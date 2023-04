La transizione energetica :  una fantasia antiumana

Tedesco: "È ufficiale. Riscaldamento a gas e gasolio vietato dal 2024. Il 15% di tedeschi strambi e sognatori hanno prevalso. Ciò ridurrà la temperatura di 0,0003 °C nel 2087." È la truffa perfetta. Quando si renderanno conto che era una truffa, i truffati saranno già morti. pic.twitter.com/9ySyPJwVDJ — Chance ² 🤺 Gardiner 🍊 (@ChanceGardi) March 31, 2023

Scritto da Benjamin Zycher tramite RealClear Wire ,

La “transizione energetica” continua a ricevere fragorosi applausi da tutti i media e i politici asserviti all’Agenda 2030, un esercizio di fantasia del pensiero di gruppo incredibile da vedere . Per coloro che hanno vite reali da vivere e quindi disinteressati alle sciocchezze: la “transizione energetica” è un cambiamento massiccio, totalmente artificiale e politicizzato, dall’energia convenzionale poco costosa (Tabella 1b e qui), affidabile e molto pulita dato il giusto ambiente politico, verso tecnologie energetiche non convenzionali come l’energia eolica e solare. Sono costosi , inaffidabili e profondamente problematici dal punto di vista ambientalein termini di inquinamento da metalli tossici, distruzione della fauna selvatica, uso massiccio e sgradevole del suolo, emissioni di inquinanti convenzionali e, in un contesto più ampio, ampie e inesorabili riduzioni della ricchezza aggregata e quindi della volontà sociale di investire nella protezione ambientale.

Ma i fantasisti sono impermeabili alla realtà, fino a quando i costi enormi, le dislocazioni e le assurdità diventano impossibili da ignorare. ( Testimone , ad esempio , California .) Anche se fanno marcia indietro sulle loro fiduciose affermazioni secondo cui un’economia moderna può essere alimentata con l’equivalente energetico della polvere di fata, sostengono che i problemi emergenti sono poco più che dolori crescenti che accompagnano rigidità a breve termine, e tutto andrà bene con un po’ più di tempo, più sovvenzioni e più pensiero magico.

Eh, no. Gli ostacoli alla “transizione energetica” sono fondamentali – sono causati dalla natura stessa dell’energia non convenzionale – guidati da costi enormi, impossibilità tecniche e ingegneristiche, severi vincoli in termini di input fisici necessari e a livello politico crescente opposizione locale a le strutture energetiche non convenzionali centrali per la “transizione”.

Queste realtà – c’è di nuovo quella parola – sono discusse in dettaglio in un importante articolo recente di Mark P. Mills del Manhattan Institute. Questa breve discussione non può renderle giustizia, ma prima citiamo direttamente Mills:

In queste circostanze, i responsabili politici stanno iniziando a cogliere l’enorme difficoltà di sostituire anche solo una quota del 10% degli idrocarburi globali – la quota fornita dalla Russia – per non parlare dell’impossibilità di cercare di sostituire tutto l’uso di idrocarburi da parte della società con solare, eolico e tecnologie della batteria (SWB). Due decenni di politiche ambiziose e trilioni di dollari di spesa, la maggior parte dei quali per la tecnologia SWB, non hanno prodotto una “transizione energetica” che elimini gli idrocarburi. Indipendentemente dalle motivazioni ispirate dal clima, è una pericolosa illusione credere che spendere ancora di più e più rapidamente lo farà. Le lezioni dell’ultimo decennio chiariscono che le tecnologie SWB non possono essere potenziate nei momenti di bisogno, non sono né intrinsecamente “pulite” né indipendenti dagli idrocarburi e non sono economiche.

Mills chiarisce una serie di dure realtà, tra cui le seguenti:

Le realtà della fisica, dell’ingegneria e dell’economia dei sistemi energetici sono indipendenti da qualsiasi convinzione sul cambiamento climatico.

Europa, Stati Uniti e Canada, Australia e le altre regioni che hanno perseguito reti elettriche con una quota maggiore di elettricità eolica e solare in modo uniforme hanno registrato forti aumenti dei costi dell’elettricità, e anche questo effetto nasconde i costi delle massicce sovvenzioni a carico dei contribuenti.

Costa almeno 30 dollari immagazzinare l’equivalente energetico di un barile di petrolio utilizzando batterie al litio, il che spiega perché le batterie non possono compensare la natura inaffidabile dell’energia eolica e solare anche per giorni, figuriamoci settimane. “Non c’è fisica, per non parlare dell’ingegneria o delle economie di scala” che supererebbe questo svantaggio di costo.

Il solo costo in termini di tempo per ricaricare un veicolo elettrico rende tali veicoli non competitivi, anche a parte i costi delle batterie e altri problemi.

L’Agenzia internazionale per l’energia stima che solo una transizione energetica parziale richiederebbe un aumento delle forniture di litio, grafite, nichel e terre rare rispettivamente del 4.200%, 2.500%, 1.900% e 700% entro il 2040. Questo sconcertante problema di materiali è “inerente alla natura delle tecnologie SWB”, il che significa che il costo dell’energia non convenzionale aumenterà ancora di più.

Tuttavia, le delusioni continuano. Il signor Amos Hochstein, un funzionario del Dipartimento di Stato, ha recentemente testimoniato davanti a una commissione del Senato che “L’imperativo [è] quello di diversificare la dipendenza energetica russa accelerando la transizione verso l’energia pulita” e che “Il modo più efficace per ridurre la domanda di combustibili fossili russi serve a ridurre la dipendenza da tutti i combustibili fossili”.

Capito? Se gli europei riducessero la loro dipendenza dalle forniture inaffidabili di gas naturale russo e aumentassero la loro dipendenza dall’energia non convenzionale ancora più inaffidabile, ne risulterebbe un aumento della “sicurezza energetica” europea. Oh.

Questa è una totale illusione, come Mills dimostra incontrovertibilmente. Ma la Beltway continua nella sua imitazione del mondo di George Orwell , in cui “La guerra è pace, la libertà è schiavitù e l’ignoranza è forza”. La traduzione di “transizione energetica”: “L’energia costosa è economica, l’energia distruttiva per l’ambiente è pulita e la pianificazione centralizzata produrrà l’utopia”. Solo gli sciocchi possono credere a queste cose. Gran parte della Beltway ci crede.

Il fatto interessante è che l’autore

Benjamin Zycher è senior fellow presso l’American Enterprise Institute, la centrale neocon j più virulen6ta all’origine dei 30 anni di guerre americane per Sion. I neocon non condividono la dttatura ecologista.

L’auto eletttrica e molto ecologica….

