Lupi travestiti da agnello: la Fabian Society e il World Economic Forum

Del dottor Mathew Maavak

Il loro obiettivo finale è un governo mondiale socialista totalitario. I lupi erano lì in bella vista da oltre 100 anni.

La Fabian Society è stata fondata a Londra nel 1884 “Per promuovere una maggiore uguaglianza di potere, ricchezza e opportunità; il valore dell’azione collettiva e del servizio pubblico; una democrazia responsabile, tollerante e attiva; cittadinanza, libertà e diritti umani; sviluppo sostenibile; e la cooperazione internazionale multilaterale”.

Se questo suona piuttosto banale ed eccessivamente familiare, continua a leggere, perché diventa decisamente sinistro.

Fin dall’inizio, i Fabiani volevano stabilire un “governo mondiale socialista”, obiettivo condiviso da movimenti simili dell’epoca. Tuttavia, mentre la maggior parte dei gruppi socialisti invocavano una vera e propria rivoluzione, i Fabiani ricorsero a un approccio graduale e surrettizio per raggiungere questo obiettivo.

Secondo l’autore Jon Perdue , “Il logo della Fabian Society, una tartaruga, rappresentava la predilezione del gruppo per una transizione lenta e impercettibile al socialismo, mentre il suo stemma, un ‘lupo travestito da agnello’, rappresentava la sua metodologia preferita per raggiungere il suo obiettivo”.

I primi Fabiani, come Edward Carpenter, John Davidson, Havelock Ellis e Edward R. Pease erano considerati l’incarnazione della “visionaria élite vittoriana”. Ellis, infatti, era un eminente eugenetista. Era anche un esperto (accademico) di omosessualità e di un mix di perversioni sessuali. È un dato di fatto che fino all’età di 60 anni Ellis era impotente – fino al momento in cui sua moglie gli urinava addosso ! Non c’è da stupirsi che gli piacesse pisciare sulla gente comune, per così dire.

Se oggi i bambini si stanno riprendendo dalla sessualizzazione di massa e dai programmi scolastici disforici di genere nelle scuole, si deve solo ringraziare Ellis e la sua stirpe di marxisti culturali per questo stato di regressione. (Il fenomeno Woke oggi è un’altra progenie del marxismo culturale.)

Altri illustri membri della Società includevano drammaturghi ed eugenetisti come George Bernard Shaw ; teosofi e massoni come Annie Besant (che fu poi celebrata in un francobollo dell’India del 1963 ); e socialisti cristiani come Charles Marson. Questo gruppo eterogeneo era solo di un grado o due lontano dagli occultisti come Helena Blavatsky e il famigerato Aleister Crowley.

I Fabiani riuscirono a insinuarsi nella crosta superiore del mondo anglo-americano così come nella classe operaia urbana. Questo dualismo era l’ennesima manifestazione dello stratagemma “divide et impera” impiegato in tutto l’Impero britannico. Come nota a margine, il loro sostegno al movimento musulmano del Khilafat alla fine portò alla spartizione dell’India e a divisioni etnico-religiose permanenti in altre parti del mondo. Eppure, il primo primo ministro dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru, era un Fabian che aveva come mentore Annie Besant – la decana britannica della Società! Lee Kuan Yew , il primo Primo Ministro di Singapore, una volta ammise che la sua visione politica iniziale era modellata dal fabianismo.

La Società, con lauti fondi dell’oligarchia anglo-americana, fondò presto prestigiose istituzioni di istruzione superiore come la London School of Economics, l’Imperial College e la London Business School; così come una varietà di think tank, gruppi di difesa e società segrete. Queste istituzioni presto proliferarono come i tentacoli di una piovra di dimensioni planetarie. Tra questi c’era una rete internazionale di partiti ed entità socialiste sovversive che – dopo il 1951 – operarono sotto l’egida dell’Internazionale socialista.

I Fabiani una volta contavano addirittura 200 membri in carica alla Camera dei Comuni britannica. Con tale influenza, hanno naturalmente svolto un ruolo significativo nel plasmare gli affari globali, fin dalla fondazione delle Nazioni Unite e oltre.

Ma verso quale fine?

