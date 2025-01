La UE impone ancora il green – ai poveri

Il ronzio del clima 1. Gli investimenti globali nella transizione energetica hanno superato i 2 trilioni di dollari lo scorso anno, secondo un rapporto Secondo un rapporto di BloombergNEF, lo scorso anno gli investimenti nella transizione energetica a basse emissioni di carbonio sono cresciuti dell’11% , raggiungendo la cifra record di 2,1 trilioni di dollari, trainati dalle energie rinnovabili, dalle reti elettriche, dai trasporti elettrificati e dagli investimenti nell’accumulo di energia. Una vista mostra la diga di Kamares, in Grecia. REUTERS/Alexandros Avramidis 2. Gli agricoltori greci temono che i raccolti si secchino con la scadenza dell’accordo idrico con la Bulgaria Dal 1964, l’acqua proveniente dalle montagne bulgare scorre liberamente lungo il fiume Arda e arriva a 50.000 acri (20.000 ettari) della pianura dell’Evros in Grecia, in base a un accordo di riparazione della Seconda guerra mondiale tra i due Paesi. Ma l’accordo è scaduto lo scorso luglio e non è chiaro se verrà rinnovato, mentre la Bulgaria valuta le proprie esigenze idriche. La situazione evidenzia quanto siano diventate vitali (e precarie) le risorse idriche nell’Europa meridionale, dove il cambiamento climatico ha reso le estati più calde e le piogge meno frequenti. Clicca qui per l’articolo completo di Reuters. 3. Il fondo patrimoniale norvegese continua a investire nelle energie rinnovabili nonostante le battute d’arresto del mercato Il fondo patrimoniale scandinavo, il più grande al mondo con 1,8 trilioni di dollari, continua a impegnarsi nelle energie rinnovabili, affermando che hanno senso nel lungo termine, nonostante i recenti rendimenti negativi. Gli investimenti del fondo in infrastrutture per le energie rinnovabili non quotate, che includono partecipazioni in parchi eolici offshore con Orsted e nel portafoglio di energie rinnovabili della società di servizi spagnola Iberdrola, hanno registrato mercoledì un rendimento negativo del 10% per il 2024. 4. L’iniziativa Mission 300 dovrebbe richiedere 90 miliardi di dollari per colmare il divario elettrico dell’Africa Lanciata dalla Banca Mondiale e dalla Banca Africana per lo Sviluppo ad aprile, l’iniziativa Mission 300 dovrebbe costare 90 miliardi di dollari . L’iniziativa ha ottenuto nuovi impegni per un valore di oltre 8 miliardi di dollari da finanziatori tra cui la Banca Islamica per lo Sviluppo e l’Asia Infrastructure Investment Bank. Metà delle nuove connessioni previste saranno alimentate da reti nazionali già esistenti, hanno affermato i funzionari al summit, mentre l’altra metà proverrà da fonti di energia rinnovabili, tra cui mini-reti eoliche e solari. 5. I manifestanti del Regno Unito per il clima contestano le condanne al carcere in appelli storici Più di una dozzina di attivisti britannici per il clima , condannati a pene detentive comprese tra 15 mesi e cinque anni, hanno presentato ricorso contro le loro condanne, sostenendo che le pene detentive non riflettevano la loro coscienziosa motivazione a protestare con azioni dirette. Gli appelli dei 16 attivisti di Just Stop Oil seguono la repressione dei movimenti di protesta in Gran Bretagna sotto il precedente governo conservatore e in tutta Europa .