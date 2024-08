L’Ungheria avrà parte nel Mondo a Venire

Noi no

Il pensiero di Orban sulla transizione sistemica globale e sulla grande strategia ungherese

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha elaborato la transizione sistemica globale e la grande strategia del suo paese al suo interno durante un lungo discorso alla Balvanyos Free Summer University and Student Camp nel fine settimana. La trascrizione in inglese di oltre 11.000 parole è stata pubblicata lunedì, e il presente articolo la riassumerà per comodità del lettore. È iniziato con lui che riaffermava che è suo dovere cristiano promuovere la pace e prendeva in giro l’UE per il suo mantra orwelliano “la guerra è pace”.

Ha poi affermato che il conflitto ucraino è stata per lui una “pillola rossa” e ha continuato a spiegare i dieci modi in cui gli ha aperto gli occhi sulla realtà.

nnanzitutto , ci sono state enormi perdite da entrambe le parti, ma entrambe continueranno a combattere a meno che le parti interessate esterne non intervengano diplomaticamente, poiché sono convinte che vinceranno.

In secondo luogo , gli Stati Uniti sono passati dal contenere la Cina al condurre una guerra per procura contro la Russia, il che ha avvicinato i due e ha suscitato interrogativi sul perché gli Stati Uniti abbiano agito in questo modo.

In terzo luogo , la resilienza dell’Ucraina, nonostante le sue oggettive debolezze economiche e demografiche, può essere spiegata dal suo senso di missione che la riempie di uno scopo più alto, ovvero quello di diventare la frontiera militare orientale dell’Occidente .

In quarto luogo , la Russia ha dimostrato di essere straordinariamente resiliente e non è lontana dal collassare, come i leader occidentali avevano predetto con arroganza.

In quinto luogo , l’UE ha subito cambiamenti radicali da quando, due anni e mezzo fa, è iniziata l’ ultima fase del conflitto ucraino.

Ora segue l’esempio dei Democratici degli Stati Uniti invece di mantenere la sua autonomia strategica, e il tradizionale asse franco-tedesco è ora sfidato come mai prima dalla Polonia , che si è alleata con il Regno Unito, l’Ucraina , gli Stati baltici e la Scandinavia per creare un nuovo centro di potere in Europa. Questo è in realtà un vecchio piano polacco (l'” Intermarium ” di Pilsudski del periodo tra le due guerre) adattato alle condizioni contemporanee causate dal conflitto ucraino e pienamente assistito dagli Stati Uniti.

Sesto , gli standard dell’Occidente non sono più universali e l’Occidente sta vivendo una “solitudine spirituale” dopo che l’intero mondo non occidentale si è rifiutato di seguire il suo esempio e di isolare la Russia.

Settimo , il problema più grande del mondo è la debolezza e la disintegrazione dell’Occidente, causate dalla sua mancanza di leadership e da politiche apparentemente irrazionali, che stanno accelerando l’ascesa della Cina come suo sfidante sistemico globale.

Ottavo , la visione del mondo dell’Europa occidentale è ormai post-nazionale, mentre l’Europa centrale crede ancora nella sacralità dello Stato-nazione.

Questa dicotomia spiega le politiche apparentemente irrazionali dell’Occidente, poiché ciascuna metà dell’Europa opera secondo una filosofia completamente diversa. Anche gli Stati Uniti stanno vivendo una divisione simile tra coloro che, come Trump, vogliono che rimangano uno stato-nazione e i suoi oppositori che vogliono che diventino uno stato post-nazionale. Secondo Orban, questa divisione deve le sue origini alla rivoluzione sessuale e alle rivolte studentesche di oltre mezzo secolo fa, che cercavano di liberare le persone da qualsiasi forma di identità collettiva.

Nono , le tendenze post-nazionali dell’Occidente stanno sconvolgendo la democrazia e creando attriti tra l’élite/elitismo e il popolo/populismo.

E infine, la decima pillola rossa è che il soft power/valori occidentali non sono universali ma sono in realtà controproducenti poiché la più forte attrazione internazionale della Russia oggigiorno è la sua resistenza a LGBTQ . Orban ha poi detto che queste tendenze stanno portando all’ascesa del non-Occidente, che lui ritiene sia iniziata con l’ammissione della Cina al WTO nel 2001 e potrebbe essere irreversibile.

