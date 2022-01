L’epidemia di psicosi che ha invaso il mondo

Google non vuole che tu faccia ricerche sulla psicosi da formazione di massa

Alla fine del 2021, il termine “psicosi da formazione di massa” aveva un valore di 0 su Google Trends, il che significa che non ci sono dati sufficienti perché il termine sia nemmeno nelle classifiche. Poi, il 31 dicembre, il dottor Robert Malone, l’inventore della tecnologia della piattaforma di base del vaccino mRNA e DNA, l’ ha menzionato in un episodio di The Joe Rogan Experience visto da più di 50 milioni di persone. 2

Il termine, che fornisce una spiegazione coerente del motivo per cui così tante persone sono cadute vittime delle incredibili bugie e della propaganda della narrativa mainstream sul COVID-19, è diventato virale. Il 2 gennaio 2022, la psicosi di formazione di massa ha raggiunto un valore di 100 su Google Trends, 3 il che significa che aveva raggiunto il picco di popolarità.

Google manipola la realtà intorno alla “psicosi da formazione di massa”

I tecnocrati sono subito intervenuti, aggiungendo un avviso raramente visto che è apparso per coloro che cercavano la frase improvvisamente popolare nei primi giorni del 2022. Diceva: “Sembra che questi risultati stiano cambiando rapidamente. Se questo argomento è nuovo, a volte può essere necessario del tempo prima che i risultati vengano aggiunti da fonti affidabili.” 4

In realtà, l’argomento non è nuovo. Mattias Desmet, professore di psicologia clinica all’Università di Gand in Belgio, che ha all’attivo 126 pubblicazioni, 5 la studia da molti anni, e il fenomeno in realtà risale a più di cento anni fa. Uno dei primi lavori sull’argomento, secondo Malone, è un libro del 1841 intitolato “Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds”, che descrive in dettaglio “i comportamenti irrazionali delle folle”. 6

Non troverai nulla di tutto ciò, almeno non facilmente, se cerchi su Google “psicosi da formazione di massa” oggi, tuttavia, poiché è stato effettivamente sepolto da Big Tech. Quello che troverai sono i risultati di un collegamento orchestrato e attentamente controllato a siti che aiutano a controllare la narrativa tradizionale attorno all’argomento. Questo non solo serve a distorcere il significato del termine, ma anche a screditare Malone, una classica mossa del Doublespeak orwelliano.

I primi risultati di ricerca includono titoli come “Uno scienziato anti-vaxx ha affermato che la ‘psicosi da formazione di massa’ ha indotto le persone a seguire le misure di COVID-19. Gli psicologi dicono che non esiste una cosa del genere” (Business Insider 7 ) e “Fact Check-Nessuna evidenza di ‘psicosi di formazione di massa’ pandemica, affermano gli esperti parlando con Reuters” (Reuters 8 ). Anche l’intervista di Rogan con Malone è stata rimossa da YouTube.

In modo scandaloso, uno degli “esperti verificatori di fatti” utilizzati dall’AP per screditare Malone e la psicosi da formazione di massa è Jay Van Bavel, un assistente professore di psicologia e scienze neurali della New York University che non solo ha affermato di non aver mai sentito parlare della frase e di poter non trovarlo nella letteratura sottoposta a revisione paritaria, ma ha anche incoraggiato l’uso della “scienza comportamentale” per “spingere” e “motivare” le persone a obbedire alla narrativa ufficiale del COVID-19. 9 Il 10 gennaio Malone scriveva: 10

“[L] qui è stato uno sforzo straordinariamente coordinato per sparare al messaggero e al personaggio che mi ha assassinato (o “defenestrato”) come un surrogato, evitando qualsiasi riferimento al professor Mattias Desmet, altamente accreditato, che ha effettivamente sviluppato la teoria e ha ha documentato le ampie prove in un prossimo libro accademico.

… In questa risposta coordinata di propaganda e censura, possiamo vedere chiaramente le mani della Trusted News Initiative guidata dalla BBC, della Scientific Technological Elite, dei fondi di investimento transnazionali e dei loro alleati del World Economic Forum che controllano Pfizer e la maggior parte di Big Pharma, Legacy Media e Big Tech (e molti governi nazionali) che agiscono in tempo reale per sopprimere una crescente consapevolezza da parte del pubblico in generale di essere stato attivamente manipolato utilizzando strumenti di psicologia della folla per generare paura e ansia clinicamente significative per COVID-19 (altrimenti noto come “Coronafobia”) per portare avanti le loro agende su scala globale”.

Cos’è la psicosi da formazione di massa?

