L’auto elettrica è nemica dell’Ambiente. Così l’hanno voluta gli ecologisti.

Il motore elettrico è sì più piccolo ed efficiente e meno inquinante del motore a scoppio, è una tecnologia matura che è stata adottata da quando i tram a cavalli sono stati sostituiti dal tram elettrico. Che ha sempre funzionato con alimentazione a filo, e non con batterie, tecnologia che non è mai maturata. L’imposizione euro- ecologista delle batterie è quello che rende anche il motore elettrico altamente inquinante, come prova dire un sarcastico esperto francese.

“…le auto elettriche sono ecologiche poiché le nostre élite lo hanno deciso. Secondo i siti ufficiali, un’auto elettrica che percorre 200.000 chilometri avrebbe un “impatto di carbonio” due volte inferiore rispetto a un veicolo termico. Da quel momento tutti si doteranno di queste magnifiche batterie su ruote, caricate con un gustoso litio dal peso studiato per un’autonomia finemente calcolata.

E il mondo sarà più bello.

O quasi: sembra infatti che fare 200.000 chilometri con questi mezzi sia piuttosto una sfida, tanto più che al minimo incidente e danneggiamento , la preziosa (capricciosa) batteria può danneggiarsi e porterebbe quindi i mezzi direttamente alla rottamazione, essendo la riparazione di queste macchine apparentemente troppo costosa o troppo rischiosa sia per i meccanici che per gli assicuratori che preferiscono di gran lunga una completa sostituzione del veicolo piuttosto che la sua riparazione…

In ogni caso, è quanto emerge da uno studio della Reuters (che sarà difficile definire clima-scettico) che mostra un’allarmante sovrarappresentazione di veicoli elettrici nelle discariche: piuttosto che riparare queste delicate macchine, e questo, anche quando hanno un basso chilometraggio, le compagnie di assicurazione preferiscono una sostituzione completa, anche se ciò significa aumentare il premio assicurativo del veicolo. C’è da aggiungere anche un vero desiderio tra alcuni produttori che le batterie non siano facilmente sostituibili (lo studio cita Tesla in particolare).

Insomma, l’ecologia applicata alle auto avrà portato alla creazione di auto usa e getta. Quando In ogni caso, per l’ambiente, il clima e tutta la faccenda zero carbonio è comunque un fallimento gigantesco.

Per comprendere appieno la situazione, riassumiamo ciò che sappiamo attualmente su queste magnifiche macchine.

Affinché un veicolo elettrico veda la luce del giorno, come ci hanno spiegato, è necessario estrarre le “terre rare” (che ritroveremo negli elettromagneti utilizzati per i motori elettrici, ad esempio), le stesse che utilizziamo anche negli alternatori delle turbine eoliche e la cui estrazione comporta un costo ambientale abbastanza consistente, le superfici ed i volumi di terreno da trattare diventando rapidamente chilometrici.

Ma ben oltre queste terre rare, è il litio che dovrà essere estratto in grandi quantità per fare le batterie, così come il cobalto (la cui estrazione è eticamente discutibile), oltre che il nichel e il rame per i catodi. . Ciascuno di questi metalli necessita di processi di depurazione e separazione chimica e meccanica particolarmente inquinanti. Ma l’ecologia occidentale non si preoccupa molto dell’ambiente dei lontani paesi di estrazione…

Questa estrazione, questa depurazione, questi assemblaggi tecnici e la progettazione completa di queste batterie richiedono inevitabilmente il consumo di una notevolissima quantità di energia. Questa energia consumata rappresenta tonnellate di anidride carbonica che solo un uso sufficientemente lungo del veicolo può compensare.

Ma non è tutto.

Ogni minuto del suo utilizzo, questa auto elettrica richiederà anche energia prodotta in modo veramente pulito, cosa che accade solo raramente: non sempre è lontana l’energia elettrica utilizzata per caricare la batteria, prodotta dai mulini a vento detti pale eoliche (cha hanno raramente bilancio ecologico positivo: consumano più energia di quella che producono), e specchi magici detti pannelli fotovoltaici (che non possono essere riciclati) a meno che non vogliamo mettere in azione fieri pedalatori che sudano sulle loro biciclette.

