La scuola per dittatori di Covid di Klaus Schwab

L’economista Ernst Wolff ritiene che un’alleanza nascosta di leader politici e aziendali stia sfruttando la pandemia con l’obiettivo di far crollare le economie nazionali e introdurre una valuta digitale globale.

Com’è possibile che più di 190 governi di tutto il mondo abbiano finito per affrontare la pandemia di COVID-19 quasi esattamente allo stesso modo, con lockdown, obblighi di mascherine e tessere vaccinali ormai all’ordine del giorno ovunque?

La risposta potrebbe risiedere nella scuola dei Young Global Leaders, che è stata fondata e gestita da Klaus Schwab del World Economic Forum, e che molti dei leader politici e aziendali di spicco di oggi hanno attraversato nel loro percorso verso l’alto.

L’economista, giornalista e autore tedesco Ernst Wolff ha rivelato alcuni fatti sulla scuola “Young Global Leaders” di Schwab che sono rilevanti per comprendere gli eventi mondiali durante la pandemia in un video del podcast del Comitato tedesco Corona.

Mentre Wolff è principalmente conosciuto come un critico del sistema finanziario globalista, recentemente si è concentrato sul portare alla luce la sua visione dell’agenda nascosta dietro le misure anti-Covid, che vengono attuate in tutto il mondo.

Inizi misteriosi

La storia inizia con il World Economic Forum (WEF), una ONG fondata da Klaus Schwab, economista e ingegnere meccanico tedesco, in Svizzera nel 1971, quando aveva solo 32 anni.

Il WEF è principalmente noto al pubblico per le conferenze annuali che si tengono a Davos, in Svizzera, ogni gennaio, con l’obiettivo di riunire i leader politici e gli imprenditori di tutto il mondo per discutere i problemi del giorno.

Oggi è una delle reti più importanti al mondo per l’élite di potere globalista, essendo finanziata da circa mille multinazionali.

Il WEF, originariamente chiamato European Management Forum fino al 1987, riuscì a riunire 440 dirigenti di 31 nazioni già nella sua prima riunione nel febbraio 1971, il che, come sottolinea Wolff, fu un risultato inaspettato per uno come Schwab, che aveva pochissima esperienza internazionale o professionale prima di tale evento.

Wolff ritiene che la ragione possa essere riconducibile ai contatti che Schwab ebbe durante la sua formazione universitaria, incluso lo studio con niente meno che l’ex consigliere di sicurezza nazionale e segretario di stato Henry Kissinger.

Wolff sottolinea anche che mentre Schwab era lì, la Harvard Business School stava progettando un proprio forum di gestione, ed è possibile che Harvard abbia finito per delegare a lui il compito di organizzarlo.

Il Forum inizialmente ha riunito solo persone del campo economico, ma in poco tempo ha iniziato ad attrarre politici, personaggi di spicco dei media (inclusi BBC e CNN ) e persino celebrità.

Una delle pietre miliari fu l’incontro tenutosi nel gennaio 1990 sotto gli auspici di Klaus Schwab tra l’ultimo presidente del Consiglio dei ministri della RDT, Hans Modrow, e il cancelliere tedesco Helmut Kohl, in cui furono discussi i passi più importanti per preparare la riunificazione tedesca.

Il successivo incontro significativo ebbe luogo nel 1992, quando Nelson Mandela e il presidente sudafricano Frederic Willem de Klerk si sedettero a Davos due anni dopo il rilascio di Mandela dalla prigione per discutere la fine dell’apartheid e il futuro del loro paese.

I giovani leader globali di Schwab: incubatore del grande reset?

Nel 1992 Schwab aveva creato un’istituzione parallela, la scuola Global Leaders for Tomorrow, che fu rinominata Young Global Leaders nel 2004.

I partecipanti alla scuola devono fare domanda di ammissione e sono poi sottoposti a un rigoroso processo di selezione.

Tra i membri della prima classe della scuola nel 1992 c’erano già molti personaggi che sono diventati importanti politici liberali, come Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e Tony Blair.

Attualmente sono circa 1.300 membri diplomati di questa scuola, e la lista degli “alumni ” include diversi nomi di coloro che sono diventati leader delle istituzioni sanitarie delle loro rispettive nazioni.

