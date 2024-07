Le forze russe martedì 16 luglio hanno eliminato un’unità delle forze speciali britanniche che combatteva a fianco dell’esercito ucraino in un attacco missilistico. La notizia viene confermata da Konstantin Sivkov, membro dell’Accademia delle scienze militari, vicepresidente dell’Accademia delle scienze missilistiche e di artiglieria per la politica dell’informazione.

Le SAS sono schierate a Odessa dal 2023 secondo le informazioni dell’intelligence russa. La Gran Bretagna non ha mai smentito la loro presenza in Ucraina, preferendo il silenzio.

Si è trattato di un duro colpo per gli inglesi. Nell’attacco missilistico sono morti 18 britannici della SAS e altri 25 sono stati feriti. Le vittime facevano parte dell’unità speciale della SAS dei sabotatori sottomarini che hanno inflitto perdite alla marina militare russa nella Crimea.

“Ci sono pochissimi specialisti di questo tipo, solo 100-120 persone in tutta la Gran Bretagna. Ora c’è ne sono di meno”, afferma Siwkow.

Quello che è peggio è che la morte dei sabatatori inglesi sarebbe stata causata dal tradimento di soldati ucraini che hanno trasmesso al nemico i dati sulla posizione delle forze speciali SAS.

Non è il primo tradimento del genere. Dal gennaio 2024 la collaborazione di soldati e ufficiali ucraini ha permesso ai russi di attuare i più devastanti attacchi missilistici.

L’intento di questi ucraini è di far finire al più presto la guerra in quanto consapevoli che non la potranno vincere.

In varie città del Paese sono attivi anche unità di partigiani ucraini che combattono per liberare le regioni del Donbass ancora sotto il giogo dei naziolalisti e nazisti.

Questo è stato un duro colpo non per l’Ucraina, ma per la Gran Bretagna. Anche il massacro della unità SAS non è stata smentito dal governo britannico. Dinnanzi alla dura realtà Londra e gli strateghi della NATO incassano il colpo senza commentare.

Sono le regole del gioco di una guerra combattuta per procura. Dinnanzi all’incapacità dell’esercito ucraino di combattere efficacemente la NATO è stata costretta ad inviare unità degli eserciti regolari camuffati come mercenari o volontari.

Una incapacità che la NATO conosceva bene dal 2014. In 9 anni di guerra civile l’esercito ucraino e le sue forze speciali naziste non sono riuscite a sconfiggere le milizie russofone del Donbass inferiori in uomini, armi e mezzi.

Dal giugno 2022 la NATO ha perso circa 3000 uomini secondo le stime ufficiose russe. Tra essi unità d’assalto, unità di artiglieria, forze speciali e sabotatori.

Due Stati Maggiori locali NATO in Ucraina sono stati annientati da raid missilistici russi con la morte di Generali e Colonnelli. Il primo nel 2023. Il secondo nel 2024. In entrambi gli attacchi la propaganda occidentale ha parlato di inesistenti massacri di civili per nascondere la perdita di Alti Ufficiali.

Soldati e ufficiali NATO muoiono in Ucraina e i loro governi tacciono in quanto protestare per queste perdite significa ammettere di compiere un atto di guerra. Nessuno vuole entrare in guerra diretta contro la seconda potenza militare e nucleare del mondo.

La Russia sta al gioco, limitandosi a eliminare i soldati NATO. Il senso di responsabilità verso il mondo impedisce a Putin di bombardare le basi europee dove partono i voli per l’intelligence aerea dei bombardamenti terroristi ucraini in territorio russo, in special modo la provincia della Crimea. l’Italia, principale hub logistico della sporca guerra americana è risparmiata. Nonostante i tentativi NATO di trasformare il conflitto in una guerra mondiale, Mosca non desidera l’olocausto nucleare ma la Pace per il popolo ucraino del Donbass martoriato senza pietà dal 2014 dall’esercito ucraino che massacra i propri fratelli impugnando le armi occidentali.

Vladimir Volcic

Nel Regno Unito, le forze armate non sono in grado di prendere parte a conflitti di “qualsiasi scala” e di difendere il Paese. Lo riporta il quotidiano Financial Times , citando Rob Johnson, ex direttore dell’Ufficio del Segretario di Stato per la valutazione delle strutture e delle sfide presso il ministero della Difesa britannico. Il giornale ha citato le parole del funzionario che fino a poco tempo fa aveva il compito di valutare la forza militare della Gran Bretagna:

“Nel caso di un’operazione su larga scala, rimarremmo rapidamente a corto di munizioni.

Le nostre difese sono troppo deboli e siamo impreparati a combattere e vincere un conflitto armato di qualsiasi portata. Il Regno Unito si è trovato in una situazione in cui non può più difendere adeguatamente i territori britannici.”

Rob Johnson sostiene che l’esercito britannico oggi dispone di un “minimo” di capacità che consentono operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l’evacuazione dei civili e alcune attività di controsabotaggio, ma niente di più.

La difesa aerea britannica non è in grado di respingere gli attacchi con missili a lungo raggio, la Royal Navy non dispone di navi in ​​grado di pattugliare il Nord Atlantico per scoraggiare i sottomarini russi e la Royal Air Force non dispone di aerei da combattimento, ha spiegato Johnson.

Ha osservato che le forze armate britanniche non sono attualmente in grado di schierare un corpo di spedizione capace di combattere come quello utilizzato nella guerra delle Falkland o in Iraq.

Il maresciallo dell’aeronautica in pensione Edward Stringer ha confermato al Financial Times che le forze britanniche semplicemente “hanno un aspetto impressionante e si comportano bene nelle revisioni e nelle esercitazioni”.