Anche in Francia dove l’elettricità è principalmente da nucleare, una parte significativa della produzione proviene da centrali a carbone e gas, ormai divenute tanto più necessarie in particolare per compensare le dolorose intermittenze delle cosiddette energie verdi. Tralasciamo discretamente anche l’idea che l’elettricità prodotta dalle turbine eoliche potrebbe essere sufficiente (anche vagamente) per rifornire un numero realistico di auto elettriche sul territorio nazionale per capire il problema.

In altre parole, anche questa auto elettrica inquinerà durante il suo utilizzo e come spiegato sopra, a meno che non si realizzino un gran numero di chilometri (200.000), il bilancio ecologico dell’auto non sarà quindi quasi mai positivo.

E, peggio ancora, la “redditività ecologica” (la capacità del veicolo di evitare l’emissione di CO2 nell’atmosfera) sarà tanto meno buona quanto prima può verificarsi un incidente nel suo ciclo di vita; prima è, più disastrosa sarà l’impronta di carbonio di questa macchina.

Circolano sul web troppi video di auto o bus elettrici di cui vanno a foco le batterie, impegnando per ore i pompieri, per ignorare l’impronta di carbonio colossale che ognuno di questi incidenti emana nell’ambiente.

Infine, non dimentichiamo il passaggio finale: a fine vita, questa auto elettrica inquinerà ancora di più e molto di più di un’auto termica comparabile.

Non solo il riciclaggio dell’auto stessa è tanto più complicato in quanto mancano le infrastrutture per questo tipo di veicoli (la movimentazione di questi veicoli è pericolosa, il litio nelle batterie può incendiarsi a contatto con l’acqua contenuta nell’aria) , ma inoltre attualmente non esiste un modo semplice per riciclare efficacemente la batteria. Mentre metalli come cobalto, nichel e rame sono abbastanza facilmente recuperabili, la situazione è diversa per il litio, che praticamente non viene affatto recuperato: attualmente non esiste un processo economicamente valido che ne consenta il recupero e il riciclo (e tutto indica che la situazione non cambierà improvvisamente nei prossimi anni).

Si può immaginare che con l’aumento (forzato) della flotta elettrica, il riciclo delle batterie al litio potrebbe diventare economicamente possibile, ma dovranno essere superati molti ostacoli tecnici, che comunque aumentano l’impatto ecologico negativo di questi dispositivi.

Sì, insomma: l’auto elettrica è uno straordinario passo indietro ecologico.

Pensato per aiutare a risolvere il problema del riscaldamento globale, ovvero un non-problema creato per ragioni di controllo politico delle popolazioni , questo tipo di veicolo appare per quello che è: un abominio economico ed ecologico.

Qui sotto, in un a esclusiva DWN, un esperto tedesco di energia parla della sorta di “brrezza” (o psicosi) collettiva che ha preso i tedeschi, ed ha portato alla chiusura delle ultime centrali nucleari senza una vera sostituzione del loro apporto. Qualcosa come l’ideologia Woke o Cancel Culture industriale applicata dall’ ecologismo più fanatico.

L’eliminazione graduale del nucleare rappresenta un punto di svolta epocale, afferma l’esperto di energia Henrik Paulitz. La Germania è minacciata dal tracollo economico e sociale a causa di una transizione energetica progettata in modo errato.

NICOLA DVORAK

Henrik Paulitz: Sì, è davvero da temere. L’opinione pubblica e persino molti attori politici sono a malapena consapevoli del fatto che la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento è stata sempre tenuta presente nel primo dibattito sull’energia nucleare. Sebbene ci fossero speranze di stoccaggio a lungo termine per sistemi eolici e solari in pochi decenni, l’eliminazione graduale del nucleare è stata sempre assicurata con riferimento al parco di centrali elettriche convenzionali esistente, che potrebbe assumere completamente l’approvvigionamento energetico in qualsiasi momento.