L’Appendice II di The History of the Fabian Society di Edward R. Pease inizia con questa affermazione

Le basi della Fabian Society La Fabian Society è composta da socialisti. Mira quindi alla riorganizzazione della società mediante l’emancipazione della terra e del capitale industriale dalla proprietà individuale e di classe, e il loro conferimento alla comunità a beneficio generale. Solo in questo modo i vantaggi naturali e acquisiti del paese possono essere equamente condivisi da tutto il popolo. La Società opera pertanto per l’estinzione della proprietà privata della terra e della conseguente appropriazione individuale, sotto forma di rendita, del prezzo pagato per il permesso d’uso della terra, nonché per i vantaggi di suoli e siti superiori.

Ciò si sposa bene con la promessa contemporanea del World Economic Forum (WEF) di “non possedere nulla e essere felice” entro il 2030, non è vero? Le somiglianze non finiscono qui. L’idea di Shaw di eliminare i “ mangiatori inutili ” ha trovato eco nel principale ideologo e consigliere del WEF, Yuval Noah Harari.

Anche Fabian George Bernard Shaw credeva che l’URSS fosse una “ Unione delle Repubbliche Fabiane ”; Lenin era il “più grande statista d’Europa”; e Stalin era “un buon Fabiano”.

Ora, perché i Rothschild, i Rockefeller e l’assortita crème de la crème dell’alta finanza, società e intellighenzia anglo-americana dovrebbero avere qualcosa a che fare con una società che mira a sterminarli? Perché la Fabian Society e la sua contemporanea iterazione del WEF non erano altro che “ magnifici parassiti ” – per parafrasare Shaw. Non può esistere un governo mondiale senza una classe parassitaria che possa continuamente indebolire le energie, le innovazioni e le speranze del 99,99% dell’umanità. Le Nazioni Unite e i suoi affluenti, nonché il Forum economico mondiale, fungono da facilitatori in questo caso.

Come dichiarò la Conferenza dell’Internazionale Socialista di Oslo del 2-4 giugno 1962: “L’obiettivo finale dei partiti dell’Internazionale Socialista non è altro che il governo mondiale. Come primo passo in questa direzione, cercano di rafforzare le Nazioni Unite… L’adesione alle Nazioni Unite deve essere resa universale”.

In modo piuttosto allarmante, l’attuale segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è un ex presidente dell’Internazionale socialista.

La strategia fabiana era duplice: in primo luogo, selezionarono alcune teorie economiche per fornire un supporto “scientifico” alla loro ideologia socialista. In secondo luogo, attraverso istituzioni educative, think tank e prestigiose borse di studio, hanno creato generazioni successive di alti funzionari pubblici e leader nazionali pre-programmati per attuare le politiche Fabian.

Ora, questo non ricorda stranamente il vanto del WEF di penetrare nei gabinetti nazionali di tutto il mondo con giovani leader globali?

Anche il presidente russo Vladimir Putin è stato additato come un protetto del WEF. Per quanto ne so, il Cremlino non ha mai smentito questa accusa. Non c’è da meravigliarsi che la guerra nell’Ucraina orientale si trascini all’infinito, quando Mosca avrebbe potuto portarla a una conclusione controversa all’inizio dell’anno scorso. Alla fine fu assassinato Yevgeny Prigozhin, un popolare critico della strategia militare russa nell’Ucraina orientale . Coloro che non riescono ad apprezzare la falsa dicotomia fabiana probabilmente finiranno per esserne le vittime. Chiedetelo ai primi bolscevichi.

Tra la Fabian Society e il World Economic Forum, abbiamo un’idra globale di lupi al timone praticamente di ogni governo. Mandati globali rapidi, in queste circostanze, sarebbero superflui e facilmente eseguibili.

Del resto, anche il WEF ha ammesso che i recenti lockdown per il Covid-19 hanno costituito il “ più grande esperimento psicologico del mondo ”. E i governi non stanno ancora mettendo in discussione la logica dietro questa farsa isterica che ha portato le loro nazioni verso la bancarotta. Invece, stanno scavando buche più profonde per se stessi e per le loro nazioni.

Per parafrasare il giornalista Edward R. Murrow, “nazioni di pecore genereranno governi di lupi”. In queste circostanze, l’unica opzione rimasta è il Grande Reset e tutte le relative conseguenze.

Gli interessi di ricerca del dottor Mathew Maavak comprendono la scienza dei sistemi, i rischi globali, la geopolitica, la previsione e la governance. Seguilo su Twitter @MathewMaavak o leggi i suoi ultimi articoli su https://drmathewmaavak.substack.com