Lavrov sulla Transizione Sistemica Globale in corso

Scritto da Andrew Korybko tramite Substack,

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha elaborato l’approccio del suo paese alla transizione sistemica globale in un’intervista con Rossiyskiaya Gazeta a fine novembre, che ha seguito l’elaborazione della sua grande strategia afro-eurasiatica in un’intervista separata all’inizio di quel mese che è stata analizzata qui . La sua ultima intervista riguardava la necessità di riequilibrare le relazioni economiche dei paesi in via di sviluppo con l’Occidente e ha messo in guardia dal farsi fuorviare dall'”agenda verde”.

Per quanto riguarda il primo, ha ricordato al suo interlocutore come gran parte della ricchezza occidentale derivi da accordi sbilanciati con il Sud del mondo, che viene sfruttato attraverso il neocolonialismo. Ad esempio, solo il 2,6% dei 2,5 miliardi di dollari di aiuti degli Stati Uniti ad Haiti dopo il terremoto del 2010 è arrivato ad aziende e organizzazioni locali, mentre il resto è finito nelle tasche di appaltatori americani. Un’altra statistica schiacciante che ha citato è come i paesi africani ottengano solo il 10% dei profitti dell’industria globale del caffè.

Il FMI e il WTO sono stati politicizzati dall’Occidente per mantenere i paesi in via di sviluppo in una posizione di svantaggio. Nonostante la retorica altisonante di tanto in tanto, l’Occidente deve ancora riformare significativamente queste istituzioni e non lo farà mai volontariamente. “Pertanto, sia noi che le persone che la pensano come noi provenienti dai paesi della maggioranza mondiale crediamo che sia giunto il momento di allineare i principi e il sistema di gestione delle istituzioni di Bretton Woods alla situazione reale dell’economia mondiale”, ha affermato.

Lavrov ha aggiunto che “i ‘sette’ (riferendosi al G7) rappresentano meno di un terzo del PIL mondiale, e gli stati membri dei BRICS il 36 percento”, illustrando così quanto tutto sia diventato ingiusto. È quindi fortemente implicito che i BRICS , compresi i suoi nuovi paesi partner, dovrebbero mettere insieme le loro capacità e coordinare i loro sforzi per realizzare riforme istituzionali attese da tempo. Questo imperativo aggiunge contesto al motivo per cui la Russia ha voluto riprendere le relazioni con il FMI a settembre, come spiegato qui .

Per quanto riguarda la seconda parte dell’approccio russo alla transizione sistemica globale, Lavrov ha spiegato come la tendenza globale verso l’energia verde non dovrebbe avvenire a spese degli investimenti nell’energia tradizionale, il che potrebbe portare a “shock nei mercati energetici e aggravamento del problema della povertà energetica”. Ha anche fortemente lasciato intendere che la visione prevalente sul cambiamento climatico è imprecisa e quindi probabilmente politicizzata. Ecco le sue esatte parole:

Esiste anche una “scuola di pensiero” i cui rappresentanti, utilizzando fatti concreti e in modo molto convincente, dimostrano che il cambiamento climatico è un processo ciclico e, pertanto, l’importanza del fattore antropico nei calcoli dei sostenitori della “lotta contro il cambiamento climatico”, per usare un eufemismo, è notevolmente esagerata”.

Non lo ha detto direttamente, ma l’insinuazione è che l’Occidente sta armando l'”agenda verde”, sia come parte di uno stratagemma per “aggravare il problema della povertà energetica” nel Sud del mondo tramite costi più elevati per l’energia tradizionale, come aveva precedentemente avvertito, sia come strumento di controllo in patria e all’estero. I cinici potrebbero supporre che Lavrov abbia secondi fini nel dare credito a queste preoccupazioni, dal momento che la Russia è una superpotenza energetica, il che potrebbe essere in parte vero, ma vuole anche sventare i piani dei suoi rivali occidentali.

Tornando alla prima parte della sua intervista sulla necessità per i paesi in via di sviluppo di riequilibrare le loro relazioni economiche con l’Occidente, il suo attacco contro l'”agenda verde” promuove quell’obiettivo facendo sì che tali paesi ci pensino due volte prima di conformarsi ciecamente alle richieste dei loro neocolonizzatori su questo tema. Quelli che danno priorità all’energia verde rispetto all’energia tradizionale abbandonano fonti energetiche più affidabili, si rendono dipendenti da quelle inaffidabili e potrebbero quindi prepararsi al disastro.

Se imprevedibili cambiamenti ambientali causano problemi con la generazione di energia eolica, solare e idroelettrica dopo che i paesi in via di sviluppo diventano dipendenti da queste fonti, allora l’Occidente può sfruttare la situazione attraverso aiuti finanziari di emergenza e altre forme di soccorso con vincoli neocoloniali. Ciò riporterebbe quei paesi in via di sviluppo al punto di partenza, invertendo immediatamente qualsiasi progresso precedente che avevano fatto per liberarsi dall’Occidente.

È quindi molto meglio per loro passare molto gradualmente all’energia verde, affidandosi di più al gas naturale nel frattempo, che la Russia ha anche in abbondanza e che Lavrov ha correttamente descritto come “il più pulito di tutti gli idrocarburi”, invece di cambiare radicalmente marcia come vuole l’Occidente. Inoltre, sarebbe anche saggio diversificare la loro produzione energetica attraverso la generazione di energia nucleare, con cui la Russia può anche aiutarli, come spiegato qui . Questo portafoglio sarebbe più efficace per proteggersi dai rischi strategici.

Mettendo insieme tutto, l’approccio della Russia alla transizione sistemica globale, come elaborato da Lavrov, prevede che i paesi in via di sviluppo riformino collettivamente le istituzioni finanziarie esistenti, evitando al contempo la trappola neocoloniale che l’Occidente sta preparando per loro attraverso la sua “agenda energetica verde”. Il primo priverà l’Occidente della ricchezza che estrae da quest’ultimo, accelerando così il loro riequilibrio atteso da tempo, mentre il secondo impedirà qualsiasi seria inversione di tendenza nei progressi che compiono in questo senso.

Ogni riduzione dell’influenza e del potere generale dell’Occidente, causata dal suddetto riequilibrio, andrà a vantaggio della Russia, indebolendo i suoi rivali. Di conseguenza, troveranno più difficile destabilizzare la Russia, scatenare guerre per procura contro di essa e ostacolare la sua grande strategia afro-eurasiatica. Ciò che è buono per il Sud del mondo è quindi naturalmente buono per la Russia, rendendoli quindi ugualmente importanti l’uno per l’altro, e una maggiore consapevolezza di ciò dovrebbe servire ad ampliare ulteriormente i loro legami.