Quattro di loro sono ex e attuali ministri della salute per la Germania, tra cui Jens Spahn, che è ministro federale della salute dal 2018.

Philipp Rösler, che è stato ministro della salute dal 2009 al 2011, è stato nominato direttore generale del WEF da Schwab nel 2014.

Altri nomi importanti nell’elenco della scuola sono Jacinda Ardern, il Primo Ministro della Nuova Zelanda le cui rigorose misure di chiusura sono state elogiate dalle autorità sanitarie globali; Emmanuel Macron, il presidente della Francia; Sebastian Kurz, che è stato fino a poco tempo Cancelliere dell’Austria; Viktor Orbán, Primo Ministro dell’Ungheria; Jean-Claude Juncker, ex Primo Ministro del Lussemburgo e Presidente della Commissione Europea; e Annalena Baerbock, la leader dei Verdi tedeschi che è stata la prima candidata alla cancelliera del partito alle elezioni federali di quest’anno e che è ancora in corsa per essere il successore della Merkel.

Troviamo anche il governatore della California Gavin Newsom nella lista, che è stato selezionato per la classe del 2005, così come l’ex candidato presidenziale e attuale segretario ai trasporti degli Stati Uniti Peter Buttigieg, che è un alunno molto recente.

Gavin Newsom, classe dei giovani leader globali del 2005.

Peter Buttigieg, Classe Giovani Leader Globali del 2019.

Ma l’elenco degli alunni della scuola non è limitato ai leader politici.

Troviamo anche molti dei capitani dell’industria privata lì, tra cui Bill Gates di Microsoft, Jeff Bezos di Amazon, Richard Branson di Virgin e Chelsea Clinton della Clinton Foundation.

Ancora una volta, tutti hanno espresso sostegno alla risposta globale alla pandemia e molti hanno ottenuto notevoli profitti a seguito delle misure.

Jeff Bezos, Global Leaders for Tomorrow Classe del 1998.

Wolff crede che le persone dietro il WEF e la scuola Global Leaders siano quelle che determinano veramente chi diventeranno leader politici, anche se sottolinea che non crede che Schwab stesso sia colui che prende queste decisioni, ma sia semplicemente un facilitatore.

Sottolinea inoltre che gli alunni della scuola includono non solo americani ed europei, ma anche persone provenienti da Asia, Africa e Sud America, indicando che la sua portata è davvero mondiale.

Alcuni nomi e compagni di classe Angela Merkel (1993) e Bill Gates (1993), Sarkozy (1993), Bono (1993), Viktor Orban (1993) Tony Blair (1993), Christian Lacroix (1993), Jean Claude Juncker (1995), Jeff Bezos (1998), Jodie Foster (1999), Jack Ma (2001), Cem Özdemir (2002), Maischberger (2002), J. K. Rowling (2002), Matteo Renzi tra i ‘global leaders’ del 2012, Chelsea Clinton (2013), Macron (2016) Jens Spahn (2016), Sebastian Kurz (2016), Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergei Brin, Jacinda Ardern e migliaia di altri…

Nel 2012, Schwab e il WEF hanno fondato un’altra istituzione, la “Global Shapers Community”, che riunisce coloro che hanno un potenziale di leadership da tutto il mondo e che hanno meno di 30 anni.

Circa 10.000 partecipanti sono passati attraverso questo programma fino ad oggi, e tengono regolarmente riunioni in 400 città.

Wolff crede che sia ancora un altro banco di prova in cui i futuri leader politici vengono selezionati, controllati e preparati prima di essere posizionati nell’apparato politico mondiale.

Ernst Wolff

Wolff sottolinea che pochissimi diplomati della scuola Global Leaders lo elencano nei loro CV.

Dice di averlo visto elencato solo su uno: quello dell’economista tedesco Richard Werner, noto critico dell’establishment.

Wolff suggerisce che la scuola sembra voler includere anche i critici del sistema tra i suoi ranghi, poiché un altro nome tra i suoi laureati è Gregor Hackmack, il capo tedesco di Change.org, che era nella sua classe del 2010.