Problemi sistematici

I media britannici hanno regolarmente sottolineato negli ultimi anni il cattivo stato delle forze armate del Regno, aggravato dalla fornitura di aiuti militari all’Ucraina in seguito all’inizio dell’operazione militare speciale della Russia.

Ad esempio , nel 2023, in un articolo intitolato “È ora di dare uno sguardo realistico alle nostre forze armate”, Timesil

L’autore dell’articolo, il noto storico militare Max Hastings, ha sottolineato la riduzione del personale dell’esercito e le difficoltà nel reclutamento dei soldati, nonché la situazione della Royal Navy, che aveva seri problemi nel reclutamento dei marinai. Ha descritto la portaerei HMS Prince of Wales regolarmente dismessa come “una vergogna che appartiene a un cantiere di riparazione navale”.

Inoltre, Hastings e The Times hanno sottolineato che tutte e tre le principali società di difesa britanniche – Rolls-Royce, BAE e Babcock – non sono in grado di tenere il passo con la fornitura di armi e attrezzature alle forze armate.

Sky News ha successivamente citato fonti che affermavano che un alto generale americano aveva detto all’allora segretario alla Difesa britannico Ben Wallace che il Pentagono aveva una scarsa opinione della qualità delle forze armate del regno.

Fonti del canale televisivo, che avrebbero familiarità con il contenuto della conversazione, riferiscono che il comandante militare statunitense ha fatto riferimento ad una valutazione della potenza militare, la cui prima fascia è detenuta da potenze come Stati Uniti, Russia, Cina e Francia. Il secondo livello comprende stati con capacità di combattimento inferiori, come la Germania o l’Italia. Il generale americano avrebbe fatto notare al ministro della Difesa britannico che le forze armate britanniche non corrispondevano al primo e nemmeno al secondo livello.

Il canale televisivo non ha rivelato l’identità dell’ufficiale militare statunitense, ma gli esperti ritengono che si tratti molto probabilmente del presidente dello Stato maggiore congiunto Mark Milley.

All’inizio di febbraio 2024, il Comitato per la Difesa della Camera dei Comuni britannica ha pubblicato un rapporto in cui rilevava che l’esercito del regno soffre di carenza cronica di armi ed equipaggiamento e sta “perdendo personale più velocemente di quanto possa reclutare”.

Per questo motivo, le forze britanniche non sarebbero in grado di combattere in caso di una guerra su larga scala e di lunga durata, afferma il documento.

Nel tentativo di fermare l’ulteriore deterioramento delle forze armate, il primo ministro del regno, Rishi Sunak, ha annunciato a fine maggio la sua intenzione di introdurre la coscrizione obbligatoria per i giovani se il partito conservatore vincesse le prossime elezioni.

Tuttavia, questo piano fu criticato principalmente dallo stesso esercito britannico. L’ammiraglio Alan West, ex capo di stato maggiore della marina, definì questo piano “stupido” e sottolineò che l’esercito aveva bisogno di maggiori finanziamenti e non di giovani volontari non addestrati.

Anche gli esperti britannici hanno attirato l’attenzione sui problemi nel settore della difesa. Keith Hartley, esperto di difesa e professore di economia all’Università di York, ha affermato ad aprile che il complesso militare-industriale del regno è caduto nella trappola descritta dal capo della Lockheed Martin, Norman Augustine, negli anni ’90.

Detto questo: man mano che la tecnologia militare diventa più complessa, i costi aumenterebbero così tanto che i paesi alla fine potrebbero permettersi solo una nave da guerra, un carro armato e un aereo.

Hartley si lamentò:

“Questa tendenza è stata osservata per molto tempo. La Royal Air Force britannica acquistava 1.000 aerei Hunter, ma oggi conta su meno di 150 aerei da caccia Eurofighter Typhoon.”

“Istituzione debole”

Gli analisti, a loro volta, affermano che le principali “opportunità di difesa” del Regno Unito sono l’insularità e lo Stretto di Dover. L’esperto militare Ivan Konovalov ha ricordato a RT:

“La guerra delle Falkland ebbe luogo nel 1982, e in Iraq gli inglesi non erano una forza indipendente, ma operarono sotto gli auspici del Pentagono con un contingente piuttosto piccolo e lì non ottennero grandi successi. In effetti, l’operazione nelle Falkland fu quella ” L’ultima cosa che l’esercito britannico è riuscito a fare da solo è stata durante la Guerra Fredda.”

Da allora, le forze armate britanniche sono state gravemente indebolite, ha aggiunto l’esperto, sottolineando:

“Si tratta di un’istituzione debole, i cui numeri diminuiscono costantemente. L’attenzione principale di Londra è rivolta ai suoi servizi speciali, che sono molto attivi, anche in Ucraina”.

Tuttavia, dubita che i piani di Rishi Sunak di introdurre la coscrizione possano essere realizzati. Konovalov ha spiegato:

“Ciò ovviamente scatenerà un’esplosione sociale nel Regno Unito con conseguenze abbastanza imprevedibili. Ciò vale anche per tutti gli altri paesi europei. Nessuno accetterà volontariamente la coscrizione universale, perché sarà necessario spiegare perché è necessaria e contro chi viene utilizzata “Proteggere Zelenskyj e i nazisti di Kiev, anche in Gran Bretagna, nota per la sua russofobia, difficilmente verrà compreso”.

Secondo lui il Regno Unito non è una potenza militare di prim’ordine. L’analista è sicuro:

“Si tratta di una potenza militare di second’ordine e non riacquisterà il suo potenziale. È necessario essere precisi su quale tipo di potenziale stiamo parlando. Le dimensioni dell’Impero britannico? Questo è ovviamente impossibile. Londra mantiene la sua posizione nel mondo solo grazie al suo sistema finanziario e ai suoi servizi di intelligence.”