La  Senatrice Segre ha ragione

L’Italia è in mano alle orde nazifasciste, come ha dimostrato l’inchiesta di FanPage. la “Sopravvissuta ufficiale all’Olokausto” ha giustamente paura

Come ci ha informato Repubblica:

Segre sui giovani FdI e le derive fasciste e antisemite: “Dovrò essere cacciata ancora dal mio Paese?”

di Zita Dazzi

Può sempre rifugiarsi in Israele. Lì non c’è il nazismo:

L’esercito di Israele spara alla schiena a gente bendata e mandata avanti come dei burattini in un gioco orrendo e disumano In Cisgiordania lo hanno bendato e costretto a scappare. Poi gli hanno sparato alla schiena.

E non c’è FanPage a spiare

Com’è noto gli akhûm, i non-ebrei, gli stranieri, i gentili, per il Talmud, che porta alle estreme conseguenze le premesse contenute nella Torah, non sono semplicemente sottouomini, ma bestie(1) – il loro seme e coito è bestiale(2), sicché nel Midrash Kohêleth (III,18,1) può leggersi: “Il santo e benedetto Iddio ha detto: io non ho inviato alcun profeta agli idolatri, i quali sono chiamati bestiame, come (Giona 4,11) viene detto: inoltre anche molti animali, come io [ne] ho mandati agli Israeliti, i quali sono chiamati uomini, come (Ezechiele 34,31) è detto: voi [siete] uomini”(3). E la parola “akhûm” è costituita dalle iniziali delle espressioni “abhôdhath kôkhâbhîm ûmazzâlôth”, “abhdehê kôkhâbhîm ûmazzâlôth”, ovvero culto o adoratori delle stelle e delle costellazioni (= idoatria, idolatri)(4).

Nessuna corrispondenza, nessun rapporto tra l'”alto” e il “basso”, il cielo e la terra, se non per il tramite di qualche invasato mitomane o di operazioni (cabala et similia) volte, in ogni caso, alla manipolazione, al possesso radicale e al dominio dell’immanente, della morta gora mammonica. Nella quale, massimo loro “trionfo”, siamo ormai tutti imprigionati e dannati, nessuno escluso.

NOTE

(1) Baba meçia,114b.

(2) Kethuboth, 3b, Tôsâphôt; Synhedrin, 74b, Tôsâphôt.

(3) Cfr. Andreas Eisenmenger, Entdektes Judentum. Zeitgemäss überarbeitet und herausgegeben von Dr. Franz Xaver Schieferl, Dresden 1893, p. 298.

(4) Cfr. D. Hoffman, Der Schulchan Aruch un die Rabbinen über das Verhältniss der Juden zu Andersgläubigen, Berlin 1885, pagg. 106 sgg.

L’esperta di diritti delle Nazioni Unite Francesca Albanese descrive il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich come “una mente chiave delle politiche genocide di Israele contro i palestinesi”.

Ma se la Senatrice Segre ha un po’ di paziena e riesce a controllare la sua paura del nazismo antisemita italiano, resti:

Fra pochi mesi vivremo tutti nella società del Mercato Assoluto. DellaLibertà vera. La sta progettando il WEF

Il WEF spinge i piani creare il Mercato dell’ ossigeno

“è un bene scarso, non può essere elargito gratis…e l’acqua nemmeno.”

Durante un dibattito tenutosi a Davos in estate, la relatrice del WEF Lindsay Hooper ha attaccato duramente il grande pubblico perché si aspettava che acqua e ossigeno fossero “illimitati” e “gratuiti”.

Hooper, CEO dell’Institute for Sustainability Leadership dell’Università di Cambridge, ha sostenuto che cibo, acqua e ossigeno sono “forme di capitale naturale” che le élite globali devono mettere “nel bilancio”.

“Non possiamo fare affari su un pianeta morto”, ha avvertito gli altri membri del WEF riuniti per l’evento annuale.

Hooper ha promosso il piano durante il panel intitolato “Understanding Nature’s Ledger”, ossia , Portare la natura nel libro mastro della contaboilità

Nel corso del dibattito, i globalisti hanno sostenuto che ogni aspetto dell’economia dipende dalla natura.

Hanno concluso che per “proteggere” i sistemi naturali, le élite aziendali non elette devono “portare la natura in bilancio”.

“Se vogliamo proteggere i sistemi naturali, una delle soluzioni è quella di portare la natura nel bilancio; portare la natura nei metodi in cui vengono prese le decisioni all’interno delle aziende per attribuirle un valore, per portarla nei meccanismi contabili e finanziari”, ha spiegato Hooper.

Hooper ha avvertito i membri del WEF che gli sforzi per espandere ulteriormente la ricchezza e il potere “non sono sostenibili su un pianeta finito”.

Secondo Hooper, “I modi in cui abbiamo fatto crescere le nostre economie, i nostri modelli di sviluppo economico, hanno avuto un successo incredibile per la prosperità globale.

“Le conseguenze indesiderate degli attuali modelli di crescita semplicemente non sono sostenibili su un pianeta finito”.

Le parole di Hooper riecheggiano quelle del fondatore del WEF, Klaus Schwab.

Durante la plenaria di apertura del Summer Davos di martedì, Schwab ha affermato che ci sono “limiti alla crescita”.

Schwab ha detto alle élite globali che inaugurare l’agenda globalista richiederà che l’umanità sia costretta a “collaborare” con l’organizzazione non eletta, come riportato da Slay News .

Sostiene che la “crescita economica” e un futuro più “pacifico” deriveranno dalla riduzione del numero della popolazione e dall’adozione di innovazioni come l’intelligenza artificiale (AI), utilizzando al tempo stesso l’agenda verde per promuovere il cambiamento politico.