Wolff crede che questo sia dovuto al fatto che l’organizzazione vuole presentarsi come equa ed equilibrata, sebbene voglia anche assicurarsi che i suoi critici siano un’opposizione controllata.

Un’altra cosa che accomuna i laureati Global Leaders è che la maggior parte di loro ha curriculum molto scarsi a parte la partecipazione al programma prima di essere elevata a posizioni di potere, il che potrebbe indicare che è il loro legame con le istituzioni di Schwab il fattore decisivo fattore nel lancio delle loro carriere.

Ciò è più evidente quando gli alunni della scuola vengono interrogati pubblicamente su questioni di cui non sono stati istruiti a parlare in anticipo e le loro lotte per trovare risposte sono spesso abbastanza evidenti.

Wolff sostiene che i loro ruoli sono solo di fungere da portavoce per i punti di discussione che coloro che sono nell’ombra dietro di loro vogliono che siano discussi nel dibattito pubblico.

Gli Yes Men in Action di Schwab

Visto il crescente malcontento per le misure anti-Covid messe in pratica dai diplomati della scuola che ora sono leader nazionali, Wolff ritiene possibile che queste persone siano state selezionate per la loro volontà di fare quello che gli viene detto, e che siano state impostate fino a fallire affinché il successivo contraccolpo possa essere sfruttato per giustificare la creazione di una nuova forma di governo globale.

Wolff osserva infatti che i politici con personalità uniche e punti di vista forti e originali sono diventati rari e che il carattere distintivo dei leader nazionali degli ultimi 30 anni è stata la loro mitezza e adesione a una rigida linea globalista dettata dall’alto.

Ciò è stato particolarmente evidente nella risposta della maggior parte dei paesi alla pandemia.

Determinare esattamente come funziona la scuola è difficile, ma Wolff è riuscito a imparare qualcosa al riguardo.

Nei primi anni della scuola, ha coinvolto i membri di ogni classe che si sono incontrati più volte nel corso dell’anno, inclusa una sessione di “formazione esecutiva” di dieci giorni presso la Harvard Business School.

Wolff crede che, incontrando i loro compagni di classe e diventando parte di una rete più ampia, i laureati stabiliscano contatti su cui fare affidamento nelle loro carriere successive.

Oggi, il programma della scuola comprende corsi offerti della durata di cinque anni a intervalli irregolari, che in alcuni casi possono sovrapporsi agli inizi della carriera politica o professionale di alcuni dei suoi partecipanti, il che significa che faranno visite regolari a Davos.

Emmanuel Macron e Peter Buttigieg, ad esempio, sono stati selezionati per la scuola meno di cinque anni fa.

Una rete mondiale di ricchezza e influenza

I diplomati della scuola Young Global Leaders, e prima ancora di Global Leaders for Tomorrow, si trovano molto bene in quanto hanno accesso alla rete di contatti del WEF.

L’attuale consiglio di amministrazione del WEF comprende luminari come Christine Lagarde, ex amministratore delegato del Fondo monetario internazionale e attuale presidente della Banca centrale europea; la regina Rania di Giordania, classificata da Forbes come una delle 100 donne più potenti del mondo; e Larry Fink, CEO di BlackRock, la più grande società di gestione degli investimenti a livello internazionale e che gestisce circa 9 trilioni di dollari all’anno.

Tracciando le connessioni tra i diplomati della scuola, Wolff afferma che si può vedere che continuano a fare affidamento l’uno sull’altro per il supporto delle loro iniziative molto tempo dopo aver partecipato ai programmi Global Leaders.

Wolff crede che molte università d’élite svolgano un ruolo nel processo determinato dal WEF e che non dovrebbero più essere viste come operanti al di fuori dei campi della politica e dell’economia.

Cita l’esempio della Harvard Business School, che riceve milioni di dollari dai donatori ogni anno, e della Harvard School of Public Health, che è stata ribattezzata Harvard TH Chan School of Public Health dopo aver ricevuto 350 milioni di dollari dal miliardario nato ad Hong Kong Gerald Chan.

Lo stesso vale per la Johns Hopkins School of Public Health, che è diventata la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dopo che il magnate dei media Michael Bloomberg ha donato $ 1,8 miliardi alla scuola nel 2018.

