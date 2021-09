La Scuola Quadri Globale di Schwab – 1300 membri al potere

Un scoop di Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Nel 1971 Klaus Schwab ha fondato in Svizzera lo “European Management Forum” (EMF). L’obiettivo originale dell’organizzazione era quello di familiarizzare i leader aziendali europei con i metodi di gestione americani che Schwab aveva appreso alla Harvard Business School nel 1966/67.

L’inizio era promettente. Al primo evento hanno partecipato 444 manager provenienti da 31 paesi. La popolarità è continuata negli anni a venire. C’erano anche ospiti dall’Asia, dall’Africa e dal Sud America, tanto che Schwab ha ribattezzato l’EMF il “World Economic Forum” (WEF) e ha invitato l’elite manageriale ormai globale a una settimana di incontro nella stazione sciistica svizzera di Davos ogni gennaio da anni.

I partecipanti sono venuti a frotte, molti di loro regolarmente. Nella solitudine delle Alpi svizzere eri tra i tuoi simili, potevi scambiare idee, fare rete, progettare strategie di crisi e dare impulsi decisivi al corso dell’economia globale.

L’élite politica si unisce al management internazionale

Il quadro prettamente economico della manifestazione fu presto ampliato. Furono invitati politici di tutto il mondo e nel tempo il WEF iniziò a trasformarsi in un centro di controllo per impostare il corso globale nell’area del cambiamento politico e sociale.

Una delle pietre miliari è stato l’incontro tenutosi nel gennaio 1990 sotto il patrocinio di Klaus Schwab tra l’ultimo presidente del Consiglio dei ministri della DDR, Hans Modrow, e il cancelliere tedesco Helmut Kohl, durante il quale sono state svolte le fasi più importanti in preparazione alla riunificazione tedesca discusso.

Il successivo incontro significativo ebbe luogo nel 1992, quando Nelson Mandela e il presidente sudafricano Frederic Willem de Klerk si incontrarono a Davos due anni dopo la scarcerazione di Mandela per discutere della fine dell’apartheid e del futuro del loro paese.

Nel 1992, con i “Global Leaders of Tomorrow”, ha costituito un’organizzazione che sarebbe diventata una delle reti più importanti di tutte dopo la fine del millennio.

Con circa 1.300 membri, è probabilmente la rete più importante al mondo. Comprende capi di stato e di governo, amministratori delegati delle più grandi società del mondo, membri di famiglie reali e multimiliardari – persone che esercitano un grande potere a causa della loro posizione, della loro proprietà o della loro funzione: il forum dei “Young Global Leaders “, la scuola quadri del World Economic Forum (WEF). Se vuoi sapere chi sta tirando le fila nel nostro mondo, dovresti dare un’occhiata dietro le quinte.

L’ingresso è un trionfo per Klaus Schwab

La visione di Schwab era quella di riunire talenti promettenti della politica e dell’economia non ancora quarantenni, già occupati in posizioni di rilievo e disposti a partecipare anche per un anno a vari corsi e incontri della loro fascia d’età. I candidati stessi hanno fatto domanda per l’adesione al club esclusivo e hanno dovuto sottoporsi a un duro processo di selezione per essere scelti. In cambio, l’opportunità di allacciare importanti contatti con personalità di alto rango provenienti da tutto il mondo e di fare rete con l’élite del futuro ha attirato aderenti.

“La finanza è accessibile solo agli esperti e non è necessario interessarsi alla gente comune perché influisce solo marginalmente sulla vita di tutti i giorni” – è così che ci è stata martellata per decenni. È vero il contrario: in gran parte inosservato dal pubblico, l’industria finanziaria è diventata l’entità più potente del nostro pianeta”.

Con la sua avvincente rappresentazione delle macchinazioni e degli attori nel settore finanziario, Ernst Wolff sottolinea ancora una volta la sua preoccupazione principale: porre fine al dominio di un’élite prepotente la cui avidità sta distruggendo i nostri mezzi di sussistenza e mettendo in pericolo il nostro futuro.

Il primo anno, la classe 1993, fu un clamoroso successo per Schwab. I membri più noti di oggi di questa classe includono il fondatore di Microsoft Bill Gates, il capo della Banca Mondiale e consigliere presidenziale degli Stati Uniti Larry Summer e gli ultimi capi di governo Angela Merkel, Nikolas Sarkozy, Tony Blair, Gordon Brown, Viktor Orbán e José Maria Aznar. Tra i partecipanti tedeschi ci sono i politici dell’FDP Sabine Leutheusser e Wolfgang Kubicki, nonché il futuro ministro della famiglia CDU Claudia Nolte.

Numerosi nomi colorati del mondo degli affari e della politica compaiono anche nelle graduatorie delle classi successive. La classe 1994 includeva Benazir Bhutto (primo ministro del Pakistan dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1996). La classe 1995 includeva Steve Ballmer (CEO di Microsoft) e Jean-Claude Juncker, che in seguito divenne il capo della Commissione Europea. Nelle classi del 1997 e del 1998 ci sono numerosi altri nomi di spicco, tra cui il defunto presidente del partito FDP ed ex ministro, Guido Westerwelle, e il capo di Amazon Jeff Bezos.