La priorità di Trump è ricostruire e rafforzare il Nord America, e a tal fine metterà alle strette gli alleati europei e asiatici degli USA, mentre negozierà accordi migliori con la Cina. Il suo obiettivo finale è rendere gli USA autosufficienti in termini di energia e materie prime, in modo che possano avere maggiori possibilità di mantenere la loro posizione in declino negli affari globali. L’UE ha due opzioni: può diventare un “museo a cielo aperto” (attore internazionale passivo) assorbito dagli USA o perseguire un’autonomia strategica per migliorare la sua posizione nel mondo.

Ciò di cui c’è bisogno è più connettività, un’alleanza militare europea con una propria industria della difesa (anche se senza federalizzazione ), autosufficienza energetica, riconciliazione con la Russia e ammissione che l’Ucraina non entrerà nell’UE o nella NATO. Tornerà al suo precedente ruolo di zona cuscinetto e sarà fortunata se otterrà garanzie di sicurezza in un accordo tra Stati Uniti e Russia. Il gioco di potere della Polonia fallirà perché non ha le risorse per sostituire la Germania, quindi Orban si aspetta che i suoi “fratelli e sorelle polacchi” torneranno nell’Europa centrale.

Considera inoltre tutti questi cambiamenti come un’opportunità. Gli sviluppi negli Stati Uniti favoriscono l’Ungheria, ma deve stare attenta a qualsiasi accordo che potrebbe offrire a causa del precedente polacco. Varsavia ha puntato tutto su Washington e ha ricevuto sostegno per i suoi obiettivi strategici, ma ora è “soggetta all’imposizione di una politica di esportazione della democrazia, LGBTQ, migrazione e trasformazione sociale interna”. Orban nota minacciosamente che questa combinazione rischia di far perdere l’identità nazionale polacca se queste tendenze continuano inarrestabili.

L’Ungheria rimarrà nell’UE, ma le divisioni Est-Ovest del blocco tra coloro che rispettano di conseguenza lo stato-nazione e coloro che lo stanno superando si allargheranno. L’UE deve anche accettare di essere la perdente nel conflitto ucraino, gli USA abbandoneranno questa guerra per procura e l’UE non può realisticamente pagare il conto. Nel frattempo, l’Ungheria farà affidamento sulla Cina per modernizzare la sua economia e incrementare le sue esportazioni, il che porterà a risultati reciprocamente vantaggiosi.

È necessaria una grande strategia ungherese per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle dieci pillole rosse descritte in precedenza e dalle loro conseguenze sopra menzionate. Ciò che è già stato deciso da quando il suo governo ha iniziato a lavorarci dopo le elezioni del 2022 non è ancora digeribile e ampiamente comprensibile dal pubblico, e ha detto che ci vorranno circa sei mesi prima che tutto diventi più chiaro per loro, ma ha comunque condiviso l’essenza di ciò che questa grande strategia comporta.

La prima parte è quella che lui descrive come connettività, che ha spiegato come essere collegati sia alla metà orientale che a quella occidentale dell’economia globale. La seconda è la sovranità, con un focus sulla dimensione economica promuovendo le aziende nazionali sul mercato mondiale, riducendo il debito, diventando un creditore regionale e aumentando la produzione interna. L’ultima parte è rafforzare la resilienza della sua società fermando il declino demografico, preservando i villaggi e mantenendo la cultura distintiva dell’Ungheria.

Orbán ha concluso spiegando che tutti gli ungheresi nel mondo devono contribuire a far progredire questa grande strategia. Si prevede che la transizione sistemica globale durerà altri 20-25 anni, quindi la prossima generazione avrà il compito di completarne l’implementazione. I loro oppositori liberali cercheranno di compensare questo, ma tali sforzi possono essere contrastati reclutando giovani nazionalisti alla causa. L’impressione che si ha dopo aver letto il suo discorso per intero è che Orbán sia il leader europeo più visionario di questa generazione.

Né’ Giorgia né Scholz o la sua Baerbock che assolda negri per farsi scopare, e non parliamo di Macron, sono capaci di elaborare – e men che meno esporre – un’analisi di questo livello.