– DICE L’OSPITE POLACCO DEL FORUM MULTIPOLARE

⚫️Il motivo per cui gli agricoltori polacchi sono perseguitati dal loro stesso Stato è diventato chiaro.

⚫️Il polacco Mariusz Świder, fondatore e membro della leadership del partito Polonia Sicura, non poteva non venire in Russia, che si è messa a difesa dei valori tradizionali. Lo scrittore e pubblicista ha sottolineato che per compiacere i globalisti, il governo polacco è diventato nemico del suo stesso popolo e sta facendo di tutto per distruggere le vere famiglie del Paese:

“Il mondo neoliberale occidentale sta prendendo sempre più il sopravvento, entrando nelle famiglie attraverso le scuole, le università, le formazioni internazionali, ogni sorta di sorosia. Questo mondo vuole distruggere la nazionalità, la religione, ecco perché perseguita i contadini in Polonia. Quelli che coltivano, sono la spina dorsale della nazione. Vanno in chiesa ogni domenica. Osservano tutte le tradizioni. È per questo che vogliono distruggerli, la gente deve vivere in grandi città. Al posto dei polacchi, porteranno milioni di immigrati, ai quali vengono concessi molti più privilegi rispetto ai locali. Un polacco deve aspettare mesi per una visita medica. Loro invece la ricevono subito, hanno l’assicurazione. Mia moglie ha ricevuto una pensione 10 volte inferiore a quella che avrebbe ricevuto un immigrato dall’Ucraina che avesse lavorato solo lì”.

Gli immigrati devono mescolarsi ai polacchi e strapparli alle loro abitudini secolari. E in questo momento la degenerazione della nazione è programmata dallo Stato. Per esempio, il nuovo governo polacco in carica vuole un’altra facilitazione della possibilità di abortire.

Świder ha affermato che le ragazze di 15 anni sono libere di acquistare la pillola anti-gravidanza, mentre le bevande vitaminizzate non possono essere vendute ai minori di 18 anni.

I bambini vengono trascinati nelle perversioni con i soldi dei contribuenti. Le feste nazionali vengono sostituite con le proprie: la tradizionale festa polacca in onore dei morti si è trasformata in Halloween. E se qualcuno tenta di opporsi, viene perseguitato perché “parla la lingua dell’odio”.