Dall’ultimo decennio, tuttavia, la questione della sicurezza dell’approvvigionamento è stata sempre più glorificata. Gran parte della politica, delle ONG, degli insegnanti, dei media e persino della scienza si è scritta e si è convinta di una strana ebbrezza collettiva , dopodiché si potrebbe spegnere qualsiasi centrale elettrica, con più sistemi solari e nuovi parchi eolici l’elettricità arriverà in modo affidabile dalla presa . Un importante politico ha affermato che la rete elettrica è un sistema di stoccaggio e la coalizione del semaforo dà l’impressione che un’economia dell’idrogeno possa essere evocata dall’oggi al domani premendo un pulsante. Progetta con tecnologie che dovrebbero essere “H2-ready” senza che queste già esistano e senza sapere se e quando le enormi quantità di idrogeno e derivati ​​dell’idrogeno potrebbero essere effettivamente rese disponibili.

La disattivazione delle ultime tre centrali nucleari in Germania sta avvenendo in un momento in cui una parte influente dell’élite accademica tedesca si muove mentalmente in un mondo di sogno e fantasia. Questo strato proviene da un’epoca in cui la richiesta di autoriflessione e borsa di studio critica era popolare. Dopo la fortunata “marcia attraverso le istituzioni”, però, non si vuole più saperne troppo di “pensiero critico”, controversi dibattiti tecnici e pluralismo di opinioni. Ti senti critico se segui lo zeitgeist verde. Si “ascolta” la scienza, ma solo se serve questo zeitgeist.

Notizie economiche tedesche: la popolazione la vede allo stesso modo?

Henrik Paulitz: È un po’ diverso per il grande pubblico. Si sospetta che le cose non vadano lisce e possano non andare bene, si sperimenta e si critica un restringimento crescente del corridoio di opinione lecito , si è infastiditi da una politica proibizionista sempre più grossolana, si sperimenta come lo Stato non ci lasci più soli e in libertà, leggi ogni giorno della crisi energetica, senti l’andamento generale dei prezzi e non credi più che questa grande trasformazione costerà solo una pallina di gelato.

Lo si può vedere in un notevole cambiamento di opinione, che probabilmente non è mai avvenuto prima nella Repubblica Federale: dieci anni fa, la maggioranza della popolazione era ancora favorevole all’eliminazione graduale dell’energia nucleare, ma ora più del 70% è favorevole dell’uso continuato dell’energia nucleare.

La maggior parte della popolazione vede come un errore lo spegnimento delle ultime centrali nucleari, eppure viene effettuato in acqua fredda. Ciò si adatta alla dichiarazione del ministro degli Esteri tedesco secondo cui non le importa cosa pensano i suoi elettori. Ciò concorda con il fatto che il 24 giugno 2019 il professor Wolfgang Merkel ha dichiarato all’emittente televisiva pubblica “Phoenix” che l’ulteriore applicazione della politica climatica sarà effettuata da “tecnocrati” e “non sarà più fatta democraticamente”.

Quindi stiamo già vivendo un punto di svolta, nella politica energetica così come nelle forme di opinione politica e decisionale e decisionale.

Notizie economiche tedesche: con Neckarwestheim 2, Isar 2 ed Emsland, scompariranno circa 4,5 gigawatt di elettricità. Come vuole la politica compensare questo brusco fallimento?

Henrik Paulitz: Oltre alle centrali nucleari, i Verdi vorrebbero chiudere anche tutte le centrali a gas. Nei negoziati di coalizione hanno prevalso forze che hanno ritenuto necessario costruire dozzine di ulteriori centrali elettriche a gas. Questo è ciò che dice l’accordo di coalizione. Ma la carta è paziente. Gli investitori possono essere persuasi a costruire nuove centrali elettriche a gas solo con massicci sussidi statali, che dovrebbero essere tenuti in riserva solo per la maggior parte dell’anno. In effetti, non c’è nessuna nuova costruzione. Tuttavia, gli ultimi tre blocchi di centrali nucleari vengono chiusi.