Wolff afferma che l’influenza del WEF va ben oltre coloro che sono passati attraverso i programmi Global Leaders e Global Shapers, tuttavia, poiché il numero di persone che partecipano alle conferenze annuali di Davos è molto più grande di quanto molti sospettano; ricorda di essere stato informato che ogni anno circa 1.500 jet privati ​​portano partecipanti all’evento, sovraccaricando gli aeroporti svizzeri.

L’alleanza tra grandi imprese e governo

L’obiettivo principale delle attività del WEF, secondo Wolff, è facilitare e promuovere la cooperazione di alto livello tra le grandi imprese ei governi nazionali, cosa che stiamo già vedendo accadere.

Viviane Fischer, un’altra partecipante al Comitato Corona podcast, sottolinea che la società con sede in Gran Bretagna Serco tratta i migranti per conto del governo britannico e gestisce anche le carceri di tutto il mondo, tra le sue molte altre attività.

Anche la portata internazionale dell’industria farmaceutica è notevole: Wolff afferma che l’alunno dei Global Leaders Bill Gates, ad esempio, aveva da tempo fatto affari con Pfizer, uno dei principali produttori dei controversi vaccini anti-Covid mRNA, attraverso le iniziative di salute pubblica della sua Bill and Melinda Gates Foundation in Africa da molto prima che iniziasse la pandemia.

Forse non a caso, Gates è diventato uno dei principali sostenitori dei lockdown e dei vaccini contro il Covid da quando sono diventati disponibili, e il Wall Street Journal ha riferito che la sua Fondazione ha guadagnato circa 200 miliardi di dollari in “benefici sociali” dalla distribuzione di vaccini. prima ancora che la pandemia fosse iniziata.

Si può solo immaginare quali siano oggi i profitti del vaccino.

Anche la tecnologia digitale, che ora è onnipresente, sta svolgendo un ruolo di primo piano nei progetti globali dell’élite.

Wolff sottolinea che BlackRock, gestito dall’allievo di Global Leaders Larry Fink, è attualmente il più grande consulente delle banche centrali del mondo e raccoglie dati sul sistema finanziario mondiale da più di 30 anni, e ha senza dubbio una maggiore comprensione di come il sistema funziona rispetto alle stesse banche centrali.

Uno degli obiettivi delle attuali politiche perseguite da molti governi, secondo Wolff, è distruggere le attività dei piccoli e medi imprenditori in modo che le multinazionali con sede negli Stati Uniti e in Cina possano monopolizzare gli affari ovunque.

Amazon, che è stata guidata fino a poco tempo fa dall’allievo di Global Leaders Jeff Bezos, in particolare ha realizzato enormi profitti a seguito delle misure di chiusura che hanno devastato la classe media.

Wolff sostiene che l’obiettivo finale di questo dominio delle grandi piattaforme è vedere l’introduzione della valuta bancaria digitale.

Proprio nei mesi scorsi, l’International Finance Forum cinese, simile al WEF, ha proposto l’introduzione dello yuan digitale, che potrebbe a sua volta essere internazionalizzato dalla rete valutaria basata su blockchain Diem.

È interessante notare che Diem è il successore di Libra, una criptovaluta annunciata per la prima volta da Facebook di Mark Zuckerberg, indicando che una valuta globale che trascenderà il potere del dollaro o dello yuan e gestita attraverso la cooperazione di cinesi, europei e americani reti di imprese, è attualmente in discussione.

Il consiglio di sorveglianza dell’International Finance Forum include nomi come Christine Lagarde del WEF; Jean-Claude Trichet, l’ex presidente della Banca centrale europea; e Horst Köhler, l’ex capo del Fondo monetario internazionale.

Wolff spiega inoltre che i lockdown e i successivi salvataggi che sono stati visti in tutto il mondo negli ultimi due anni hanno lasciato molte nazioni sull’orlo della bancarotta.

Per evitare una catastrofe economica, i governi del mondo hanno fatto ricorso a 650 miliardi di diritti speciali di prelievo, o DSP, che sono riserve supplementari di valuta estera gestite dal Fondo monetario internazionale.

