra “antifascisti” e “fascisti”…

Per chi ha gli occhi aperti, Macron non fa che “Confermare così tutto ciò che si sapeva fin dall’inizio: è solo un agente straniero, servitore agli interessi dell’oligarchia bancaria messo su quella poltrona dai Rothschild. Non gli importa del destino della Francia””.

Ma ora si vede troppo, da qui la denuncia di Le Monde:

https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/14/emmanuel-macron-qui-a-declenche-cette-dissolution-pour-pieger-les-partis-s-est-piege-lui-meme_6239949_823448.html

Frattanto:

– La Borsa di Parigi ha continuato a scendere dopo l’annuncio di #dissolution – Lo spread sui titoli del debito con la Germania ai massimi degli ultimi 12 anni – Tassi d’interesse francesi più alti di quelli portoghesi: una prima storica Nel caos desiderato da Macron , il crollo finanziario sta arrivando!…

Per noi, l’azione di Macron di puro odio verso il proprio popolo avvicina la profezia di Alois Irlmaier:

La grande città con l’alta torre di ferro (Parigi) è in fiamme. Ma questo è stato fatto dal proprio popolo, non da quelli che venivano dall’est. E posso vedere esattamente che la città è rasa al suolo. E anche in Italia sta andando alla grande. Là uccidono molte persone e il Papa fugge, e molti ecclesiastici saranno uccisi, molte chiese crolleranno.

… »