Il principio della speranza serve da compensazione. In particolare, tuttavia, è previsto un cosiddetto approvvigionamento energetico orientato all’offerta, in cui l’elettricità dovrebbe essere disponibile solo nella misura in cui può essere prodotta da sistemi eolici e solari. Tuttavia, il sole non splende di sera e di notte, quando le batterie delle auto elettriche sono cariche e le pompe di calore elettriche dovrebbero produrre il riscaldamento degli ambienti. E se il vento soffia solo moderatamente durante il giorno, allora un’industria elettrificata obbligatoria dovrebbe interrompere la sua produzione. I contatori elettrici digitali hanno lo scopo di spegnere l’elettricità per i consumatori in futuro.

Piani completi per il razionamento dell’elettricità sono in fase di elaborazione presso il Ministero federale dell’Economia. La vecchia promessa che l’elettricità provenga in modo affidabile dalla presa non è più valida. È solo che non viene detto in modo così chiaro. Piuttosto, con il sostegno delle chiese e con l’uso ideologico della guerra in Ucraina, la popolazione è incoraggiata a fare sacrifici. Ci stiamo muovendo verso una “Economia della scarsità di elettricità”, come il titolo del mio libro mette in guardia contro il brutale razionamento dell’elettricità.

Notizie economiche tedesche: il tema della “protezione del clima” ora domina vaste aree della politica. Ironia della sorte, le centrali nucleari “amiche del clima” vengono ora chiuse. Quali sono i rischi del nucleare e quanto è sensata l’uscita basata su di esso?

Henrik Paulitz: Le centrali nucleari più vecchie presentavano punti deboli legati alla sicurezza, ad esempio una mancanza di automazione durante il controllo delle perdite del tubo di riscaldamento del generatore di vapore o di piccole perdite. In un sistema mancava un’attivazione automatizzata del cosiddetto arresto sul lato secondario a 100 K/h. Ci sono stati anche incidenti che hanno portato alla rottura o allo strappo delle linee. Si sono verificati ripetuti danni all’impianto, ma nessun incidente. Questa distinzione non è irrilevante.

Le ultime centrali nucleari tedesche, Neckarwestheim 2, Isar 2 ed Emsland, sono le cosiddette centrali a convoglio. Il loro livello di sicurezza è molto alto, secondo la Federal Reactor Safety Commission “di livello mondiale”. L’operazione ha funzionato senza intoppi per decenni con una disponibilità molto elevata, il che indica l’elevato livello di sicurezza, poiché non si sono verificati quasi più tempi di fermo dovuti a riparazioni. I nuovi concetti di reattore funzionano con un sistema di sicurezza più passivo e in futuro le scorie nucleari potranno essere utilizzate come combustibile.

Alla fine, la valutazione delle tecnologie energetiche è sempre una questione di compromessi. Il ministro federale dell’Economia ha recentemente preso una deliberazione notevole descrivendo il proseguimento del funzionamento delle centrali nucleari ucraine, specialmente nella zona di guerra, come “ok”, mentre gli impianti del convoglio tedesco dovrebbero essere chiusi per motivi di sicurezza.

Secondo i resoconti dei media, Klaus Müller, capo verde della Federal Network Agency, ha dichiarato a gennaio: “Siamo contenti di ogni centrale nucleare collegata alla rete”. speranza di poter importare energia nucleare francese in Germania.

La valutazione del rischio fatta dai verdi è più che strana: le centrali nucleari tedesche sono una “tecnologia ad alto rischio”, mentre allo stesso tempo sperano che i paesi vicini forniscano energia nucleare quando il sole non splende e il vento non soffia. Uno celebra sfacciatamente una presunta eliminazione graduale del nucleare, ma si affida clandestinamente alle importazioni di energia nucleare. La domanda è quanto ancora la popolazione può essere ingannata in questo modo.

