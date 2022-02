Liz Truss, la primitiva ministra degli Esteri british

Magra consolazione, in Occidente non siamo gli unici ad avere in posti di responsabilità individui neo-primitivi privi di cultura generale – da Letta a Salvini, da Fico a Bellanova – incompetenti e ignoranti nel campo che dovrebbero rappresentare.

Liz Truss, attualmente ministro degli Esteri del Regno Unito, è un esempio preclaro di primitivismo diplomatico unito a inconcusse sicumera e arroganza, che tanto spesso constatiamo nei “nostri”.

Quando si vuol fare la guerra a un paese, come palesemente Liz vuol fare alla Russia, sarebbe utile avere nozioni di geografia riguardanti il paese

Orbene: Liz Truss, una settimana fa, ha dichiarato : “Stiamo offrendo rifornimenti e supporto extra ai nostri alleati baltici attraverso il Mar Nero”. Il Mar Nero si trova a circa 700 miglia dagli stati baltici.

Oggi Liz Truss ha visitato la Russia per mettere severamente in guardia il ministro Lavrov, che ha qualche esperienza, contro la non-invasione russa all’Ucraina .

Tanto per cominciare, la Truss è venuta bardata con un cappello di pelliccia e guanti in una Mosca che in questi giorni è più calda di Londra .

All’incontro Truss sembra aver fatto esattamente ciò che Lavrov le aveva pubblicamente avvertito di non fare prima dell’inizio dell’incontro:

“Ho letto la dichiarazione di Boris Johnson alla Camera dei Comuni, in cui affermava delle relazioni con la Russia che dovrebbero essere migliorate. In seguito, l’Ufficio del Primo Ministro ha annunciato che lei e il suo collega, il Segretario alla Difesa, vi sareste recati in Russia per migliorare le nostre relazioni.

Almeno questo è quanto diceva l’annuncio. Non so se è davvero così.

Se questo è l’obiettivo a cui aspirano i nostri colleghi britannici, sicuramente ricambieremo. Non possiamo essere soddisfatti delle nostre attuali relazioni, che sono al livello più basso degli ultimi anni.

“Naturalmente, le relazioni possono essere normalizzate solo attraverso un dialogo basato sul rispetto e sull’uguaglianza reciproci, sul riconoscimento dei reciproci interessi legittimi e sulla ricerca di soluzioni reciprocamente accettabili.

“Approcci ideologicamente carichi, ultimatum, minacce e moralismi sono una strada verso il nulla. Purtroppo, molti dei nostri colleghi occidentali usano questo modulo nelle loro attività pubbliche. Non la vedo come diplomazia.

“Sarete d’accordo, ne sono certo, che la comunicazione tra due soggetti internazionali dovrebbe avere un valore aggiunto per entrambe le parti. Solo in questo caso porterà risultati positivi”.

Truss ha subito mostrato maleducazione perché ha iniziato a parlare (video) anche mentre la traduzione dell’oratore precedente era ancora in corso.

La sua conoscenza e competenza si è dimostrata di qualità simile. Come riporta Kommersant in russo (traduzione automatica):

“Il ministro degli Esteri britannico ha parlato al capo del ministero degli Esteri russo della necessità di ritirare le forze armate russe dal confine ucraino. Sergei Lavrov ha risposto che l’esercito si trova nel territorio del suo paese. Liz Truss ha ripetuto che dovrebbero essere ritirati. A questo, il ministro russo ha nuovamente obiettato che i militari non hanno violato nulla, poiché avevano il diritto di condurre qualsiasi manovra sul territorio della Federazione Russa.

Successivamente, lui stesso ha rivolto una domanda al suo collega britannico: “Riconoscete la sovranità della Russia sulle regioni di Rostov e Voronezh?”

“La Gran Bretagna non riconoscerà mai la sovranità russa su queste regioni”, ha risposto la ministra degli Esteri dopo una breve pausa.

