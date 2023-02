La rivolta degli inglesi – cadrà il governo del miliardario Sunak?

Oriental Rieview

Un’ondata di proteste ha attraversato la Gran Bretagna che sta danneggiando l’economia e potrebbe spazzare via i membri del governo guidati da Rishi Sunak. Sempre più persone nel Regno Unito esprimono la loro insoddisfazione per le azioni del nuovo primo ministro, dubitando della sua capacità di trovare una via d’uscita dall’impasse economica in cui è caduto il Paese.

Gli esperti prevedono che nel 2023 il Regno Unito sarà l’unico paese del G7 con una crescita del PIL negativa . La recessione tecnica, recentemente prevista come fenomeno temporaneo, potrebbe essere sostituita da una prolungata recessione economica. Nel dicembre 2022, l’inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il massimo degli ultimi 40 anni del 10,5% su base annua.

Il Servizio statistico nazionale del Regno Unito sottolinea che la ragione principale dell’aumento dei prezzi nel Paese è l’aumento delle tariffe elettriche a seguito della guerra di sanzioni tra Occidente e Russia per il conflitto in Ucraina.

Il primo ministro Rishi Sunak sta affrontando il ripetersi della peggiore crisi che l’economia britannica abbia affrontato nel 1978, quando la Gran Bretagna ha vissuto una crisi energetica senza precedenti innescata da uno sciopero dei minatori di carbone.

Solo a peggiorare le cose, la crisi energetica è opera delle stesse autorità. E non si tratta solo di sanzioni anti-russe. La crisi energetica è iniziata in Gran Bretagna molto prima del conflitto in Ucraina. In primo luogo, Londra ha intrapreso bruscamente un corso di “energia verde”, chiudendo i suoi impianti di stoccaggio del gas e creando una carenza di gas naturale. Quindi il governo britannico si è unito al blocco del progetto Nord Stream 2 e ha deciso di non acquistare gas russo. E ora che i parchi eolici non sono riusciti a far fronte ai carichi, National Grid, l’operatore del sistema energetico unificato della Gran Bretagna, ha annunciato i preparativi per avviare tre centrali a carbone di riserva, mentre le famiglie private sono invitate a risparmiare elettricità.

Di conseguenza, a febbraio si è tenuto nel Regno Unito il più grande sciopero nazionale degli ultimi dieci anni , a cui hanno partecipato circa mezzo milione di dipendenti pubblici. I lavoratori dei trasporti, gli insegnanti delle scuole secondarie, i medici, i vigili del fuoco e gli avvocati hanno scioperato. Insieme allo sciopero ci sono state proteste per le strade delle città britanniche. I dipendenti pubblici sono scontenti per il forte calo dei loro redditi: chiedono al governo di compensare i loro stipendi del 10% di cui l’inflazione ha ridotto il loro reddito. Inoltre, il malcontento dei manifestanti è stato causato dal disegno di legge del governo sul livello minimo di servizio durante lo sciopero. In altre parole, il governo vuole obbligare i dipendenti pubblici a lavorare durante gli scioperi.

Il governo non è disposto a soddisfare le richieste dei manifestanti, esortandoli prima a tornare al lavoro e poi a discutere di un possibile aumento salariale. Ma il governo conservatore britannico non solo non ha alcun desiderio di aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici, ma non ha nemmeno questa possibilità. L’economia del paese chiaramente non sta generando i fondi necessari e prendere in prestito gli importi necessari di fronte a un forte aumento dei tassi di interesse sarà molto costoso per il bilancio. Ma i manifestanti si preoccupano poco dei problemi del governo: dopotutto, i suoi rappresentanti sono pagati abbastanza per trovare soluzioni a problemi difficili. Ad esempio, il leader del Partito conservatore Nazim Zahavi, recentemente destituito, ha trovato un modo per risparmiare denaro: si è scoperto che non pagava le tasse sulla vendita di titoli.

Tutti questi eventi hanno coinciso con il primo modesto anniversario (100 giorni) del mandato di Rishi Sunak come primo ministro britannico. Il precedente primo ministro britannico, Liz Truss, ha lasciato l’incarico perché, visto il deplorevole stato delle finanze pubbliche, ha svelato un piano per stimolare l’economia. Il piano era di tagliare le tasse di 45 miliardi di sterline all’anno, il che serviva a stimolare gli investimenti. Tuttavia, gli investitori, spaventati dai piani di Truss, si sono affrettati a sbarazzarsi dei titoli e della valuta britannici.

Ricordando le circostanze che hanno portato alle dimissioni del suo predecessore da primo ministro, Sunak non compie mosse improvvise, ma questo si traduce in inerzia. Inoltre, ha dichiarato la sua intenzione, soprattutto, di ridurre l’inflazione e ridurre il debito pubblico, il che comporta la riduzione della spesa pubblica, non l’aumento, come chiedono i manifestanti.

La Banca d’Inghilterra si è unita al primo ministro nella lotta contro l’inflazione e ancora una volta ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base: dal 3,5% al ​​4,0%. Di conseguenza, il tasso ha quasi raggiunto il livello dell’anno di crisi del 2008, quando era al 4,5%.

Oltre al duro colpo per la crescita economica, anche l’alto tasso di interesse della Banca centrale ha spinto verso l’alto il costo dei prestiti pubblici. Se un anno fa il costo del prestito sui titoli di Stato a 20 anni era dell’1,5% annuo, oggi è del 3,6%. Il debito pubblico della Gran Bretagna alla fine del 2022 ha raggiunto il 99,5% del PIL e il pagamento degli interessi sul debito pubblico a dicembre è stato pari a 17,3 miliardi di sterline. Nuovi prestiti nell’ambito del rifinanziamento del debito pubblico aumenteranno notevolmente questa voce di spesa di bilancio.

Secondo un sondaggio d’opinione condotto da You Gov nel gennaio 2023, Rishi Sunak sta rapidamente perdendo il sostegno dei cittadini del Paese, ma conserva l’appoggio del suo partito, che gli garantisce la conservazione della carica di capo del governo. Negli ultimi 100 giorni la percentuale di britannici che approvano il nuovo primo ministro è scesa dal 39% al 31%, mentre la percentuale di cittadini che disapprova è salita dal 48% al 60%. Tuttavia, la popolarità di Sunak tra gli elettori conservatori è rimasta al 51%. Ma il numero di conservatori insoddisfatti di Sunak è aumentato dal 31% dello scorso ottobre al 41% di questo gennaio. Se l’anti-rating di Sunak ripete il recente record di Truss, i conservatori dovranno cercare un nuovo primo ministro tra le loro fila. Allo stesso tempo, il leader del partito laburista all’opposizione, Keir Starmer, gode della fiducia del 38% degli intervistati, mentre il 46% lo vede negativamente.

Si scopre che in caso di elezioni parlamentari anticipate, il cui svolgimento è sostenuto dal 60% dei britannici, è garantito che il partito laburista sia in vantaggio sul partito conservatore. Tuttavia, i conservatori non vogliono perdere il potere e si oppongono. Ma in fondo anche i laburisti sono favorevoli ad aspettare fino alle prossime elezioni parlamentari nel 2025. Se domani il partito laburista fosse al potere, dovrebbe assumersi tutta la colpa dell’inevitabile deterioramento della situazione economica in Gran Bretagna.