Il gruppo target viene sistematicamente ampliato

Nella seconda metà degli anni ’90, Klaus Schwab ha apportato alcune modifiche. Da quel momento in poi, la fucina dei quadri accettò non solo candidati provenienti da affari e politica, ma anche da altri settori come la scienza, i media, l’alta nobiltà, lo spettacolo, lo sport e da ONG attive a livello internazionale. Alcuni nomi noti tra questi erano la star di Hollywood Jodie Foster [chi si rivede!] l’economista Richard Werner e la presentatrice televisiva tedesca Sandra Maischberger.

Nel 2005 al forum è stato dato un nuovo nome. D’ora in poi si chiama “Young Global Leaders” e recluta solo nella fascia di età inferiore ai trentotto anni, ma con intensità doppia. I grandi della Formula 1 Nico Rosberg e Michael Schumacher, il sette volte vincitore del Tour de France Lance Armstrong e la pop star Bono sono stati portati a bordo così come il cinese Jack Ma, l’attuale presidente della Bundesbank Jens Weidmann, l’attuale ministro della salute tedesco Jens Spahn e l’attuale presidente francese Emmanuel Macron. Appare anche Matteo Renzi (corso 2012)



Nel 2014, l’ex ministro tedesco della sanità e degli esteri, presidente dell’FDP e vice cancelliere Philip Rösler è stato nominato amministratore delegato della sede di Ginevra, dove ha tirato le fila come braccio destro di Klaus Schwab fino al 2017, prima di entrare nella grande società cinese HNA .

Il fatto che Annalena Baerbock, che appartiene alla classe del 2020 di Schwab, sia sistematicamente costruita oggi come candidata a cancelliere mostra, da un lato, quanto sia grande l’influenza dei “Young Global Leaders”, e dall’altro , quanto velocemente l’organizzazione reagisce oggi ai cambiamenti politici. Il programma è durato ormai cinque anni. Quindi, se Baerbock farà effettivamente il salto alla Cancelleria, avrebbe comunque trascorso tre anni nella formazione del WEF.

La gioventù sta diventando sempre più importante

Quanto bene Klaus Schwab sia in grado di rispondere alle tendenze globali e di utilizzarle per sé e per la sua clientela è stato dimostrato nel 2012 quando ha creato i “Global Shapers” oltre ai Global Young Leaders. Questa è un’associazione un po’ più libera di potenziali futuri leader che devono avere meno di trent’anni e che sono anche preparati per il loro futuro ruolo ai vertici del mondo attraverso regolari eventi di formazione organizzati dal WEF.

La fondazione di questa organizzazione è stata avviata dagli eventi della Primavera Araba del 2011, le cui proteste sono state in gran parte portate avanti da giovanissimi e che hanno reso il mondo consapevole che metà della popolazione mondiale ha ormai meno di 25 anni e che la popolazione africana anche il 70% è composto da persone sotto i trent’anni.

Per l’élite di Davos era chiaro in quel momento: questo cambiamento demografico e le sue conseguenze rappresentano una sfida a cui bisogna reagire e che deve essere affrontata tatticamente e strategicamente. Questo è esattamente ciò che ha fatto Klaus Schwab con i “Global Shapers”. L’organizzazione ora comprende una vasta rete di circa diecimila giovani in tutto il mondo ed è ancorata in 428 città in 148 paesi.

Il “Grande Reset” è stato preparato meticolosamente

Molti osservatori politici si sono chiesti perché Klaus Schwab, sconosciuto alla maggior parte delle persone fino ad allora, sia salito sotto i riflettori dell’opinione pubblica in modo provocatorio nel 2020.

Con il suo impegno per il “Grande Reset” e il libro omonimo, divenuto da allora un bestseller internazionale, ha rivelato al mondo che, ai suoi occhi, la crisi del Covidd offre una “finestra di opportunità”, per rimodellare il mondo da zero.

Il fatto che l’approccio di Schwab non sia stato affatto avventato diventa chiaro quando si guarda a chi esattamente dovrebbe eseguire questo ripristino. Nella sola Germania, Angela Merkel, Annalena Baerbock, il “verde” in ascesa Cem Özdemir, il ministro della Sanità e CDU Jens Spahn, il FDP in ascesa e medico Philipp Rösler (che ora è nel consiglio di sorveglianza di Siemens Healthineers),il vice-presidente del Bundestag Wolfgang Kubicki (la cui influenza nell’FDP è cresciuta in modo significativo) e il capo della Bundesbank Jens Weidmann sono numerosi posizioni cruciali nel mondo degli affari e della politica persone sedute dalla fucina di gestione del WEF.

Se poi si considera che il consiglio di sorveglianza del WEF comprende persone come Larry Fink, la cui società BlackRock gestisce 9 trilioni di dollari di asset, o Kristalina Georgiewa, a capo del FMI e quindi la più potente organizzazione finanziaria globale, allora si sa: The Great Reset continuerà a essere promosso con tutte forze (che sono enormi) e Klaus Schwab continuerà a svolgere il suo ruolo in futuro – come trascinatore di sfondo e eminenza grigia dell’élite globale.