Una seria valutazione del rischio include: la Germania, da un lato, può permettersi di riferire a Bruxelles obiettivi di riduzione di CO2 sempre più radicali e, dall’altro, rinunciare all’uso di energia nucleare quasi priva di CO2? Il pubblico tedesco si sta lentamente rendendo conto che questi obiettivi di riduzione di CO2 sono obbligatori e il mancato rispetto diventerà presto estremamente costoso ed estremamente scomodo.

Notizie economiche tedesche: parallelamente all’eliminazione graduale del nucleare, anche la produzione di energia elettrica a carbone viene abbandonata, ma il carbone è ora la fonte di elettricità più importante in Germania.Cosa c’è dietro la recente ripresa della produzione di energia elettrica a carbone?

Henrik Paulitz: Con l’inizio della guerra in Ucraina, il governo del semaforo si è sentito obbligato a ridurre l’acquisto di gas naturale a buon mercato dalla Russia. È stata eliminata la possibilità di compensare l’abbandono del nucleare e del carbone aumentando l’uso di gas naturale a buon mercato. Pertanto, la prima cosa da fare era affidarsi in modo massiccio all’uso del carbone.

Metà del mondo continua a fare affidamento sulla produzione di energia elettrica a carbone. In Cina, ogni settimana vengono collegate alla rete nuove centrali elettriche a carbone, ma questo non è un problema per questo paese industrializzato concorrente in quanto la Cina non si è impegnata per il momento a ridurre le emissioni di CO2. Al contrario, con il beneplacito della cosiddetta comunità mondiale e senza alcuna critica da parte dei radicali protezionisti climatici tedeschi, la Cina si permette di aumentare ulteriormente le emissioni di CO2.

Per la Germania, tuttavia, continuare a produrre energia elettrica dal carbone nell’interesse di un approvvigionamento economico e affidabile si scontra con gli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2. In pratica, questo conflitto di obiettivi può essere risolto solo rinunciando completamente all’uso dell’energia, che probabilmente porterebbe a una vasta deindustrializzazione e impoverimento in Germania.

Notizie economiche tedesche: secondo i piani del governo federale, la Germania dovrebbe essere rifornita di elettricità quasi esclusivamente da energia eolica e solare in un futuro non troppo lontano. Questa trasformazione può avere successo? E se no: perché probabilmente lo sforzo fallirà?

Henrik Paulitz: Dal punto di vista odierno, basare l’intera fornitura di energia sui propri sistemi eolici e solari è senza speranza, in parte a causa delle perdite di conversione dei sistemi di accumulo a lungo termine necessari per questo. Una trasformazione del genere è anche praticamente insostenibile perché si dovrebbe lavorare con innumerevoli strutture parallele o sistemi di backup.Di recente, un sistema estremamente sofisticato con accumulo a breve, medio e lungo termine e sistemi per la generazione di energia elettrica primaria e la riconversione dell’energia elettrica dai gas di stoccaggio viene considerato.

Per ogni chilowattora di energia elettrica non servirebbe più un solo impianto di generazione, ma un sistema multiplo molto complesso. Sarebbe una gigantesca battaglia di materiali usando molte cosiddette terre rare. Il consumo di suolo e la produzione di rifiuti industriali altamente problematici sarebbero giganteschi. Il problema dello smaltimento delle pale eoliche, dei moduli solari e delle batterie è ancora in gran parte irrisolto. Insomma, non è più “piccolo” e nemmeno più “bello”.

Notizie economiche tedesche: dal suo punto di vista, quale scenario si aspetta la Germania – i suoi cittadini e la sua economia – se il governo federale completa costantemente il percorso di politica energetica che ha intrapreso?

Henrik Paulitz: Secondo me, in Germania si parla sempre troppo di belle visioni del futuro. Devi affermare in modo sobrio: questa azienda ha già investito miliardi di tre cifre nella transizione energetica, in questa grande trasformazione, per tre decenni. Quarant’anni fa, la gente in Germania sognava un’imminente economia dell’idrogeno.