Nel video sopra, puoi vedere Thomas Patrick Carrigan intervistare Malone, Desmet e il dottor Peter McCullough, internista e cardiologo certificato dal consiglio di amministrazione, sulla psicosi da formazione di massa. Non lasciarti confondere dal termine massa, è solo un discorso psicologico per folla. La formazione della folla è la stessa della formazione di massa.

La formazione è l’improvvisa coesione del gruppo (la folla) attorno a un consenso condiviso. Desmet dice di preferire il termine formazione di massa – non psicosi da formazione di massa – perché non vuole usare un termine diagnostico e la parola “psicosi” ha uno stigma e un significato medico ad esso collegati. In entrambi i casi, entrambi i termini hanno lo stesso significato, il che implica la formazione di uno stato ipnotico.

Il prossimo libro di Desmet, “La psicologia del totalitarismo”, spiega che la formazione di massa è cresciuta negli ultimi 200 anni. Su larga scala, la formazione di massa porta al pensiero totalitario e, infine, agli stati totalitari. Descrive in dettaglio le quattro condizioni necessarie per ottenere la formazione di massa su larga scala, che includono la dissonanza cognitiva e il dolore psicologico, fattori che spesso lasciano le persone alla disperata ricerca di un cambiamento e di una via di fuga: 11

Sentimenti di isolamento sociale e di essere soli tra un gran numero di persone Senti che la tua vita è inutile e priva di significato Alti livelli di ansia fluttuante Alti livelli di frustrazione e aggressività fluttuanti

Secondo un estratto ridotto dal libro di Desmet: 12

“Se in queste condizioni viene distribuita attraverso i mass media una narrazione che indica un oggetto di ansia e fornisce una strategia per affrontare questo oggetto di ansia, allora tutta l’ansia fluttuante potrebbe essere associata a questo oggetto e potrebbe essere osservata un’enorme disponibilità partecipare alla strategia per affrontare l’oggetto dell’ansia.

Allo stesso tempo, il campo dell’attenzione si restringe fino a contenere solo la parte della realtà indicata dalla narrazione e le persone perdono la capacità di prendere in considerazione gli altri aspetti della realtà (ciò che le rende spesso del tutto irrazionali).”

Più diventa assurdo, più avrà successo

Le persone vogliono rimuovere i loro sentimenti di isolamento sociale e ansia. A tal fine, la formazione di massa comporta un’ossessiva focalizzazione su un fallimento del mondo normale o su un particolare evento o persona, che diventa il fulcro dell’attenzione – e più assurda diventa la narrazione, meglio è. Desmet dice nel video qui sopra: 13

“La narrazione che porta alla formazione di massa in genere diventa sempre più assurda, e la cosa strana è che le persone non sembrano accorgersene… Il motivo per cui le persone si impegnano nella narrazione non è, in primo luogo, perché la narrazione è corretto o scientifico o accurato.

Il motivo per cui le persone accettano la narrativa è perché crea questo nuovo legame sociale. Ecco perché in genere durante la formazione di massa, le persone che non vogliono conformarsi alle masse, che non seguono la narrazione, sono tipicamente [accusate di] mancanza di cittadinanza e solidarietà”.

Desmet dice che più assurda diventa la narrazione e le misure circostanti, maggiore sarà il successo che avranno per una certa parte della popolazione, di solito circa il 30%, perché le misure funzionano come rituali, attraverso i quali un individuo mostra che sono meno importanti rispetto alle masse collettive: 14

“Un rituale è un tipo di comportamento privo di significato o senso pragmatico, che è un tipo di comportamento simbolico attraverso il quale un individuo mostra di appartenere a un collettivo e che vuole sacrificare qualcosa di sé, che è importante, a favore del collettivo”.

Un’altra ironia è che più alto è il livello di istruzione, più le persone sono solitamente suscettibili alla formazione di massa, dice Desmet. “Le persone che cercano di ottenere diplomi avanzati di solito sono persone che pensano che lo status sociale sia molto importante. E questo potrebbe essere il motivo per cui sono inclini a conformarsi alla narrativa mainstream”. 15 Potrebbe anche spiegare perché così tanti medici e accademici hanno accettato la propaganda, ignorando la scienza a favore della narrativa collettiva.

Il fanatismo ammette bugie, manipolazione

Coloro che sono sotto l’incantesimo della psicosi della formazione di massa sono così convinti che la loro narrativa salverà il mondo che si sentono giustificati nell’usare tattiche manipolative e bugie per proteggerlo, spiega Desmet, esemplificando la nobile menzogna di Platone – l’idea che, nel caso di individui di alto rango o dirigenti pubblici designati, è accettabile mentire se la menzogna è fatta nell’interesse del bene comune. Secondo Desmet: 16

“Una volta che capisci la natura della formazione di massa, capisci anche cosa puoi fare al riguardo. Ma ciò non significa che sia facile fare qualcosa al riguardo. Il processo di formazione della massa è una specie di ipnosi. La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che è molto difficile svegliare le persone da un tale stato di formazione di massa. La formazione di massa è un fenomeno provocato da una voce.