Quando questi alla fine arriveranno, lascerà questi stessi governi in gravi difficoltà, motivo per cui potrebbe essere che l’introduzione della valuta digitale sia diventata una priorità improvvisa – e questo potrebbe essere stato lo scopo nascosto dei lockdown da sempre.

Wolff afferma che due paesi europei sono già pronti a iniziare a utilizzare la valuta digitale: Svezia e Svizzera.

Forse non a caso, la Svezia non ha praticamente avuto restrizioni di chiusure a causa della pandemia e la Svizzera ha adottato solo misure molto leggere.

Wolff ritiene che la ragione di ciò potrebbe essere che i due paesi non avevano bisogno di far crollare le loro economie attraverso misure di blocco perché erano già pronti a iniziare a utilizzare la valuta digitale prima dell’inizio della pandemia.

Sostiene che potrebbe essere in preparazione un nuovo ciclo di chiusure che sfiancherà per sempre le economie mondiali, portando a una massiccia disoccupazione e, a sua volta, all’introduzione del reddito di base universale e all’uso di una valuta digitale gestita da una banca centrale.

Questa valuta potrebbe essere soggetta a restrizioni.

Inoltre, Wolff indica che l’inflazione attualmente osservata in tutto il mondo è una conseguenza inevitabile del fatto che i governi nazionali, dopo aver preso prestiti dalle banche centrali, hanno introdotto circa 20 trilioni di dollari nell’economia globale in meno di due anni.

Mentre i precedenti salvataggi erano diretti ai mercati, quest’ultimo round è andato alla gente comune e, di conseguenza, questo sta facendo salire i prezzi dei prodotti per i quali la gente comune spende i propri soldi, come il cibo.

La democrazia è stata cancellata

La conclusione ultima che si deve trarre da tutto ciò, secondo Wolff, è che la democrazia come la conoscevamo è stata silenziosamente cancellata e che, sebbene nei nostri paesi si stia mantenendo l’apparenza di processi democratici, il fatto è che un esame di come la governance in tutto il mondo funziona oggi mostra che un’élite di individui super-ricchi e potenti controlla efficacemente tutto ciò che accade in politica, come è stato particolarmente evidente in relazione alla risposta alla pandemia.

Il modo migliore per combattere i loro progetti, dice Wolff, è semplicemente educare le persone su ciò che sta accadendo e far loro capire che la narrativa del “virus super pericoloso” è una bugia progettata per manipolarli e farli accettare le cose che vanno contro i propri interessi.

Se anche il 10% dei comuni cittadini ne venisse a conoscenza e decidesse di agire, potrebbe vanificare i piani dell’élite e forse aprire una finestra affinché i cittadini comuni possano riprendere il controllo sui propri destini.

Video intervista

Ernst Wolff è intervistato in questa serie di video dal Dr. Reiner Fuellmich, un avvocato e politico tedesco che ospita un podcast chiamato Corona Ausschuss (Comitato Corona), che esamina in modo critico la risposta del governo tedesco alla pandemia.

Questi video sono presi da uno dei loro podcast.

Nella chat di gruppo ci sono anche Viviane Fischer, un avvocato d’affari ed economista con sede a Berlino che partecipa regolarmente al Comitato Corona ; e Wolfgang Wodarg, un ex membro del parlamento tedesco per il Partito socialdemocratico che si è espresso apertamente nell’opporsi alle misure di blocco e vaccinazione del governo tedesco.

Parte prima

https://rumble.com/vp04l4-exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-part-.html

Parte seconda

https://rumble.com/vp04ly-exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-part-.html

Parte terza

https://rumble.com/vp04o6-exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-part-.html

Questo è un riassunto di tre articoli uno a firma del Michael Lord e due dell’editorialista di DWN Ernst Wolff apparsi su siti diversi:

https://rairfoundation.com/exposed-klaus-schwabs-school-for-covid-dictators-plan-for-great-reset-videos/

https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/i-leader-mondiali-sono-addestrati-al-wef-il-centro-di-formazione-di-klaus-schwab/

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/513721/Deutschlands-Eliten-erhalten-Ausbildung-beim-WEF-Die-Kaderschmiede-des-Klaus-Schwab