E se dai uno sguardo sobrio alla transizione energetica dopo 30 anni, siamo onestamente di fronte a un enorme mucchio di frammenti. Non sappiamo come supereremo il prossimo inverno, non sappiamo fino a che punto avverrà presto il razionamento energetico, non sappiamo quando potrebbe verificarsi un blackout e non sappiamo quanto velocemente il nostro Paese diventerà deindustrializzato e impoverito

E se manteniamo in funzione le centrali a carbone, allora non sappiamo dove trovare i certificati di CO2 che stanno diventando sempre più scarsi e come li pagheremo. In una situazione del genere, penso che sia sbagliato continuare imperterriti sulla strada intrapresa.

Notizie economiche tedesche: Ha l’impressione che i responsabili della “transizione energetica” siano guidati da standard razionali e scientifici, o anche altri fattori giocano un ruolo qui?

Henrik Paulitz: A mio parere, gli standard chiari e la volontà di tenere un dibattito equo e razionale sono andati perduti da tempo. In passato, ad esempio, si è parlato molto degli alti profitti delle industrie dell’energia e del nucleare. Ad essere onesti, le centrali nucleari e le centrali elettriche a carbone hanno finora fornito elettricità sorprendentemente economica. Da quando nell’industria eolica si è cominciato a fare “buoni soldi”, le cose sono diventate stranamente tranquille per quanto riguarda gli alti profitti dell’industria energetica.

Questo doppio standard non fa bene a una società e i costi in costante aumento della transizione energetica sono già difficilmente sostenibili per un’economia, per l’industria, che è in competizione internazionale. Non c’è da stupirsi che ci siano sempre più restrizioni alla produzione e delocalizzazioni dell’industria all’estero.

La questione sociale si porrà in modo del tutto nuovo nei prossimi anni, quando andranno perduti sempre più i posti di lavoro industriali ben retribuiti e le tasse versate dalla media industria per finanziare i dipendenti del settore pubblico. Come finanziare allora il welfare state?

Notizie economiche tedesche: il governo federale sta intervenendo sempre più massicciamente nell’attività economica. Le parole chiave qui sono il divieto dei motori a combustione interna e del riscaldamento a gasolio e gas. Si profila una sorta di economia pianificata “verde”?

Henrik Paulitz: Il livello di regolamentazione aumenta continuamente. I ministeri federali e le loro autorità federali subordinate, così come la tentacolare burocrazia di Bruxelles, sono costantemente impegnati a emanare regolamenti sempre più fini e di più ampia portata.

Un tempo si sarebbe pensato che si fosse ottenuto molto nel settore delle autovetture con il “catalizzatore a tre vie controllato”, ma da allora uno standard Euro si è rincorso all’altro. Ma mai un’auto o qualsiasi altra cosa è abbastanza pulita. Non è sempre abbastanza ampio. La politica ambientale non conosce punti fermi.

Ma non è nemmeno onesta, perché l’Agenzia federale dell’ambiente, ad esempio, non è realmente interessata ad alcune conseguenze ambientali dannose, ad esempio quando si tratta di danni ambientali causati dall’energia eolica e solare. I nuovi risultati della ricerca, ad esempio sull’influenza delle correnti eoliche e sul prosciugamento dei terreni agricoli, sono certamente preoccupanti, ma la politica verde è riluttante ad “ascoltare” la scienza su questo punto.

Sta diventando sempre più evidente che un’economia pianificata verde tentacolare serve in modo molto selettivo interessi particolari, ma non è interessata a preservare il nostro ambiente e il nostro paesaggio culturale in modo ideologicamente libero.

Inoltre, ora ci sono interventi statali draconiani, come i divieti di riscaldamento e le offerte per il riscaldamento di Habeck, ora percepibili dal grande pubblico e anche dai giornalisti dei media mainstream, approvati dall’intera coalizione del semaforo. La popolazione ora sospetta che le spese imminenti per le pompe di calore elettriche, per i sistemi solari e in particolare per le ristrutturazioni edilizie ad alta efficienza energetica non saranno economicamente sostenibili. Gli alloggi stanno diventando decisamente inaccessibili per proprietari e inquilini.