È la voce di un leader, la voce che viene distribuita più e più volte attraverso i mass media, che tiene le persone nelle mani della formazione di massa, e anche il leader stesso è colto in questo processo di formazione di massa … sia l’ipnotista che il ipnotizzati sono nel processo.

Chi è il leader oggi? “Gli esperti. L’autorità e i tecnocrati si potrebbe dire”, dice Desmet. La via d’uscita implica avere il coraggio di dire la verità, anche se in genere è estremamente pericoloso.

Gli antichi greci avevano una parola per questo: parresia, che significa avere il coraggio di dire la verità nonostante il pericolo. Ma come spiega Desmet, mentre coloro che cercano di rivelare una conoscenza in conflitto con la narrazione si mettono a rischio, se nessuno dice la verità, la società non può continuare a funzionare.

Quattro passi per porre fine alla psicosi da formazione di massa

Il primo passo per porre fine alla formazione di massa, che è anche la più importante, è parlare contro la narrativa ufficiale se le cose ti sembrano andare. “Se vuoi rendere la formazione di massa meno profonda, allora è fondamentale che ci siano persone che continuano a parlare e [sono una] voce dissonante nella società, perché questo interromperà il processo di formazione di massa”, afferma Desmet. 17

Il secondo passaggio prevede il collegamento con altre persone nel mondo reale che hanno un punto di vista simile a te o la sensazione che qualcosa non va. Formare piccole reti nella tua comunità ti aiuterà a interrompere il ciclo di formazione di massa. È importante, tuttavia, che quando parli alla gente della verità, non provi a riportarli alla “vecchia normalità”, perché, ricorda, questo è ciò che li ha spinti in primo luogo alla formazione di massa. Secondo Desmet: 18

“Se proviamo a convincere le persone o a portare una narrativa diversa, [è importante] non proviamo a convincere le persone a tornare alla vecchia normalità, perché la vecchia normalità, è ciò che le persone hanno cercato di sfuggire attraverso il processo di formazione di massa . Proprio perché la vecchia normalità era insopportabile, le persone erano sensibili al processo di formazione di massa.

Quello che dovremmo cercare di costruire insieme è una nuova normalità, che non è una nuova normalità tecnocratica o transumanista. Dovremmo mostrare alla gente che ci sono altre opzioni. Ci sono altre opzioni per sfuggire alla vecchia normalità”.

In breve, Desmet raccomanda i seguenti quattro passaggi per liberarsi dalla psicosi della formazione di massa e attuare un cambiamento favorevole una cerchia sociale alla volta:

Continua a parlare Cerca di entrare in contatto con altri che la pensano allo stesso modo Costruire insieme una narrazione di una nuova normalità – da non confondere con la “nuova normalità” che i movimenti transumanisti e tecnocratici stanno cercando di far avanzare – mostrando alle persone che ci sono altre opzioni per sfuggire alla vecchia normalità Attenersi sempre ai principi della resistenza non violenta

L’ultimo passo è importante, perché se usi l’aggressività in qualsiasi forma, anche nel modo in cui parli, sarà solo usata dalle masse come giustificazione del fatto che avevano ragione a opporti a te. La resistenza non violenta è la strategia più efficace quando cerchi di resistere e sfidare la psicosi di formazione di massa che ti circonda.

Come invertire la psicosi da formazione di massa

Sebbene apprezzi profondamente la descrizione di Desmet e Malone di come la cabala sia stata in grado di ingannare la maggior parte della popolazione, questa è la migliore descrizione di come hanno tirato fuori tutto il lavaggio del cervello e la soluzione su come evitarlo direttamente dalla matrice.

Tutti noi abbiamo la capacità di generare la realtà con la nostra mente e questo è ciò che la cabala ha dirottato in modo così efficace. Come mai? Perché mai nella storia dell’umanità sono esistiti gli strumenti per farcela. Prima la radio e poi la TV hanno diffuso il messaggio, ma poi i social media hanno sfruttato l’efficacia del lavaggio del cervello in modo esponenziale.

Consiglierei di guardare questo video alcune volte e di condividerlo con i tuoi amici, in quanto li aiuterà a capire come possiamo riparare il danno. Dobbiamo liberare la nostra mente dal loro dirottamento e usarla per scopi costruttivi, non distruttivi.