A ‘sto punto ha dovuto intervenire l’ambasciatore britannico presso la Federazione Russa, Deborah Bonnert, a spiegare delicatamente alla signora Truss che si trattava di regioni russe.

Alla conferenza stampa dopo l’incontro, Lavrov ha quasi perso le staffe:

Durante una gelida conferenza stampa dopo i colloqui, Lavrov ha detto che le due parti avevano trovato poco terreno in comune e che i colloqui non contenevano “nulla di segreto, nessuna fiducia. Solo slogan tribunizi gridati . ”

“Sono sinceramente deluso dal fatto che la nostra conversazione sia andata come un muto con un sordo. Sembra che stiamo udendo ma non stiamo ascoltando nulla. Le nostre spiegazioni dettagliate sono cadute su un terreno impreparato “, ha detto Lavrov.

“È come quando si dice che la Russia sta aspettando che il terreno si congeli in modo che i carri armati possano entrare facilmente in Ucraina”, ha aggiunto. “Sembra che i nostri colleghi britannici oggi fossero su un terreno simile, da cui rimbalzavano tutti i fatti che li abbiamo presentati”.

Sembra che la ” Gran Bretagna globale “, come la immaginava Boris Johnson, sia rappresentata da un idiota che non sa nulla che viaggia per tenere conferenze a veri diplomatici su questioni di cui si erano già dimenticati più di quanto Truss saprà mai.

“Non finirà bene”, commenta il Blog Moon o Alabama da cui abbiamo tratto questo quadretto.

Si giarda con nostalgia al tempo in cui la politica estera imperiale britannica era guidata da gente uscita, rientrata e riuscita dal prestigioso Royal Institute of Internazional Affairs (detta Chatham House). Palesemente, questa Triz non ne conosce nemmeo l’indirizzo. Simili ignoranti ai posti di comando non sono innocui.,al contrario: possono fare la guerra perché non riconoscono alla Russia la sovranità sulla regione di Rostov, mandando aiuti militari ai baltici che, secondo lei, si affacciano sul Mar Nero.

In relazione con la falsa crisis ucraina, nel libero Occidente succede questo:

Politico finlandese costretto a dimettersi per aver detto che l’Ucraina non dovrebbe aderire alla NATO

Nonostante la Finlandia abbia resistito a lungo agli appelli ad entrare nella NATO (sebbene cooperando strettamente con l’alleanza militare), questa settimana è emerso uno scandalo politico dopo che un importante politico finlandese ha dichiarato che dovrebbe essere chiaro che l’Ucraina non si unirà alla NATO .

Il membro del partito finlandese Mika Niikko è stato costretto a dimettersi dalla carica di presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento su un tweet di martedì mattina. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron era a Mosca per incontrare Putin, ha affermato che il leader francese “dovrebbe dire pubblicamente che l’Ucraina non diventerà membro della NATO”.

“Altrimenti, i negoziati saranno considerati un fallimento dal punto di vista russo e le conseguenze saranno terribili. Non ci sono saggi capi di stato in Occidente che conoscono la Russia?” Niikko ha scritto ulteriormente .

Il suo partito ha emesso un rimprovero immediato e il tweet ha creato una tempesta mediatica di polemiche, con i funzionari finlandesi che si sono affrettati a chiarire agli alleati occidentali della Finlandia che questa non è la posizione del paese sulla questione ucraina.

“La posizione della Finlandia è chiara ed è stata riformulata regolarmente”, ha affermato il deputato centrale Joonas Könttä sulla scia della controversia. “Tutti gli stati indipendenti hanno il diritto di decidere sulla propria sicurezza. Non spetta alla Finlandia consigliare su come gli altri stati dovrebbero prendere tali decisioni”.

Secondo i media finlandesi, Niikko ha cancellato il tweet , dicendo “Ammetto apertamente che il tweet che ho pubblicato questa mattina è stato formulato male”…