Il governo minaccia con multe draconiane chi non fa pulizia. Se hai dei risparmi, potresti averli principalmente per la previdenza per la vecchiaia e quindi potresti non volerli spendere per una discutibile sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Se “vuoi” rinnovare, potresti non ottenere un prestito in età avanzata. Chiunque riceva credito può essere sopraffatto da interessi e rimborsi, soprattutto se l’inflazione continua o se si perdono posti di lavoro.

La popolazione ha pensato fino in fondo a tutto questo da tempo: i commenti dei lettori su questo argomento e sui social media sono già pieni di voci che esprimono timori che ciò possa portare all’espropriazione di immobili. La nonna si libererà della sua casetta prima del previsto se non riuscirà a pagare tutti i requisiti per la protezione del clima con la sua piccola pensione.

“Non camminerai mai da solo”, dice il cancelliere federale. cosa intende con quello? Lo stato si assumerà quindi ancora più debito dalla Banca centrale europea per attutire il disagio sociale, mentre la classe media dovrebbe pagare tutto da sola? Quindi la BCE sta stampando ancora più denaro, alimentando ancora di più l’inflazione e il debito pubblico? E chi poi alla fine ripaga il debito?

Sono i risparmi, le quote per la previdenza, che si perdono? Sono le proprietà che si perdono per estinguere il debito?

O al contrario: ci sono tutti i divieti di riscaldamento e le ristrutturazioni obbligatorie per il patrimonio edilizio soprattutto perché lo Stato non sa più come far fronte alla crisi debitoria e valutaria senza espropri?

Notizie economiche tedesche: come pensi che dovrebbe essere organizzata la “transizione energetica”? Quali elementi manterresti e quali annulleresti?

Henrik Paulitz: Consiglierei di fare una pausa per ora. Siamo di fronte a uno scempio. È da tempo necessario riesaminare in modo onesto e radicale le questioni e le connessioni tra l’approvvigionamento energetico, la tutela dell’ambiente, il debito pubblico, il sistema monetario, l’inflazione e la crisi bancaria, attingendo anche alle competenze necessarie.

Dobbiamo prima imparare a capire da dove viene la rinnovata tendenza all’eccesso di regolamentazione statale, comprese le richieste di esproprio. Prima di tutto, dobbiamo dare una risposta conclusiva alla domanda su cosa c’entri l’attuale politica climatica con la tutela dell’ambiente e cosa c’entri la politica climatica con il nostro sistema monetario.

Nel settore della politica energetica e ambientale, dobbiamo avere il coraggio di lavorare di nuovo su tutte le questioni fondamentali, per rispondere in modo aperto e possibilmente fondamentalmente nuovo. In effetti, dovremmo ascoltare la scienza, che non è affatto unanime come ci è stato detto negli ultimi anni.

Per quanto riguarda l’azione pratica: il percorso di riduzione delle emissioni di CO2 della Germania difficilmente può essere raggiunto senza sostanziali perdite di prosperità e senza mettere in pericolo l’ordine di base libero e democratico, e dovrebbe quindi essere corretto con urgenza.

Dal momento che siamo entrati in una sostanziale crisi energetica con gli occhi ben aperti, qualsiasi ulteriore arresto delle centrali elettriche che forniscono una produzione affidabile è fuori questione. Il proseguimento del funzionamento delle ultime centrali nucleari non deve essere un tabù anche dopo il 15 aprile.

In generale, noi tedeschi dobbiamo imparare di nuovo a non dire sempre di no a tutto ea cercare sempre l’unico neo.

Henrik Paulitz è il fondatore e capo della Bergstrasse Academy for Resource, Democracy and Peace Research . È autore di diversi libri, tra cui “Economia in carenza di energia – perché è necessaria una correzione della transizione energetica” (2020).

