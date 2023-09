“L’addestramento ricevuto dalla NATO è men che mediocre”

“Gli addestratori NATO ci hanno addestrato male” . I soldati ucraini dicono: se la controffensiva non funziona, è perché l’addestramento che ci ha dato la NATO non è all’altezza”. ottolineano la mancanza di addestramento su droni e mine, sullo smaltimento di ordigni inesplosi e sul combattimento difensivo, nonché la scarsa familiarità dei militari della NATO con la geografia e il paesaggio dell’Ucraina.

Come tutto ciò che è americano , anche l’arte di combattere è sub-prime.

Qui l’interessante articolo di Politico:-

Jamie Dettmer:

La NATO ha commesso un errore nell’addestramento delle unità controffensive dell’Ucraina? Li ha addestrati per il campo di battaglia sbagliato?

Queste domande sono al centro di un furioso dibattito sul perché, dopo tre mesi di estenuanti combattimenti, la controffensiva nel sud-est dell’Ucraina non è ancora riuscita a raggiungere il Mar d’Azov, tagliando il cosiddetto ponte terrestre che collega l’annessa Crimea con territori ucraini meridionali occupati dalla Russia.

Con i progressi faticosamente lenti sul fronte Zaporizhzhia – l’asse principale di tre linee di attacco – ci sono stati molti ripensamenti e generalizzazioni da strateghi da poltrona, distribuendo colpe, identificando passi falsi o evidenziando cose che avrebbero potuto essere fatte meglio.

Ma tra questi, il pensiero più intrigante viene dai soldati in prima linea in Ucraina, o da coloro che sono appena tornati, e accusano la NATO di averli preparati per una battaglia diversa.

Naturalmente, anche l’Ucraina ha dovuto affrontare critiche nelle ultime settimane, con i funzionari militari occidentali che hanno criticato le forze per non aver osservato le tattiche di guerra combinata insegnate dagli istruttori della NATO all’inizio di quest’anno. Il rimprovero più notevole è contenuto nella valutazione del campo di battaglia trapelata a luglio dalla Bundeswehr tedesca, che lamentava che l’esercito ucraino non stava implementando l’addestramento NATO e criticava i comandanti per aver diviso le loro brigate addestrate dall’Occidente in piccole unità di soli 10-30 soldati per attaccare le posizioni nemiche. .

Ma alcuni veterani in prima linea stanno ora ribaltando questa critica, affermando che la NATO li ha preparati per il tipo sbagliato di guerra e che l’addestramento che hanno ricevuto era un miscuglio e preso da manuali che non erano adattati alla realtà del mondo. il terreno in Ucraina. Secondo loro, c’è stato uno scisma evidente tra teoria e pratica, una disconnessione che è costata vite umane.

Tra i critici dell’addestramento della NATO c’è Ryan O’Leary, veterano della guardia nazionale dell’esercito americano da 10 anni, che era in tournée in Afghanistan e Iraq e si è unito alla legione straniera dell’Ucraina pochi giorni dopo l’invasione russa. Al suo arrivo, fu quasi immediatamente inviato con altri volontari americani e britannici per impedire alle unità russe di entrare nella capitale dell’Ucraina da nord.

O’Leary sostiene che l’addestramento per le nuove brigate sarebbe stato migliore se “insegnato da ucraini che hanno sperimentato il combattimento qui e possono portare con sé le dure lezioni che hanno imparato, in modo che altri non le ripetano”.

Sembra che l’addestramento ricevuto dai soldati ucraini fosse basato più su ciò a cui le forze NATO sono state maggiormente abituate negli ultimi anni: la guerra di controinsurrezione, con qualche “spettacolo e soggezione” in stile americano. E mentre gli ucraini elogiano le esercitazioni sulla fanteria di base tattiche, ricognizione e come avvicinarsi al nemico senza essere visti, nonché metodi insegnati per assaltare trincee ed edifici, citano una mancanza di addestramento sulla consapevolezza dei droni e delle mine, sull’eliminazione degli ordigni esplosivi e sul combattimento difensivo.

Quando si tratta di integrare la guerra con i droni e di come sconfiggere i droni nemici, hanno ricevuto scarsi consigli, molto probabilmente perché le forze NATO non hanno ancora raggiunto e adattato il proprio addestramento di fanteria alla tecnologia.

O’Leary è ora comandante di compagnia della 59a Brigata Motorizzata ucraina, che è stata incaricata della ricognizione e dello sgombero delle trincee nella controffensiva nel sud-est. “La NATO dovrebbe concentrarsi sul servizio militare di base: esercitazioni con armi, movimenti, costruzione di LP/Ops [Posti di ascolto/Posti di osservazione], mimetismo, tattiche per piccole unità ed esercitazioni di coesione come esempio”, ha pubblicato sui social media .

E più a nord, in prima linea a Kharkiv, a questa critica fanno eco i soldati della 32a Brigata Meccanizzata Separata , che hanno parlato con il Kyiv Independent. La brigata ha ricevuto solo tre settimane di addestramento dalla NATO in Germania e, pur grata per alcune esercitazioni e attrezzature occidentali, si è lamentata del fatto che gli ufficiali della NATO non capivano la dura realtà della guerra in Ucraina.

“Un fante della NATO sa di essere sostenuto e può avanzare con la certezza che c’è un’alta probabilità che non verrà ucciso o mutilato”, ha detto un soldato di nome Ihor. Lo stile di guerra della NATO richiede massicci attacchi aerei preparatori, sbarramenti di artiglieria e sminamento prima che la fanteria avanzi e, naturalmente, l’esercito ucraino – senza i moderni aerei da guerra, i missili a lungo raggio e le attrezzature per lo sminamento richieste – ha dovuto combattere in un modo molto diverso. modo rispetto a quanto impone la dottrina standard della NATO.

Questo è il motivo per cui, durante la prima fase della controffensiva, l’Ucraina ha subito perdite sostanziali di soldati e mezzi corazzati forniti dall’Occidente, poiché è rimasta impantanata in alcuni dei campi minati più fitti mai visti e ha dovuto passare alla tattica di questa seconda fase di logoramento, utilizzando piccoli unità di fanteria per cercare di trovare vie d’uscita.

Alcuni combattenti ucraini affermano che l’addestramento sarebbe andato meglio se ufficiali e sottufficiali ucraini con esperienza in battaglia e con conoscenza della geografia e del paesaggio locale fossero stati integrati nell’addestramento della NATO – o se ci fosse stata una componente aggiuntiva di intenso addestramento in Ucraina prima del dispiegamento delle reclute.

A causa della loro mancanza di conoscenza del paesaggio, gli addestratori della NATO non considerarono quanta parte dei combattimenti avrebbe coinvolto piccole unità che avrebbero dovuto combattere attraverso fitte file di alberi – proprio come le forze alleate non riuscirono a tenere conto delle siepi della Francia nordoccidentale dopo la Normandia del 1944. atterraggi. Allo stesso modo, sul fronte di Zaporizhzhia – così come in gran parte dell’Ucraina meridionale – gli agronomi sovietici avevano diviso la terra in vasti campi con querce, agrifogli e pioppi piantati tra loro come frangivento.

Attualmente, l’analista militare americano Michael Kofman, direttore del Programma di studi sulla Russia presso il Centro per le analisi navali, è uno dei pochi a pensare ancora che esista “una possibilità realistica che le forze ucraine sfondano le linee russe ”, poiché “lo slancio ha ripreso e la dinamica è leggermente cambiata nelle ultime due settimane. Ma anche lui avverte che la guerra “non è un gioco di società in cui si può giocare d’azzardo e prevedere facilmente i risultati”.

Nel frattempo, altri sono più scettici, accusando, in parte, le aspettative irrealistiche fin dall’inizio, nonché l’avversione al rischio delle potenze occidentali – inclusa l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden – nella fornitura di armi militari avanzate per l’assalto.

Su questo fronte, i funzionari ucraini puntano il dito contro l’Occidente per le loro esitazioni e i ritardi nell’approvazione e nella fornitura degli equipaggiamenti richiesti, soprattutto perché alcune richieste sono state avanzate immediatamente dopo l’invasione. Inoltre si arrabbiano per il pessimismo riguardo alla prospettiva di raggiungere gli obiettivi principali della controffensiva.

Ma è chiaro alla maggior parte degli analisti militari e dei funzionari occidentali che ci stiamo avvicinando alla fine della controffensiva, con poco tempo prima che il tempo cambi. E nonostante la violazione della prima linea difensiva russa a Robotyne alla fine di agosto, la controffensiva non ha modificato molto la posizione complessiva .

Parlando a Praga la settimana scorsa, l’ambasciatore americano presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Michael Carpenter ha ricordato che “molto presto entreremo nella stagione delle piogge e poi nell’inverno”, quando le manovre militari diventeranno più difficili. “Questo”, ha detto , “è il momento cruciale”.

A Mosca hanno costruito un gigantesco museo che si chiama parkpatriot.ru Qui c’è di tutto, e una sezione è dedicata all’OPerazione Speciale, dove stanno esponendo esemplari di tutte le armi occidentali che hanno distrutto, catalogandole per paese di provenienza e caratteristiche tecniche.